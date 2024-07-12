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中国加密货币$PEIPEI飙升82%　Pepe Unchained预售突破300万美元

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青蛙meme币重新成为焦点，市值在过去24小时内增长了1.1%，达到57亿美元。其24小时交易量也接近10亿美元。

其中一款热门的青蛙币是PeiPei ($PEI)。过去一周上涨了82.37%，在CoinMarketCap的热门币种中排名第三。

这款meme币是受中国启发的Pepe，基于以太坊，买卖零税。其吸引人的吉祥物和中国文化特色吸引了许多“degen”投资者争相购买$PEIPEI

另一款热门的青蛙meme币是Pepe Unchained ($PEPU)，目前仍在预售阶段，已筹集超过300万美元，并提供高达594%的质押年化收益率，可带来显著收益。

Pepe Unchained是一款基于实用性的梗币，拥有自己的区块链，计划彻底改变青蛙梗币领域。

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让我们在下面讨论一下PeiPei和Pepe Unchained，看看它们的亮点是什么。

PeiPei – 过去7天最赚钱的meme币？

CoinMarketCap显示，PeiPei是过去一周内最赚钱的meme币，市值达到1.27亿美元（每日增长2.45%），24小时交易量达到1.99亿美元。

PEIPEI代币将深受喜爱的Pepe模因和PEPE文化元素的魅力融合在一起，形成一种清新而迷人的综合体，既致敬传统又拥抱未来。PeiPei

这只青蛙币通过亚洲流行文化和吸引人的优势（如买卖免费），为Pepe的病毒吸引力增添了新的变化

虽然没有计划质押，但PeiPei在第三阶段的多链桥接目标可能进一步扩大其影响力并提高其价格。

这是路线图的概览：

  • 阶段1：启动，CoinGecko/CoinMarketCap上市，690+持有者，建立$PEIPEI社区
  • 阶段2：合作伙伴关系，游击营销，独家持有者聚会，2,500+持有者，中心化交易所上市
  • 阶段3：实用性合作伙伴关系，多链桥接，Elon定制特斯拉，T1交易所上市，与美元对换，10,000+持有者

虽然官方网站承认PeiPei是一种没有内在价值的币种，但这并未阻止投资者。炒作是否足以维持$PEIPEI的上升趋势还不清楚。

然而，我们知道某个正在预售中的特定青蛙币比PeiPei具有更多实用性，并承诺显著的被动收入机会。

Pepe Unchained在不到一个月的时间内在预售阶段突破了300万美元

Pepe Unchained ($PEPU)是一款新的青蛙梗币，在预售阶段平均每周筹集100万美元，当前价格为0.0083591美元。

它还是第一个拥有自己Layer-2（L2）区块链的青蛙Meme币。

$PEPU的L2区块链建立在以太坊之上，带来多个好处，如增加的可扩展性和效率

其他L2的好处包括：

  • 在$ETH和$PEPU之间即时和低费用的桥接
  • 即时交易
  • 更高的交易容量（比$ETH快100倍）
  • 专用区块浏览器
  • 更低的Gas费用，带来更高的利润
  • 提高的交易和质押速度

尽管该项目利用了Pepe品牌，但它更进一步为青蛙meme币空间带来了实际的实用性。这是我们预测其到2024年底增长5,644%的最大原因

$PEPU还为持有者提供丰厚的质押收益（593%的年化收益率），投资者已经质押了超过2.69亿个代币。

质押88,168个$PEPU（价值737美元）一年后将获得611,004个$PEPU（价值5,107美元）。

购买Pepe Unchained，请访问官方预售网站，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB或法币），输入您想购买的$PEPU数量，连接您的钱包，并确认交易。

展望未来 — Pepe Unchained的下一步是什么？

$PEPU是2024年最有前景的meme币之一，主要因为它通过实用性（L2区块链）和有利可图的质押收益（593%的年化收益率）改进了传统的Pepe

当预售结束时，我们可能会看到Pepe Unchained价格大幅上涨的上升趋势。目前尚不清楚该项目是否能获得足够的社区支持。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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PeiPei币暴涨 28938.53%！迷因币升浪中市值能否突破5亿美元？

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天桥资本创办人：三大利多因素支撑　比特币价格有望今年突破10万美元

