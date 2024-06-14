OKX遭遇骇客入侵千万美元资产失窃内幕　内部员工嫌疑浮现曝光

加密货币交易所 OKX 再度陷入资产安全风波，数起重大失窃案件引发了广泛关注和热议。这些案件包括机构客户 QuantMatter 和多名个人用户的巨额资产被盗，总盗窃金额超过 1,236 万美元。事件背景複杂且涉及多方利益，甚至有传言指出可能是内部员工所为。

2024年6月13日QuantMatter 公司声称其在 OKX 的机构帐户被盗走了 1,160 万美元的资产。这个消息一出便在加密货币社群引起了轩然大波。QuantMatter表示，该笔资金是在未经授权的情况下被转移出去，并且交易请求中包含了完整的验证码，这让人质疑是否有内部人员参与其中，因为这种操作难度极高，通常必须掌握高度机密的信息。

OKX 在随后的声明中强调，他们的系统并未出现漏洞，所有的提币请求都经过了严格的验证程序，包括输入完整的验证码。OKX 表示正在展开全面调查，如果最终确认是平台的责任，他们将会主动承担相应的损失。

OKX个人用户被盗事件

在此之前2024年6月10日，另一篇报导揭露了 OKX 多名个人用户的资产被盗事件。其中一名受害者「乐颜」的损失特别引人注目，他在短短 15 分钟内损失了毕生积蓄约 68万美元（约 500 万人民币）。乐颜表示在凌晨 1 点多，他的手机莫名收到多封 OKX帐户的OTP简讯和相关通知邮件，待他察觉异常时，资产已经被转移至骇客的白名单地址。

更令人震惊的是，骇客在进行这些操作时，并未取得受害者的 OTP 验证码，这使得整个事件更加神秘。受害者指出，他的手机是专用的交易设备，从未点击任何可疑链接，信箱内的邮件也未曾点开。

此外还有其他 OKX 用户报告了类似的失窃事件，损失金额从80万美元到100万美元不等。这些受害者的情况与乐颜的经历有许多共同点，包括使用 iPhone 手机（仅用于交易且未曾点击连结）、信箱被垃圾邮件轰炸、以市价疯狂买入以太币等。

OKX内部员工嫌疑最大

这两起事件中受害者的资产转移过程都显示出骇客拥有极高的操作权限和内部信息，这引发了人们对 OKX 内部员工参与其中的怀疑。区块链资产公司慢雾（SlowMist）的创办人余弦也指出，这些事件的共通点还包括：简讯风险通知来自「香港」、创建新的 API Key（有提现、交易权限）以及帐户并未开通双重验证。

OKX 官方对此表示，他们对这次的用户资产被盗事件「非常重视」，并且已与相关用户取得联繫，正在进行深入调查。OKX 承诺，如果最终确定是平台的责任，他们将会主动承担责任，并在调查结束后第一时间公佈结果。

结语

这些资产失窃事件暴露了加密货币交易所面临的严峻安全挑战，特别是对于内部管理和权限控制的要求。

虽然OKX表示会对事件负责，但用户的信任已经受到严重打击。未来，如何加强内部控制、提高系统安全性，将是OKX和其他加密货币交易所必需注意事项。