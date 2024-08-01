奥运会模因狂热——$MGMES五天内交易额突破$1300万并筹集 $34,000

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奥运会引发了meme币狂潮，其中一款meme币尤为引人注目。

The Meme Games），一个基于以太坊的 ERC-20 项目，自奥运会开始以来在五天内筹集了 $34,000，使总筹资额达到了 $301,000。该项目在过去12小时内还记录了超过 $1300 万的交易额，显示出投资者的巨大和持续兴趣。

现货 $ETH ETF 也显示出积极的表现，7月30日流入 $3360 万，而 $MGMES 应该会受益于其母链近期的流行。

有大量原始的meme素材，人们纷纷涌向将奥运会最难忘的时刻（比如哥吉拉）制作成MemeFi。

让我们解释一下为什么奥运会对The Meme Games有利，以及由于关注度的提升，$MGMES 代币可能会涨价的原因。

$ETH ETF 表现反转，$MGMES 动能上涨

截至7月30日，所有九只现货 $ETH ETF 的净流入额达到了 $3360 万。这是自7月23日上市以来的第二大净流入额，之前从7月24日起已有 $5.47 亿的流出。

尽管 $ETH 的 24 小时价格下跌了 0.72%，$ETH 的关注度似乎依然健康，这可能会对基于 $ETH 的meme币，如The Meme Games，产生积极影响。

这款表情包币在过去 24 小时内的交易额达到了 $1300 万，自7月26日奥运会开始以来已经筹集了超过 $34,000。

$MGMES 的预售与奥运会同步进行，两者都剩下 11 天。



随着奥运会的深入，更多有趣的时刻将变成模因，因此更多人可能会参与预售。

这些时刻包括 Snoop Dogg 的客串和反应（例如他对 Simone Biles 体操表演的瞪眼表情）、Kim Yeji 的“主角气场”、加拿大和印度队之间的史诗级射箭对决，以及引发广泛争议的“酒神”开幕式。

在奥运会meme币狂潮的背景下，$MGMES 交易额突破 $1300 万并不意外。这个 Play-to-Earn (P2E) 游戏让你可以在 $WIF、$DOGE、$PEPE、$BRETT 和 $TURBO 之间的 169 米冲刺赛中进行投注，赢取 25% 代币奖励，这也是 $MGMES 吸引力的关键因素。

The Meme Games预售将在11天内于奥运会结束时完结

$MGMES 的预售将于8月11日与奥运会一同结束。随着投资者兴趣的增加，代币价格将持续上涨（目前价格为 $0.0091）。

766% 的质押年化收益率（APY）提供了长期被动收入机会，尤其是如果你早期投资的话。今天购买 91,538 个 $MGMES（$833）将在一年后变成 792,719 个 $MGMES（$7,213）。

我们预测 $MGMES 到2024年底将达到 $0.05，为早期投资者带来 429% 的收益，并有可能在2025年底达到 $0.1（较当前价格涨幅 1,000%）。

总结 – 奥运会通过MemeFi提升加密货币兴趣

$MGMES 的主题非常贴切，它借助互联网文化浪潮和最近的奥运会 MemeFi，同时提供了一个有奖的 Play-to-Earn（P2E）游戏。

$ETH ETF 的表现也是代币的一个好兆头，最新的 $MGMES 交易和筹集的资金（$301,000）也是积极信号。

随着奥运会的结束临近，我们可能会看到对The Meme Games的更多关注，这将导致价格上涨。

参考资料