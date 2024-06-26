NVDA内部人士抛售　交易者涌向AI和Meme币　WienerAI 13倍预测

NVDA在五天内下跌11.16%，使Nvidia的市值排名从第一降至第三。

NVDA在五天内下跌11.16%，使Nvidia的市值排名从第一降至第三。 Nvidia转向B2B市场，下一代AI芯片正在开发中。

Nvidia转向B2B市场，下一代AI芯片正在开发中。 上周主要加密货币如$BTC（-7.5%）和$ETH（-2.6%）下滑，但AI代币如$NEAR（+15.4%）、$FET（+39.6%）、$AGIX（+40.1%）和$OCEAN（+36.9%）则出现了涨幅。

全球最大的GPU制造商Nvidia在过去五天内股价下跌了11.16%。Nvidia的总裁Jensen Huang和其他高管今年已经清仓了价值近8亿美元的NVDA股票，这可能是投资者的一个警示信号，与公司限制GPU销售的举措同时出现。

与此同时，加密货币市场因大多数代币在过去七天内下跌而陷入恐慌，只有Meme币和AI币显示出了强大的韧性，尽管Nvidia面临困境。

WienerAI作为AI Meme币领域的最新参与者，在熊市期间的预售中筹集了超过640万美元，有望在2025年底前激增13倍。利用当前的AI趋势可能是Nvidia股价反弹的关键，也是WienerAI投资者获取巨大收益的途径。

Nvidia 让位于 Microsoft，聚焦于B2B

上周，Nvidia 是全球市值最高的公司。

这个3万亿美元的市值，自2023年以来增长了3倍，主要归因于对GPU在AI处理中的爆炸性需求。今天，它滑落至第三位，让位给了微软和苹果。

然而，Nvidia 失去头号公司的桂冠并不是令人担忧的原因 — 这是一场激烈的竞争，我们预计这三家公司会一段时间内互相交替。今年 Nvidia 内部人士抛售超过 8 亿美元的股票，是一个更大的关注点。

尽管一些分析师指出这可能是一个预先计划好的程序，以避免内幕交易的指控，但抛售的时间点引起了人们的关注。在不到两周内，黄仁勋抛售了价值近 9500 万美元的 NVDA 股票。高管们掌握比公众更多的公司信息，他们可能在其他人察觉到之前感受到了市场的放缓。

此外，Nvidia 正在限制其消费者级别 GPU（B2C）的生产，并专注于企业间市场（B2B）。这表明 Nvidia 预期市场的普遍下滑将影响消费者支出，或者战略性地调整其目标以适应 B2B 领域对AI需求的增长。

尽管没有宣布下一代消费级 GPU 的消息，这种产品通常每两年推出一次，Nvidia 计划在年底推出其新的 AI 处理器 Blackwell。

Blackwell 的售价超过 3 万美元，针对数据中心和研究机构的高性能计算需求，相比普通用户，这些机构的资源限制较少。分析师们预计它将开启 Nvidia 的另一个增长周期。

注意事项 这些销售可能只是内部合同规定的股票解禁，这在公开交易的公司中是常见做法，不一定表明对公司未来缺乏信心。 尽管如此，内部人士的销售约为600万股 NVDA。除了减少库存和专注于B2B市场外，我们很可能已经看到了可预见未来AI硬件热潮的高点。

AI民主化与短期收益

尽管Nvidia最近遇到一些障碍，但并未消除更广泛的AI狂热。上周，随着$BTC下跌7.5%和$ETH下跌2.6%，AI代币经历了显著的涨幅：

类似地，Meme币领域保持强势，仅有10大币种中的两个下跌。$MOG以92%的增长领先，$TURBO和$POPCAT紧随其后，各自增长了58.8%。

与Nvidia转向B2B市场相反，加密项目旨在民主化AI开发。Ocean Protocol是一个典型例子，其去中心化的AI模型市场。同样，SingularityNET允许小型参与者盈利其AI服务，与像OpenAI和微软这样的科技巨头竞争。

在经济下行的背景下，对AI和Meme币的需求也可能源于对短期收益的渴望。像$BTC和$ETH这样的主流加密货币不会像依赖炒作和投机的新项目那样使投资者的回报倍增。

利用AI交易机器人从加密市场波动中获利

新预售加密货币$WAI的成功完美地诠释了当前投资者的情绪。除了其Meme吸引力外，WienerAI展示了强大的实用性：一款AI交易机器人，帮助投资者在市场波动条件下获取利润。

$WAI的预售突破了640万美元的标志。一枚$WAI现在售价为$0.000722，距离下一次价格上涨不到40万美元。



最高180%的动态年化收益率加剧了FOMO（恐失业恐惧）。早期投资者到目前为止已经抵押了超过50亿枚$WAI，可能在2025年底获得13倍的回报。

根据当前的奖励率，如果今天抵押3600美元的$WAI，你可以在六个月内无所作为地赚取额外3240美元。如果$WAI的价格预测成真，这将转化为42120美元的被动收益。

要购买$WAI，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想要获取的代币数量，并确认交易。

AI和Meme代币持续牛市

尽管Nvidia股票下跌，对AI技术的需求仍然强劲。Blackwell芯片的推出表明Nvidia加倍我对AI的投入，为股价反弹带来希望。

与此同时，像Ocean Protocol、SingularityNET和WienerAI这样的加密项目允许普通群众利用正在进行的AI革命。

参考资料