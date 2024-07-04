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受柴犬币启发游戏赚取迷因币$SHIBASHOOT　预計将在2024年底超越$SHIB

esther
Updated:
  • 新的P2E游戏Shiba Eternity是重振Shiba Inu生态系统和$SHIB价格的最新尝试。
  • Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）的预售接近50万美元的里程碑，并且代币价格将在不到一天内上涨。
  • 由于坚实的实用性和社区激励措施，$SHIBASHOOT有潜力胜过$SHIB

推出于2020年，Shiba Inu柴犬币（$SHIB）很快成为第二大迷因币，市值接近100亿美元，仅次于Dogecoin（$DOGE）。

在2021年达到0.000079美元的高点后，$SHIB经历了严峻的调整，尽管更广泛的熊市已过，但仍未能恢复。

最初，Shiba Inu生态系统完全依赖炒作和投机。然而，后来推出了去中心化交易所ShibaSwap、加密货币杂志“The Shib Daily”、NFT收藏品Shiboshis和元宇宙。

       一个名为Shiba Eternity的游戏赚取项目是该项目重振社区兴趣的最新尝试。

虽然$SHIB努力恢复往日的辉煌，新的以狗狗为主题的项目却获得了显著的关注。新的GameFi代币Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）在预售阶段筹集了近50万美元，并力求夺取$SHIB的王冠。

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$SHIB的波澜壮阔故事

像许多迷因币一样，$SHIB起初没有实用性。它与$DOGE的公开竞争，得到Elon Musk的支持以及Vitalik Buterin的背书，使其在推出后的四个月内飙升超过30,000%。

然而，$SHIB仅在2021年10月达到顶峰，为早期支持者带来超过884,000%的回报

随后，熊市来袭，$SHIB失去了超过90%的价值。整个加密行业也遭受了重创：

  • $BTC 从64,000美元跌至20,000美元以下
  • $ETH 从4,700美元跌至略高于1,000美元
  • $SOL 从250美元跌至20美元以下

2024年重新点燃了加密社区的乐观情绪，标志着新的牛市开始。尽管$SHIB年初至今增长了119%，但仍远未达到其曾经的高点。

2023年4月推出的Shiba Metaverse和11月推出的加密货币杂志The Shib Daily对$SHIB的价格没有产生实质影响

现在，Shiba Inu将目光投向Web3游戏领域，推出了可收集卡牌游戏Shiba Eternity的测试版。这将有助于$SHIB复苏吗？时间将告诉我们答案。

融合Shiba Inu迷因吸引力与真实实用性

与此同时，$SHIBASHOOT旨在赢得$SHIB的粉丝群和degen投资者的心。

最近在预售中，$SHIBASHOOT筹集了近50万美元，现在每个代币售价为0.0194美元。

今年我们看到许多受狗狗启发的项目迅速崛起：比如$WIF、$BONK、$DOG、$BABYDOGE等。狗狗迷因币的市值超过350亿美元，$SHIBASHOOT巧妙地利用了当前的趋势。

除了其迷因吸引力外，$SHIBASHOOT提供了稳固的实用性

  • Posse Rewards（同伴奖励）：用户可以通过推荐朋友来赚取代币奖励。
  • Campfire Stories（篝火故事）：社区成员可以分享他们的加密体验，有机会赢得$SHIBASHOOT代币。
  • Lucky Lasso Lotteries（幸运奖励抽奖）：$SHIBASHOOT持有者可以购买彩票，有机会赢得加密货币奖品并支持慈善事业。
  • Cactus Staking（仙人掌质押）：早期投资者可以锁定他们的$SHIBASHOOT代币，生成被动收益。

此外，$SHIBASHOOT持有者可以对关键项目决策进行投票，确保其发展与他们的预期一致。

      Shiba Shootout对安全性与社区激励同样重视。该代币经过SolidProof的独立审计，未发现代码漏洞。

根据$SHIBASHOOT白皮书，预售结束后我们将看到Shiba Shootout迷你游戏的beta版本发布。

游戏已经在Google Play和App Store上获得了批准，增强了项目的可信度。这将为即将到来的中心化交易所（CEX）上市奠定坚实基础，潜在地帮助那些在预售期间购买的投资者赚取100倍的回报。

 $SHIBASHOOT的价格预计明天将会上涨，因此迷因币爱好者们可以最后决定在0.0194美元时抓住机会。提前折扣提供了获取最大回报同时最小化风险的潜力。

要购买$SHIBASHOOT，请访问官方预售网站，连接您的加密钱包，输入您希望购买的代币数量，并确认交易。

总结

尽管$SHIB有着最新的发展，但其未来仍然不确定，因为像$SHIBASHOOT这样的新项目的竞争正在加剧。

强大的迷因吸引力、实用性和众多社区激励使$SHIBASHOOT成为2024年最佳的加密预售之一。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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