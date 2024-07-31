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马斯克谈加密货币：比特币和狗狗币的优点与局限

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在加密货币世界中，特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）一直是一个充满话题性的人物。他的任何言论都可能引起市场波动。2024年7月28日，马斯克在「特斯拉硅谷车主俱乐部」主办的一场活动中，透过视讯参加了长达一小时的谈话，讨论了科技、太空探索和永续发展等话题，并且被问及他对比特币和其他加密货币的最新看法。

马斯克在谈话中表示，他不会主动推广任何加密货币，并将自己在社交媒体上的相关言论描述为「开玩笑」。他说：「我不会推广加密货币，最多只是开玩笑而已。如果你看到我吹捧加密货币，那不是真的我。」这一言论表明，儘管他对加密货币有一定的兴趣，但并不希望自己的言论被过度解读或利用。

马斯克对比特币的看法

马斯克提到，比特币和其他加密货币具有一些优点。他认为，比特币在去中心化和金融自由度方面具有很大的潜力，这也是它吸引许多投资者的原因。然而，马斯克也指出，比特币目前仍面临一些挑战，如交易速度和能源消耗问题。他强调，加密货币的技术还需要进一步完善，才能真正成为主流支付手段。

马斯克特别提到他对狗狗币（DOGE）的喜爱。他说：「我对狗狗币情有独锺，因为我喜欢狗和迷因。」这一言论再次显示了马斯克对这种起初作为玩笑而创立的加密货币的支持。早在2023年3月，马斯克就曾表示，特斯拉将在「未来某个时候」开放以狗狗币购买电动车。这一消息让狗狗币的支持者们非常振奋，并且进一步推动了狗狗币的市场价格。

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特斯拉与加密货币的联繫

特斯拉一直是加密货币市场的重要参与者。自从特斯拉宣布接受比特币作为支付手段后，市场反应热烈。然而，由于环保问题，特斯拉后来暂停了比特币支付，但保留了其持有的比特币。马斯克表示，未来特斯拉仍有可能恢復比特币支付，这取决于比特币挖矿是否能够变得更加环保。

在谈话中，马斯克还提到了他对政治的看法。他反驳了有关他与共和党总统候选人川普（Donald Trump）「讨论加密货币」的报导，强调自己从未与川普讨论过加密货币。他说：「可以确定的是，我从未与川普讨论过加密货币，但我贊成将权力从政府转移到人民手中，而加密货币可以做到这一点。」这表明，马斯克认为加密货币具有赋予个人更多财务自主权的潜力。

在「比特币大会 2024」上，川普重申了他对加密货币的支持。他表示，若当选总统，将建立战略性比特币储备，并且「永不出售」。他还表示，上任后将立即开除美国证管会（SEC）主席Gary Gensler。川普的这一表态显示了他对加密货币市场的坚定支持，以及对现行监管政策的不满。

结语

总的来说，马斯克对加密货币的看法既有支持也有保留。他认为比特币和其他加密货币具有潜在的优点，但同时也需要解决诸多技术和环保问题。马斯克对狗狗币的支持更多是基于其迷因文化和趣味性，而非其技术优势。

无论如何，马斯克的言论和行动对加密货币市场都具有重要影响，未来随着技术的进步和市场的发展，加密货币可能会在全球金融体系中扮演越来越重要的角色。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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