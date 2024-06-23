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专为速度和安全性构建的区块链　新L2 Meme币几分钟内筹集了20万美元

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Pepe Unchained ($PEPU) – 上周推出的第二层（L2）青蛙币，在预售首秀几分钟内突破20万美元，尽管最近全球加密市场有所下跌（过去一天约1%）。

尽管市场情绪可能看起来熊市，但如果您在正确的时机投资，仍然有可能获得可观的收益。$PEPU 就是这样一个机会。

让我们讨论一下$PEPU吸引投资者的原因，以及它为何有潜力达到100倍。

首枚创建自己以太坊L2网络的Meme币

$PEPU从原始的Layer 1（L1）$PEPE Meme币中汲取灵感，是第一枚开发自己专有的以太坊L2区块链的Meme币。它将青蛙Meme从其L1的限制中释放出来。

Pepe曾是一个囚犯，被锁在他旧的笨重的Layer ONE服务器房间里… 直到他构想出一个超级智慧计划… 首先，他打破了他的锁链… 然后建造了自己的：Pepe Unchained。这是一个最先进的Layer 2解决方案，让他获得了自由… 并奖励他的无数粉丝们无尽的奇妙收益…Pepe Unchained

官方Pepe Unchained网站突显了L2网络的诸多优势：

  • 更快的速度：L2交易处理速度比L1更快，使您能够以“闪电般的速度”参与$PEPU的质押、交易和互动。
  • 更高的容量：该网络的容量比ETH快100倍，提升了整体用户体验。
  • 更低的费用：由于较少的交易阻塞了以太坊网络，L2上的Gas费用更低。
  • 更大的投资机会：资金可以用于投资，而不是支付交易费用。

为$PEPU开发基于以太坊的L2网络是一个战略性的举措。以太坊在区块链生态系统中锁定了72.82%的TVL锁定金额为1216.6亿美元，市值为4274.7亿美元。

以太坊具有高的TVL，显示了网络中DeFi活动的多少，这得益于活跃的开发者社区。理论上，通过建立以太坊L2，Pepe Unchained可以利用以太坊网络的成功。

然而，以太坊每秒只处理大约15笔交易。网络处理速度慢和容量有限可能导致高交易费用和网络拥堵。

L2协议（如Polygon（$MATIC）Arbitrum（$ARB））通过在侧链上独立处理交易，然后将其添加到L1区块链账本中，解决了这些问题。

考虑到支持L2协议的代币已经累计达到220亿美元$PEPU定位于成功的前沿

$PEPU的吸引力主张

$PEPU是首枚利用以太坊L2技术的Meme币，相比其他Meme代币，为持有者提供了吸引人的价值主张。

通过使用PortalWormhole技术，$PEPU生态系统可以提供多链互操作性、统一治理和增强流动性，这意味着互操作性强、决策效率高和价格稳定。

此外，通过由Solid Proof审计，使其开放透明，建立起持有者之间的信任。

毫不奇怪，该项目已经筹集了超过23万美元。每个$PEPU当前价格为0.008美元，其价格预计将在不到三天内上涨。

$PEPU的代币经济学是另一个吸引人的元素，强调早期投资者收益，并通过将30%用于质押和10%用于项目财务来支持长期发展

投资者在预售期间已经质押了9,676,603枚$PEPU，这并不奇怪，考虑到目前质押奖励达到了令人难以置信的15,766%年化收益率。

$PEPU通过将交易费用转移到其L2网络，从而能够提供双倍的质押奖励，这有助于增加质押数量。

要购买$PEPU，请访问官方预售网站，将您的钱包连接到小部件，并选择您想购买的数量。欲了解更多信息，请查阅Pepe Unchained的白皮书

总结

尽管加密市场低迷，Pepe Unchained 的初期预售成功突显了对具有实用性的Meme币日益增长的兴趣

$PEPU通过成为首个推出基于以太坊L2区块链的Meme币而具有显著优势，这是原始$PEPE所没有的优势，后者的市值已超过48亿美元

然而，L2 Meme币是否能够实现100倍或1000倍的收益，还有待观察。时间将是最好的裁判。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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