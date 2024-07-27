奥运会官方倒计时开始　$MGMES十天内筹集$267,000

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巴黎 2024 奥运会将在四小时后开始，积极的加密市场情绪对 The Meme Games 十分有利，该代币在十天内的预售已筹集了 $267,000。

$MGMES 是一款新的 ERC-20 迷因币，其预售将在 17 天后结束，正好与奥运会结束时间重合。这表明它可能会从比赛的热潮中受益，从开始到结束。

其他显示 The Meme Games 潜在成功的因素包括：

$ETH ETF 上市后资金超过 $10 亿

$ETH 的价格显示出从 7 月 24 日的暴跌中恢复的迹象，那天 SEC 批准了 $ETH ETF，导致其价格暴跌了约 9.23%（从 $3,400 降至 $3,100）。

然而，尽管 $ETH 的价格下跌，其 ETF 总体资金却超过了 $10 亿，这突显了 $ETH ETF 的看涨前景——尽管仍落后于 $BTC ETF。

DAY ONE in the books for Eth ETFs who did $1b in total volume, which is 23% of what the spot bitcoin ETFs on their first Day and $ETHA did 25% of $IBIT's volume. The gap between $ETHE and The Newborn Eight is a healthy +$625m (a sizable chunk of which *should* convert to inflow pic.twitter.com/jaP4dKLrOs — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 23, 2024

$BTC ETF 在三个月内积累了超过 $127 亿，为 $ETH ETF 设立了高标准。$BTC 的价格在三个月后，于 3 月 13 日达到了 $74,000 的历史最高点（ATH）。

在同期，$ETH ETF 的初期表现目前估计仅为 $BTC ETF 的 10%–15%。



尽管如此，$10 亿的 $ETH ETF 资金流入、$ETH 价格上涨 2.47%，以及迷因币市场市值上涨 3.58% 都表明了投资者兴趣和信心的增加。

$47.4M $DOGE 购入激发迷因币热情

在持续乐观的市场趋势下，$DOGE 等迷因币迎来了大量鲸鱼活动，其中一位加密鲸鱼于 7 月 24 日（即 $ETH ETF 上市当天）购入了 $47.4 亿的 $DOGE。

这表明在不稳定时期迷因币的兴趣有所增加。围绕迷因币、$ETH 及其 ETF 以及奥运会的积极情绪可能会对 $MGMES 产生有利影响，并推动其在迷因币市场中脱颖而出。

$MGMES 可能在 2025 年上涨 998.9%

被称为“官方奥运会代币”的 $MGMES 通过将五个传奇代币（$DOGE、$PEPE、$WIF、$BRETT 和 $TURBO）与 P2E 游戏功能结合，赋予了迷因币趋势新的活力。

$MGMES 的购买者可以选择他们喜欢的“迷因运动员”参加 169 米短跑 P2E 游戏。如果你选择的代币冲过终点线，你将获得 25% 的代币倍增奖励。



这意味着你可以将 20,000 $MGMES 转换为 25,000 美元，而且结果完全是随机的，任何迷因币都有可能赢得比赛。

此外，只要持续购买 $MGMES，你可以不限次数地参与 169 米短跑比赛。

另一个重要的被动收入机会来自该项目 10% 的质押代币分配（$20.24 亿）。

投资者已经质押了超过 1,100 万 $MGMES，年化收益率高达 913%。这意味着购买 63,626 $MGMES（价值 $579）将会在一年内增长到 644,531 $MGMES（价值 $5,865）。

目前 $MGMES 的价格为 $0.0091 每个代币，但在五天后将会上涨。加上今天奥运会的开始以及该代币将在 9 月 10 日上线去中心化交易所（DEX），现在可能是参与的好时机。

根据更广泛的市场状况和项目进展，我们预测 $MGMES 的价格可能会在 2025 年达到 $0.1（上涨 998.9%）。

要购买 $MGMES，请访问 The Meme Games 网站，连接你的加密钱包，然后选择你想购买的数量。

总结- $MGMES 会成为幸运的迷因币赢家吗？

巴黎 2024 奥运会将在四小时后揭幕，加密市场的积极展望（以太坊价格上涨和迷因币市场市值上升）可能会对像 $MGMES 这样的迷因币产生利好影响。

考虑到这些因素，现在可能是投资 $MGMES 的好时机，赶在其价格上涨和 DEX 上市之前。

参考资料