中国加密货币$PEIPEI飙升82%　Pepe Unchained预售突破300万美元

青蛙meme币重新成为焦点，市值在过去24小时内增长了1.1%，达到57亿美元。其24小时交易量也接近10亿美元。

其中一款热门的青蛙币是PeiPei ($PEI)。过去一周上涨了82.37%，在CoinMarketCap的热门币种中排名第三。

这款meme币是受中国启发的Pepe，基于以太坊，买卖零税。其吸引人的吉祥物和中国文化特色吸引了许多“degen”投资者争相购买$PEIPEI。

另一款热门的青蛙meme币是Pepe Unchained ($PEPU)，目前仍在预售阶段，已筹集超过300万美元，并提供高达594%的质押年化收益率，可带来显著收益。



Pepe Unchained是一款基于实用性的梗币，拥有自己的区块链，计划彻底改变青蛙梗币领域。

让我们在下面讨论一下PeiPei和Pepe Unchained，看看它们的亮点是什么。

PeiPei – 过去7天最赚钱的meme币？

CoinMarketCap显示，PeiPei是过去一周内最赚钱的meme币，市值达到1.27亿美元（每日增长2.45%），24小时交易量达到1.99亿美元。

这只青蛙币通过亚洲流行文化和吸引人的优势（如买卖免费），为Pepe的病毒吸引力增添了新的变化。

虽然没有计划质押，但PeiPei在第三阶段的多链桥接目标可能进一步扩大其影响力并提高其价格。

这是路线图的概览：

阶段1： 启动，CoinGecko/CoinMarketCap上市，690+持有者，建立$PEIPEI社区

启动，CoinGecko/CoinMarketCap上市，690+持有者，建立$PEIPEI社区 阶段2： 合作伙伴关系，游击营销，独家持有者聚会，2,500+持有者，中心化交易所上市

合作伙伴关系，游击营销，独家持有者聚会，2,500+持有者，中心化交易所上市 阶段3：实用性合作伙伴关系，多链桥接，Elon定制特斯拉，T1交易所上市，与美元对换，10,000+持有者

虽然官方网站承认PeiPei是一种没有内在价值的币种，但这并未阻止投资者。炒作是否足以维持$PEIPEI的上升趋势还不清楚。

然而，我们知道某个正在预售中的特定青蛙币比PeiPei具有更多实用性，并承诺显著的被动收入机会。

Pepe Unchained在不到一个月的时间内在预售阶段突破了300万美元

Pepe Unchained ($PEPU)是一款新的青蛙梗币，在预售阶段平均每周筹集100万美元，当前价格为0.0083591美元。

它还是第一个拥有自己Layer-2（L2）区块链的青蛙Meme币。

$PEPU的L2区块链建立在以太坊之上，带来多个好处，如增加的可扩展性和效率。

其他L2的好处包括：