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在经历了动盪的一周后，加密货币市场逐渐回稳，比特币价格重新站上5.9万美元，投资者们纷纷询问何时能再创新高。儘管短期内存在下行风险，但天桥资本（Skybridge Capital）创办人Anthony Scaramucci在接受《CNBC》採访时表示，他看好比特币价格在今年底前突破10万美元，并可能持续向17万美元的目标价进攻。 比特币的三大利多因素 根据Scaramucci的说法，比特币目前有三个主要利多因素支撑其价格上涨： 资金回流币市 Scaramucci指出，比特币投资者即将迎来一波「赔付潮」，这些赔偿款项可能会重新投入市场。Mt. Gox已开始向债权人和客户赔偿90亿美元的加密货币，另一家破产交易所FTX也计划偿还客户高达160亿美元的资金。由于这些投资者中有许多是比特币的「铁杆支持者」，他估计约有40%至50%的赔偿款项将重新投入加密货币市场。 在谈到FTX客户存款时，Scaramucci表示，这些因交易所破产而遭冻结的资产中，比特币占多数。虽然这些资产大部分已被低价清算成美元，但预计很快就会回到持有者的手中，并再次流入比特币市场。 比特币日益主流化 Scaramucci还提到，美国立法者提出的一项监管框架法案是一个积极的讯号，表明比特币正在成为更广泛被接受的价值储存工具，这对比特币的长期发展有利。此外，共和党的党纲草案中也明确提到支持数位资产，特别是对比特币的保护。Scaramucci认为，这些政策支持显示了比特币将成为美国长期可接受的资产类别的趋势。 卖压再强大终究都会力竭 Scaramucci指出，比特币价格下跌的部分原因是「暂时性卖压」。他举例说明，减半事件加剧了矿商的卖压，Mt. Gox启动赔偿、部分投资者获利了结，同样对比特币造成下行压力。然而，他相信再强劲的卖压终究也会力竭。他与其他分析师的观点一致，预期随着卖家陆续退场，比特币将在未来几个月内从低迷中復甦。 儘管比特币在过去一个月内下跌了17%，Scaramucci仍对其未来充满信心。他认为，比特币不仅有望在今年底前突破10万美元，还将持续朝着17万美元的目标价进攻。这三大利多因素为比特币提供了坚实的支持，特别是在资金回流和政策支持的推动下，比特币的主流化进程将加速。 结语 比特币的长期投资价值正在逐渐显现，Anthony Scaramucci的分析为投资者提供了新的视角。随着市场逐渐回稳，比特币价格有望在未来几个月内迎来新一波的上涨。 无论是资金回流、市场主流化还是卖压的逐渐力竭，这些因素都显示出比特币具备强劲的增长潜力。

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学习赚取加密代币推动加密教育　为何$99BTC的比特币可以激增7倍？

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今天，加密货币市场上涨约220亿美元，总市值超过2.106万亿美元。然而，随着行业的增长，诈骗案件也在增加。研究显示，大多数投资者仅投资不到两年。加上市场的波动性，像99Bitcoins这样的L2E倡议变得越来越重要。 L2E项目通过教育潜在投资者了解市场，促进了加密货币的普及。这有助于他们做出更加理性的投资决策，同时解锁代币奖励。继续阅读了解更多详情。 加密货币日益增长的吸引力与教育需求 多种因素推动了加密货币日益增长的吸引力： 尽管过去五年加密市场增长了604.2%，但其发展过程并非一帆风顺。例如，2022年3月，加密市场总市值为2.127万亿美元，但仅几个月后便下跌了85.70%，降至8510亿美元。 考虑到加密行业以往的波动以及98%的人不了解加密货币的基础知识，有必要进行教育，以确保投资者能够有效管理风险。 以游戏化方式提升加密教育，实现更大收益 学习赚取（L2E）倡议越来越受欢迎，因为它们为用户提供了学习区块链技术和加密货币的有益方式。 它们通过替代复杂的技术文档，如白皮书，采用有趣的教育内容，如互动模块和测验，并在完成后提供代币奖励。 这些L2E模型提供了几个好处： 一些流行的L2E平台包括币安学习赚取和罗宾汉学习赚取。另一个引人注目的L2E项目是99Bitcoins。 解析$99BTC的240万美元预售成就 目前处于预售阶段的99Bitcoins为用户完成课程提供其原生代币$99BTC作为奖励。 用户完成的学习材料越多，他们赚取的$99BTC就越多，激励用户回到平台学习更多。 除了代币奖励外，99Bitcoins的模式提供了一系列福利： 99Bitcoins的4.6K 电报会员和21.6K个关注者证明了其受欢迎程度。 分析师预测，该代币的价格将从2025年的0.10美元增长至2030年的0.70美元，涨幅为7倍。 该项目的代币经济学突显了长期增长机会，其中总代币供应的14%分配给了质押 —— 已经质押了15亿代币，年化收益率为705%。 99Bitcoins并不止步于加密教育。该项目的白皮书突出了$99BTC从ERC-20代币向BRC-20的迁移。这将使代币持有者能够参与比特币，这是市值达到1.2万亿美元的全球最大区块链。 要购买$99BTC，请访问官方99Bitcoin网站，连接您的加密钱包，并选择您想购买的金额。 结论 尽管加密货币的普及度正在增加，但其波动的特性不容忽视。加上市场教育缺口和日益增长的诈骗风险，Bitget警告称，深度伪造诈骗可能会在2024年给加密行业造成250亿美元的损失。 像99Bitcoins这样的L2E项目为用户提供知识、乐趣和潜在的财务收益。它们为潜在投资者提供了安全导航市场的有趣和有益的工具。 参考资料

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