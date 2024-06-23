OKX推NOT空投450万枚NOT指南詳情　99Bitcoins正进行100万美元空投

随着加密货币市场的持续升温，OKX 加密货币交易所再度发力，推出了针对新用户的激励活动——「NOT 空投月」。此次活动自即日起至 7 月 31 日晚间 23:59 止，新用户只需完成指定任务，即可参与 4,500,000 枚 NOT 奖池的瓜分。

此次「NOT 空投月」是 OKX 对新用户的特别福利，旨在吸引更多投资者加入 OKX 的生态系统。参与活动的新用户需要按照以下步骤完成任务：

1.註册 OKX 帐户：新用户需首先在 OKX 平台上註册一个新帐户。

2.完成帐户的首次充值：註册完成后需要进行首次充值，这是参与活动必要步骤。

3.进行首笔交易：用户在开户后，需进行首笔 100 USDT 的 NOT 或 TON 交易。

根据 OKX 的规定，完成上述任务的前 3,000 名新用户可获得 NOT 奖励。具体奖励数量将根据用户 UID 的奇偶数决定：UID 是偶数的用户将获得 2,000 枚 NOT，而 UID 是单数的用户则获得 1,000 枚 NOT。

空投活动背景与意义

OKX 此次活动的推出，正值加密货币市场的关键时刻。市场分析师普遍认为，随着比特币和以太坊的价值稳步上升，加密货币市场将迎来新的高峰。OKX 希望通过「NOT 空投月」活动，不仅吸引更多新用户，还能够增强用户对平台的信任和黏性。

此外，OKX 一直致力于为用户提供多元化的投资选择和便捷的交易体验。此次活动中的 NOT 和 TON，均是市场上具备潜力的加密货币，通过此活动，用户可以更好地了解并投资这些新兴资产。

99Bitcoins空投高达100万美元

99Bitcoins (99BTC)是由知名加密平台使用相同名称创建的新项目，预售已达到200 万美元里程碑，99Bitcoins 平台已经存在十多年，为新加密用户提供有关比特币和山寨币市场的知识。

现在它正在提供一种本土货币，并计划进行空投，向社区成员分发 99,999 美元。资金将以比特币 (BTC) 的形式发放，但只发放给那些按照平台指示有资格参与的人。99BTC在7月份推出空投活动，总价值高达100万美元。这是一个非常具有吸引力的机会,下面简要介绍如何参与空投:

据99Bitcoins 网站介绍，此次空投是为了庆祝 99BTC 代币的推出而举办的。如前所述，它将分发价值 99,999 美元的 BTC，并有 11 种不同的方式参与活动。

空投将于今年 7 月 19 日进行，奖励 99 名幸运获奖者。通过在截止日期前完成尽可能多的步骤，参与者增加成为被选中的 99 人之一的机会。需要注意的是,这次空投对申请人数有限制，首先申请者需要完成KYC实名认证，并且成功申请人数最大只有10万。

这是一个非常难得的机会。只要按照上述步骤操作，任何加密爱好者都有可能获取免费代币,值得关注。

结语

总的来说OKX 推出的「NOT 空投月」活动，和99Bitcoins空投活动不仅为新用户提供了丰厚的奖励，也为市场注入了新的活力。在这个充满机遇与挑战的时代，加密货币投资者需要抓住每一次机会。

我们提醒你在投资前要自行研究，不要因恐慌而错过，因为加密市场极其波动。