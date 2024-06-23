专为速度和安全性构建的区块链　新L2 Meme币几分钟内筹集了20万美元

以太坊具有高的TVL，显示了网络中DeFi活动的多少，这得益于活跃的开发者社区。理论上，通过建立以太坊L2，Pepe Unchained可以利用以太坊网络的成功。

然而，以太坊每秒只处理大约15笔交易。网络处理速度慢和容量有限可能导致高交易费用和网络拥堵。



L2协议（如Polygon（$MATIC）和Arbitrum（$ARB））通过在侧链上独立处理交易，然后将其添加到L1区块链账本中，解决了这些问题。

考虑到支持L2协议的代币已经累计达到220亿美元，$PEPU定位于成功的前沿。

$PEPU的吸引力主张

$PEPU是首枚利用以太坊L2技术的Meme币，相比其他Meme代币，为持有者提供了吸引人的价值主张。

通过使用Portal和Wormhole技术，$PEPU生态系统可以提供多链互操作性、统一治理和增强流动性，这意味着互操作性强、决策效率高和价格稳定。

此外，通过由Solid Proof审计，使其开放透明，建立起持有者之间的信任。

毫不奇怪，该项目已经筹集了超过23万美元。每个$PEPU当前价格为0.008美元，其价格预计将在不到三天内上涨。

$PEPU的代币经济学是另一个吸引人的元素，强调早期投资者收益，并通过将30%用于质押和10%用于项目财务来支持长期发展。

投资者在预售期间已经质押了9,676,603枚$PEPU，这并不奇怪，考虑到目前质押奖励达到了令人难以置信的15,766%年化收益率。

$PEPU通过将交易费用转移到其L2网络，从而能够提供双倍的质押奖励，这有助于增加质押数量。



要购买$PEPU，请访问官方预售网站，将您的钱包连接到小部件，并选择您想购买的数量。欲了解更多信息，请查阅Pepe Unchained的白皮书。

总结

尽管加密市场低迷，Pepe Unchained 的初期预售成功突显了对具有实用性的Meme币日益增长的兴趣。

$PEPU通过成为首个推出基于以太坊L2区块链的Meme币而具有显著优势，这是原始$PEPE所没有的优势，后者的市值已超过48亿美元。

然而，L2 Meme币是否能够实现100倍或1000倍的收益，还有待观察。时间将是最好的裁判。