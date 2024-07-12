中国加密货币$PEIPEI飙升82%　Pepe Unchained预售突破300万美元

- PeiPei是一款受中国启发的青蛙meme币，周涨幅达82%，成为CoinMarketCap上第三大热门币种。
- Pepe Unchained ($PEPU) 在不到一个月内筹集了超过300万美元，并提供高达594%的年收益率（APY），为长期利润带来重大机会。
- 青蛙meme币最近越来越受欢迎，Pepe Unchained可能是第一个实施专有Layer-2区块链的梗币。
青蛙meme币重新成为焦点，市值在过去24小时内增长了1.1%，达到57亿美元。其24小时交易量也接近10亿美元。
其中一款热门的青蛙币是PeiPei ($PEI)。过去一周上涨了82.37%，在CoinMarketCap的热门币种中排名第三。
这款meme币是受中国启发的Pepe，基于以太坊，买卖零税。其吸引人的吉祥物和中国文化特色吸引了许多“degen”投资者争相购买$PEIPEI。
Pepe Unchained是一款基于实用性的梗币，拥有自己的区块链，计划彻底改变青蛙梗币领域。
让我们在下面讨论一下PeiPei和Pepe Unchained，看看它们的亮点是什么。
PeiPei – 过去7天最赚钱的meme币？
CoinMarketCap显示，PeiPei是过去一周内最赚钱的meme币，市值达到1.27亿美元（每日增长2.45%），24小时交易量达到1.99亿美元。
PEIPEI代币将深受喜爱的Pepe模因和PEPE文化元素的魅力融合在一起，形成一种清新而迷人的综合体，既致敬传统又拥抱未来。—PeiPei
这只青蛙币通过亚洲流行文化和吸引人的优势（如买卖免费），为Pepe的病毒吸引力增添了新的变化。
虽然没有计划质押，但PeiPei在第三阶段的多链桥接目标可能进一步扩大其影响力并提高其价格。
这是路线图的概览：
- 阶段1：启动，CoinGecko/CoinMarketCap上市，690+持有者，建立$PEIPEI社区
- 阶段2：合作伙伴关系，游击营销，独家持有者聚会，2,500+持有者，中心化交易所上市
- 阶段3：实用性合作伙伴关系，多链桥接，Elon定制特斯拉，T1交易所上市，与美元对换，10,000+持有者
虽然官方网站承认PeiPei是一种没有内在价值的币种，但这并未阻止投资者。炒作是否足以维持$PEIPEI的上升趋势还不清楚。
然而，我们知道某个正在预售中的特定青蛙币比PeiPei具有更多实用性，并承诺显著的被动收入机会。
Pepe Unchained在不到一个月的时间内在预售阶段突破了300万美元
Pepe Unchained ($PEPU)是一款新的青蛙梗币，在预售阶段平均每周筹集100万美元，当前价格为0.0083591美元。
$PEPU的L2区块链建立在以太坊之上，带来多个好处，如增加的可扩展性和效率。
其他L2的好处包括：
尽管该项目利用了Pepe品牌，但它更进一步为青蛙meme币空间带来了实际的实用性。这是我们预测其到2024年底增长5,644%的最大原因。 $PEPU还为持有者提供丰厚的质押收益（593%的年化收益率），投资者已经质押了超过2.69亿个代币。 购买Pepe Unchained，请访问官方预售网站，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB或法币），输入您想购买的$PEPU数量，连接您的钱包，并确认交易。 $PEPU是2024年最有前景的meme币之一，主要因为它通过实用性（L2区块链）和有利可图的质押收益（593%的年化收益率）改进了传统的Pepe。 当预售结束时，我们可能会看到Pepe Unchained价格大幅上涨的上升趋势。目前尚不清楚该项目是否能获得足够的社区支持。
展望未来 — Pepe Unchained的下一步是什么？
尽管该项目利用了Pepe品牌，但它更进一步为青蛙meme币空间带来了实际的实用性。这是我们预测其到2024年底增长5,644%的最大原因。
$PEPU还为持有者提供丰厚的质押收益（593%的年化收益率），投资者已经质押了超过2.69亿个代币。
购买Pepe Unchained，请访问官方预售网站，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB或法币），输入您想购买的$PEPU数量，连接您的钱包，并确认交易。
$PEPU是2024年最有前景的meme币之一，主要因为它通过实用性（L2区块链）和有利可图的质押收益（593%的年化收益率）改进了传统的Pepe。
当预售结束时，我们可能会看到Pepe Unchained价格大幅上涨的上升趋势。目前尚不清楚该项目是否能获得足够的社区支持。
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