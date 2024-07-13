马斯克Neuralink下週第二次人体植入晶片试验　第一次结果出人意料

神经科技公司Neuralink及其共同创办人马斯克在日前（11日）透露，该公司将预计在下週进行第二次人体试验，并持续改善及解决首位人体试验患者Noland Arbaugh所面临的「植入线缩回」硬体问题。

Neuralink是什麽？

Neuralink是一间专注于创建脑机介面（BCI）的神经科技新创公司，旨在利用其突破性的技术来帮助瘫痪与失能患者。据介绍，其首款产品名为「Telepathy」，由64根极细且柔软的线路与1,024个电极组成，植入在控制运动的大脑区域，并作为记录及传输设备，将患者的思想转译为数位运动。

去年5月，Neuralink宣布获得美国食品药物管理局（FDA）的批准，得以进行首次人体临床研究，这标誌着神经科技领域的一个重要里程碑。

Neuralink将进行第二次人体试验

马斯克在昨日与Neuralink高层的直播中表示，将在今年内为更多患者进行晶片植入手术，但并未透露具体时间及人数。同时Neuralink高层也表明，正在对首位受试者Noland Arbaugh的硬体问题进行修正，包括调整头骨表面以减少植入物下方的空隙。

Noland的植入物中仅约有15%的部分能够正常运作，儘管如此，他仍使用BCI观看影片、阅读及游玩其他电子游戏，有时每週更高达70小时。Neuralink神经外科主任Matthew MacDougall表示。

未来的植入试验将努力减少缩回，并且更密切地追踪植入物的运作情形，MacDougall说：「既然已经知道植入物有可能会缩回，我们将以各种深度来插入丝线。」

有趣的是，留言底下甚至有用户询问Neuralink，能否帮助当前因年纪太大而反应稍嫌迟缓的拜登。这样的调侃虽然有些不敬，但也显示出大众对这项技术的广泛关注。

第一个人体试验患者怎麽了？

今年1月，Neuralink的脑机介面成功植入首位人类体内。该公司甚至还在3月时与现年39岁的受试者Noland Arbaugh一同开直播，声称患者已能利用大脑的想法及意念来控制滑鼠游标，藉以游玩简单的电脑游戏。

然而Neuralink在5月的部落格文章中透露，Noland的植入物在手术后遇到植入线回缩的问题，使得公司监测Noland的即时度及准确性大幅下降。该公司在当时也对此挂了保证，强调不会影响受试者的生命安全，儘管存在硬体上的问题，但这并不会直接危及患者的健康及安全。

Neuralink的这项技术旨在通过植入大脑的电极来实现人机介面的无缝连接。这项技术不仅可以帮助瘫痪和失能患者，更有可能在未来改变人类与机器的交互方式。马斯克一直强调，Neuralink的长远目标是建立一种「数位超人类主义」，让人类可以通过思想控制机器，甚至实现人类记忆的数位化和存储。

虽然目前Neuralink面临着技术上的挑战，但这些挑战并未阻止其继续进行人体试验和技术改进的步伐。随着第二次人体试验的即将展开，我们有理由相信，Neuralink将在不久的将来释放出更多令人振奋的技术成果。

结论

Neuralink的第二次人体试验将在下週进行，这是该公司在解决首位人体试验患者的硬体问题后的一次重要尝试。儘管面临技术挑战，Neuralink仍在不断努力改进其晶片植入技术，并期望在未来能够帮助更多患者，甚至改变人类与机器的交互方式。这项技术的发展不仅对神经科技领域具有重大意义，也为人类未来的数位化和人机一体化提供了广阔的可能性。