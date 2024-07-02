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新Base模因币预售突破220万美元　Base Dawgz引领下次加密货币牛市？

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  • Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在上线不到一个月内就筹集了220万美元。
  • 模因币似乎正在卷土重来，尤其是以狗为主题的模因币，占据了75%的市场份额。
  • $DAWGZ成功的因素包括其多链功能、经过审计的安全性、Base生态系统的日益普及以及12.6亿美元的社区奖励。

在近期的下跌趋势之后，模因币似乎正在回升，过去一天的交易量激增了9%，市值超过480亿美元

投资者正在寻找下一个能带来巨大收益的项目。特别是Base链的币种吸引了他们的注意。其中一个币种是$DAWGZ，它有潜力成为下一个Brett（$BRETT）。但是什么在推动这个Base币的需求呢？

模因币回潮了吗？

Base区块链的市值几乎突破了40亿美元，24小时交易量激增了6%。

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随着区块链网络的日益普及，$DAWGZ（基于Base）在上线不到一个月的预售中已超过220万美元

$DAWGZ是一种以柴犬为灵感的模因币，旨在利用Base生态系统和以狗为主题的模因币的成功。

狗狗主题的模因币已经占据了社区的想象力，占据了总市场价值的75%

以柴犬为主题的吉祥物表现尤为出色，其中一些拥有七位数的市值：$DOGE（180亿美元）、$SHIB（100亿美元）和$FLOKI（16亿美元）。

这些加密项目都有强大的社区，保持了这些币种的需求和韧性。例如，$DOGE在X平台上拥有超过390万粉丝

虽然不是受柴犬影响，$BRETT是一种表现良好的狗狗主题模因币。基于Base，它在过去一个月里上涨了73.65%市值为15.9亿美元

结合所有这些因素，难怪投资者可能将$DAWGZ视为$BRETT的继任者和顶级加密货币预售

$DAWGZ的战略区块链选择

像$BRETT一样，选择在Base上发行可能对$DAWGZ有利。尽管Base目前落后于Solana（在总价值锁定（TVL）方面为15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元），但Base最近获得了更多的关注。Solana的TVL自2021年底以来尚未达到最高点

Base的市值为39.8亿美元，比昨天增长了6.51%，而Solana在同一时期仅上涨了2%。

过去24小时表现最佳的Base加密货币包括：

以太坊最新的Dencun升级通过提高交易速度和降低成本，为基于以太坊Layer-2网络的Base代币（Base tokens）提供了额外的优势。

然而，与其他Base币种不同，$DAWGZ不仅仅享受L2区块链的好处。它的生态系统是多链的，得益于WormholePortal Bridge技术。

虽然在Base上铸造，但你也可以在Solana、币安智能链、以太坊和Avalanche上购买、存储和交易$DAWGZ。

通过跨多条链存在，这种狗狗币提升了市场流动性，带来更大的收益，并简化了所有钱包用户的交易活动

Base Dawgz旨在创建一个去中心化平台，让用户可以自由地跨多个区块链轻松探索、互动和进行交易。Base Dawgz

Base Dawgz的12.6亿美元代币奖励及更多信息

$DAWGZ为投资者提供充足的机会。根据其白皮书，正在筹备中的“社交空投”活动允许用户在其X频道上创建和分享项目内容以获取积分，这些积分可以在预售后兑换为$DAWGZ。

此外，作为Base的一部分（由Coinbase开发），Base Dawgz可以利用Coinbase在其中心化交易所上的9800万用户。

安全性是另一个重要方面。$DAWGZ经过全面审计，以识别和减少潜在漏洞。

Base Dawgz的路线图突出了其他值得关注的发展，这些发展可能推动$DAWGZ成为下一个$BRETT。

  • 通过活动促进社区增长，建立忠实用户群体
  • 去中心化交易所（DEX）和中心化交易所（CEX）上市以提供更高的可访问性和流动性
  • CoinMarketCap和CoinGecko上市以吸引更广泛的观众
  • 社区奖励以鼓励积极参与

