新Base模因币预售突破220万美元　Base Dawgz引领下次加密货币牛市？

Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在上线不到一个月内就筹集了220万美元。

Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在上线不到一个月内就筹集了220万美元。 模因币似乎正在卷土重来，尤其是以狗为主题的模因币，占据了75%的市场份额。

模因币似乎正在卷土重来，尤其是以狗为主题的模因币，占据了75%的市场份额。 $DAWGZ成功的因素包括其多链功能、经过审计的安全性、Base生态系统的日益普及以及12.6亿美元的社区奖励。

在近期的下跌趋势之后，模因币似乎正在回升，过去一天的交易量激增了9%，市值超过480亿美元。

投资者正在寻找下一个能带来巨大收益的项目。特别是Base链的币种吸引了他们的注意。其中一个币种是$DAWGZ，它有潜力成为下一个Brett（$BRETT）。但是什么在推动这个Base币的需求呢？

模因币回潮了吗？

Base区块链的市值几乎突破了40亿美元，24小时交易量激增了6%。

随着区块链网络的日益普及，$DAWGZ（基于Base）在上线不到一个月的预售中已超过220万美元。

$DAWGZ是一种以柴犬为灵感的模因币，旨在利用Base生态系统和以狗为主题的模因币的成功。



狗狗主题的模因币已经占据了社区的想象力，占据了总市场价值的75%。

以柴犬为主题的吉祥物表现尤为出色，其中一些拥有七位数的市值：$DOGE（180亿美元）、$SHIB（100亿美元）和$FLOKI（16亿美元）。

这些加密项目都有强大的社区，保持了这些币种的需求和韧性。例如，$DOGE在X平台上拥有超过390万粉丝。

虽然不是受柴犬影响，$BRETT是一种表现良好的狗狗主题模因币。基于Base，它在过去一个月里上涨了73.65%，市值为15.9亿美元。

结合所有这些因素，难怪投资者可能将$DAWGZ视为$BRETT的继任者和顶级加密货币预售。

$DAWGZ的战略区块链选择

像$BRETT一样，选择在Base上发行可能对$DAWGZ有利。尽管Base目前落后于Solana（在总价值锁定（TVL）方面为15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元），但Base最近获得了更多的关注。Solana的TVL自2021年底以来尚未达到最高点。

Base的市值为39.8亿美元，比昨天增长了6.51%，而Solana在同一时期仅上涨了2%。

过去24小时表现最佳的Base加密货币包括：