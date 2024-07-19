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Pepe牛市趋势持续　Pepe Unchained突破400万美元大关

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  • Pepe 币在本周取得了显著增长，Pepe Coin 增长了 30.14%，Pepe 增长了 28.36%。
  • Pepe Unchained ($PEPU) 是第一个拥有自己区块链 (Layer-2) 的 Pepe 币，为 Pepe 生态系统增加了重要的实用性，可能会超越原始的 Pepe。
  • $PEPU 最近在预售期间突破了 400 万美元大关，代币价格为 $0.0084937，质押年收益率为 460%。

Pepe 主题币在过去一周内爆发性增长，Pepe 增长了 28.36%，Pepe Coin 增长了 30.14%。PepePAD 也上涨了 28.89%，显示出良好的上涨潜力。

在这个繁荣的市场中，有一个 Pepe 主题的 Meme 预售项目特别引人注目——Pepe Unchained ($PEPU)。它是第一个拥有自己 Layer-2 (L2) 区块链的 Pepe 币，提供强大的实用性和 460% 的质押年收益率。

$PEPU 的速度是以太坊的 100 倍，拥有专用区块浏览器和最低的交易费用。

在不到一个月的时间里，预售已突破 400 万美元的里程碑，显示出显著的投资者兴趣和一旦上线的上涨潜力。

凭借其强大的实用性，Pepe Unchained 可能成为今年最佳的加密预售项目之一，使 Pepe Coin 和 Pepe 相形见绌

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让我们看看 $PEPU 的潜力为何如此强劲，以及如何参与这次预售。

Pepe Meme 币上涨 – PepeFest 拉开帷幕

Pepe 最近突破了 50 亿美元的市值大关，24 小时交易量达到了 10 亿美元。PEPE ($TRUMP) 也在过去一天上涨了 37.23%。

看起来所有与 Pepe 相关的事物都成为了关注的焦点，粉丝们组织了 PepeFest ，以汇聚所有“Peptopians”并共同庆祝这一币种。

这股热潮促使了新 Pepe 币的崛起，如PeiPei在过去一个月内上涨了 274.22%

然而，大多数 Pepe Meme 币缺乏实际用途，依赖 FOMO 和炒作来获得人气和价值上涨，这使它们成为波动性较大的投资。

Pepe Unchained 则打破了这种模式，通过推出首个 Pepe L2 链，并通过实际的实用性创新了 Pepe 市场。

Pepe Unchained 在不到一个月的时间内筹集了 400 万美元

Layer-1 区块链，如以太坊，可能会遇到拥堵问题，从而导致更高的费用和较慢的交易速度。

$PEPU 的 L2 链为代币持有者提供了多个优势：

  • 以太坊与 Pepe 链之间的即时桥接
  • 最低的交易费用
  • 更高的交易容量 —— 速度比 $ETH 快 100 倍
  • 专用区块浏览器
  • 显著更高的质押奖励
  • 降低的运营成本

该项目已通过 CoinsultSolidProof 进行审计，建立了信任并巩固了在 Pepe 社区中的地位。

$PEPU 的预售在不到一个月的时间内筹集了超过 400 万美元，当前代币价格为 $0.0084937。早期投资者可以以 460% 的年收益率质押代币，这意味着你的代币收入在一年内将增长四倍以上。

如果你以当前价格购买 91,251 个 $PEPU（$775），一年后你将拥有 511,005 个 $PEPU（$4,339）。

不过，我们预计到 2024 年底 $PEPU 的价格将达到 $0.5572，这将为早期投资者带来 5,644% 的收益。质押将进一步提升你的收益。

价格将在一天内上涨，所以你越早参与，潜在收益越高。请通过项目的 XTelegram 渠道随时了解最新进展。

购买 Pepe Unchained，请访问官方网站的预售页面，连接你的钱包到小部件，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB 或卡片），指定你要购买的 $PEPU 数量，并确认交易。

总结 – Pepe Unchained 是否在 Pepe Meme 竞赛中领先？

$PEPU 目前是 Pepe 生态系统中最具前景的新兴加密货币之一。它的 L2 链将实用性与 Meme 吸引力结合起来，建立了一个蓬勃发展的社区。

随着比特币在特朗普刺杀未遂事件后上涨至 65,000 美元，加密市场呈现看涨趋势，像 Pepe Unchained 这样的预售 Meme 币应该会显著受益。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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