为进一步放大增长，$DAWGZ战略性地将其代币资金分配到多个领域，其中包括强大的12.6亿美元代币用于社区奖励

1个$DAWGZ目前价格为0.005534美元（从0.00479美元上涨），预计在不到20小时内价格将上涨。分析师预测，上市后其价格可能在2030年达到0.27美元。

购买$DAWGZ很简单。访问官方Base Dawgz网站，连接你的钱包，购买你想要的数量。

加入Base Dawgz的X频道（拥有超过4.4K成员）和Telegram频道，以获取项目的最新信息。

总结

$DAWGZ在模因币市场上的上升得益于其高需求（如预售所示）、多链基础设施和慷慨的社交活动代币奖励。

该币的多链存在增强了流动性和可访问性，而经过审计的技术给投资者带来了安心感。

考虑到当前市场对Base和模因币的积极情绪，以及其能够利用Coinbase的用户群体，$DAWGZ已经准备好迎接成功。

这种模因币可能推动新的牛市，但时间将会告诉我们结果。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？

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在最近的市场低迷中，一种新的迷因币Base Dawgz（$DAWGZ）脱颖而出，自推出以来不到一个月便筹集了超过220万美元。随着迷因币领域逐渐回暖，投资者们正在寻找下一个能够引领市场的佼佼者，而Base链上的新兴迷因币正逐渐吸引他们的目光。 Base Dawgz的预售仍在进行中，起始预售价为每枚0.00479美元，如今已上涨至0.00527美元。投资者需要迅速行动，因为以这种较低价格购买机会将四天内消失。 迷因币市场回暖 迷因币在经历了五月底开始的月度低迷后，正在复苏。比如，Wifhat（$WIF）在过去24小时内上涨了2.9%，Bonk（$BONK）上涨了10.07%，Brett（$BRETT）上涨了5.8%。这表明市场情绪开始转变，投资者们应该抓住机会，趁势而上。然而选择那些已经较为稳固的代币可能会限制潜在收益，因为它们的价格波动大部分已经发生。相反，寻找那些尚未被广泛注意的代币可能会带来更大的收益。 在迷因币领域，狗狗主题的代币占据了重要位置，尤其是柴犬主题的代币更是备受欢迎。这些代币在迷因币市场中占据了74.6%或340亿美元的市值。Base Dawgz正是利用了这一趋势，以一个冒险、飞翔的柴犬形象作为其吉祥物，并借助Base链社区的热度，迅速崛起。 Base链对Solana的挑战 Base链正在逐渐成为迷因币ICO的首选平台，尽管Solana仍然保持领先地位。以太坊最近的Dencun升级使得Base在交易速度和成本效率上占据优势，这使得Base成为推出迷因币的理想选择。Solana的市值比较中，$BONK和$BRETT的角逐尤其激烈。 虽然$BONK暂时领先于$BRETT，但Base链的总锁仓量（TVL）正在迅速增长，目前已达到15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元。 Base Dawgz深知社区增长对迷因币成功的重要性。 为此，它推出了一项社交奖励计划，鼓励社区成员在社交媒体上分享Base Dawgz的相关内容。每次分享都能获得积分，这些积分在预售结束后可以兑换更多的$DAWGZ代币。这种奖励机制极大地推动了社区的活跃度和参与度。 预售和质押功能 Base Dawgz计划将其总供应量的20%（即16.9亿枚代币）用于预售，并将很快推出质押功能，另有20%的代币供应将用于质押。参与预售的用户可以通过访问Base Dawgz官网并连接钱包来购买代币。作为多链项目，用户可以选择自己喜欢的网络进行交易，包括Base、以太坊、Solana、Avalanche和币安智能链。 Base Dawgz的智能合约已通过Solid Proof的全面审计，确保了安全性。为了保持最新的动态，投资者可以加入Base Dawgz的X（原推特）和Telegram社区。 因此我们结论，最佳迷因币Base Dawgz在迷因币市场中展现出强劲的增长潜力和社区影响力，可能成为下一波迷因币牛市的领头羊。对于有兴趣的投资者来说，现在正是参与预售的好时机。

美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势
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美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势

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