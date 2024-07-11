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PeiPei币暴涨 28938.53%！迷因币升浪中市值能否突破5亿美元？

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在瞬息万变的加密货币世界，每天都有新的投资机会，这次的焦点是PeiPei币。像传统的绿色的Pepe一样，PeiPei也是一只青蛙，不过是中国红色的。它于6月在Uniswap上线与wETH进行配对交易，不久之后PeiPei便在Poloniex、LBank和Gate.io等全球主要交易所挂牌交易。

PeiPei成为了涨幅最大的代币，在涨幅榜前500名中稳居首位。在过去的24小时里，这款红色青蛙meme代币的交易量上涨了51.70%。

自今年6月成立以来，PeiPei的涨幅已经达到了惊人的28938.53%，并于昨日创下了历史新高（ATH）。目前PeiPei沿着主要移动平均线（MAs）运行。在从最高点回落19.58%后，这款meme代币目前的交易价格为0.063129美元。

斐波那契工具显示，主要阻力位在0.063848美元。当前价格处于一个支撑区，最强的日支撑位在0.062502美元。根据斐波那契工具，如果PeiPei从当前支撑位下跌，下一个支撑位将在0.062940美元附近。

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PeiPei社区已有1570万粉丝

上市仅一个月，PeiPei就吸引了近2.7万名持有者。巅峰时期PeiPei的市值达到1.6317亿美元，目前市值为1.3601亿美元。MACD显示市场看涨，但RSI显示市场超卖，可能需要调整。如果价格下跌，根据斐波那契工具，0.062940美元应成为支撑位。

PeiPei的官方推特迅速吸引了大量粉丝，社区已有1570万粉丝。官方推特发布了一张截图，显示一位未知的鲸鱼购买了价值68.60 ETH的大量代币，这是一个非常积极的信号。Dexscreener数据显示，这款meme代币的交易率非常高。

带动迷因币反弹浪潮

尽管PeiPei在短时间内取得了显着成就，但它在加密货币领域的声誉尚未巩固，关于其创始人的信息寥寥无几，发展路线图也仅是市场传言。因此建议投资者在投资前应进行充分的风险评估，并考虑有更好团队发展的新迷因币，享受这个迷因币反弹浪潮下百倍以上升幅。

在当前最受关注的加密货币项目中，PlayDoge (PLAY) 是一颗新星。这款数字 Doge 宠物将90年代的怀旧情怀与现代的Play-to-Earn (P2E) 奖励机制相结合，预售阶段已经筹集了超过540万美元。

分析师认为，由于每天有数十万枚代币涌入市场，这种新的meme代币一旦上市，其价格可能会暴涨。目前价格为0.00517美元，许多人认为现在是购买的好时机，以免价格进一步上涨。

投资PlayDoge非常简单。只需访问PlayDoge网站，连接MetaMask等加密钱包，然后使用ETH、BNB或信用卡/借记卡购买代币。您可以立即质押代币以获得被动奖励，当前质押年收益率（APY）为110%。

PlayDoge：Tamagotchi 启发的加密货币

PlayDoge将Doge的meme文化与Tamagotchi风格的虚拟宠物管理相结合。玩家可以通过Web3移动应用照顾他们的数字Doge宠物，进行喂食、训练和娱乐。除此之外，玩家还可以参与迷你游戏，赚取$PLAY代币和经验值（XP）积分，这些积分会显示在排行榜上。顶级玩家不仅能获得额外的$PLAY奖励，还能享受其他福利。

PlayDoge的成功不仅仅依赖于其创新的游戏和奖励机制，还得益于其强大的社区支持。通过融合怀旧、P2E、质押和迷因，PlayDoge正准备迎接市场的大爆发。为了获取最新动态，请在X（Twitter）上关注PlayDoge，并加入其Telegram频道

PlayDoge正以其独特的方式在加密货币市场上崭露头角，吸引了大量投资者和玩家的关注。随着其在交易所上市，PlayDoge有望成为下一个热门的加密货币项目。

结论

如果开发团队能够保持这一势头，红色青蛙PeiPei有望在短期内达到3亿至5亿美元的市值。尽管meme币波动较大，但投资者仍应保持谨慎，并趁目前迷因币反弹浪购入最有升幅潜力的PlayDoge

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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