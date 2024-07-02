新Base模因币预售突破220万美元　Base Dawgz引领下次加密货币牛市？

在近期的下跌趋势之后，模因币似乎正在回升，过去一天的交易量激增了9%，市值超过480亿美元。
投资者正在寻找下一个能带来巨大收益的项目。特别是Base链的币种吸引了他们的注意。其中一个币种是$DAWGZ，它有潜力成为下一个Brett（$BRETT）。但是什么在推动这个Base币的需求呢？
模因币回潮了吗？
Base区块链的市值几乎突破了40亿美元，24小时交易量激增了6%。
随着区块链网络的日益普及，$DAWGZ（基于Base）在上线不到一个月的预售中已超过220万美元。
狗狗主题的模因币已经占据了社区的想象力，占据了总市场价值的75%。
以柴犬为主题的吉祥物表现尤为出色，其中一些拥有七位数的市值：$DOGE（180亿美元）、$SHIB（100亿美元）和$FLOKI（16亿美元）。
这些加密项目都有强大的社区，保持了这些币种的需求和韧性。例如，$DOGE在X平台上拥有超过390万粉丝。
虽然不是受柴犬影响，$BRETT是一种表现良好的狗狗主题模因币。基于Base，它在过去一个月里上涨了73.65%，市值为15.9亿美元。
结合所有这些因素，难怪投资者可能将$DAWGZ视为$BRETT的继任者和顶级加密货币预售。
$DAWGZ的战略区块链选择
像$BRETT一样，选择在Base上发行可能对$DAWGZ有利。尽管Base目前落后于Solana（在总价值锁定（TVL）方面为15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元），但Base最近获得了更多的关注。Solana的TVL自2021年底以来尚未达到最高点。
Base的市值为39.8亿美元，比昨天增长了6.51%，而Solana在同一时期仅上涨了2%。
过去24小时表现最佳的Base加密货币包括：
以太坊最新的Dencun升级通过提高交易速度和降低成本，为基于以太坊Layer-2网络的Base代币（Base tokens）提供了额外的优势。 然而，与其他Base币种不同，$DAWGZ不仅仅享受L2区块链的好处。它的生态系统是多链的，得益于Wormhole和Portal Bridge技术。 通过跨多条链存在，这种狗狗币提升了市场流动性，带来更大的收益，并简化了所有钱包用户的交易活动。 Base Dawgz旨在创建一个去中心化平台，让用户可以自由地跨多个区块链轻松探索、互动和进行交易。—Base Dawgz $DAWGZ为投资者提供充足的机会。根据其白皮书，正在筹备中的“社交空投”活动允许用户在其X频道上创建和分享项目内容以获取积分，这些积分可以在预售后兑换为$DAWGZ。 安全性是另一个重要方面。$DAWGZ经过全面审计，以识别和减少潜在漏洞。 Base Dawgz的路线图突出了其他值得关注的发展，这些发展可能推动$DAWGZ成为下一个$BRETT。 为进一步放大增长，$DAWGZ战略性地将其代币资金分配到多个领域，其中包括强大的12.6亿美元代币用于社区奖励。 1个$DAWGZ目前价格为0.005534美元（从0.00479美元上涨），预计在不到20小时内价格将上涨。分析师预测，上市后其价格可能在2030年达到0.27美元。 购买$DAWGZ很简单。访问官方Base Dawgz网站，连接你的钱包，购买你想要的数量。 加入Base Dawgz的X频道（拥有超过4.4K成员）和Telegram频道，以获取项目的最新信息。 $DAWGZ在模因币市场上的上升得益于其高需求（如预售所示）、多链基础设施和慷慨的社交活动代币奖励。 该币的多链存在增强了流动性和可访问性，而经过审计的技术给投资者带来了安心感。 考虑到当前市场对Base和模因币的积极情绪，以及其能够利用Coinbase的用户群体，$DAWGZ已经准备好迎接成功。 这种模因币可能推动新的牛市，但时间将会告诉我们结果。
Base Dawgz的12.6亿美元代币奖励及更多信息
总结
以太坊最新的Dencun升级通过提高交易速度和降低成本，为基于以太坊Layer-2网络的Base代币（Base tokens）提供了额外的优势。
然而，与其他Base币种不同，$DAWGZ不仅仅享受L2区块链的好处。它的生态系统是多链的，得益于Wormhole和Portal Bridge技术。
通过跨多条链存在，这种狗狗币提升了市场流动性，带来更大的收益，并简化了所有钱包用户的交易活动。
Base Dawgz旨在创建一个去中心化平台，让用户可以自由地跨多个区块链轻松探索、互动和进行交易。—Base Dawgz
$DAWGZ为投资者提供充足的机会。根据其白皮书，正在筹备中的“社交空投”活动允许用户在其X频道上创建和分享项目内容以获取积分，这些积分可以在预售后兑换为$DAWGZ。
安全性是另一个重要方面。$DAWGZ经过全面审计，以识别和减少潜在漏洞。
Base Dawgz的路线图突出了其他值得关注的发展，这些发展可能推动$DAWGZ成为下一个$BRETT。
为进一步放大增长，$DAWGZ战略性地将其代币资金分配到多个领域，其中包括强大的12.6亿美元代币用于社区奖励。
1个$DAWGZ目前价格为0.005534美元（从0.00479美元上涨），预计在不到20小时内价格将上涨。分析师预测，上市后其价格可能在2030年达到0.27美元。
购买$DAWGZ很简单。访问官方Base Dawgz网站，连接你的钱包，购买你想要的数量。
加入Base Dawgz的X频道（拥有超过4.4K成员）和Telegram频道，以获取项目的最新信息。
$DAWGZ在模因币市场上的上升得益于其高需求（如预售所示）、多链基础设施和慷慨的社交活动代币奖励。
该币的多链存在增强了流动性和可访问性，而经过审计的技术给投资者带来了安心感。
考虑到当前市场对Base和模因币的积极情绪，以及其能够利用Coinbase的用户群体，$DAWGZ已经准备好迎接成功。
这种模因币可能推动新的牛市，但时间将会告诉我们结果。
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