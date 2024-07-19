Pepe牛市趋势持续　Pepe Unchained突破400万美元大关

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Pepe 主题币在过去一周内爆发性增长，Pepe 增长了 28.36%，Pepe Coin 增长了 30.14%。PepePAD 也上涨了 28.89%，显示出良好的上涨潜力。

在这个繁荣的市场中，有一个 Pepe 主题的 Meme 预售项目特别引人注目——Pepe Unchained ($PEPU)。它是第一个拥有自己 Layer-2 (L2) 区块链的 Pepe 币，提供强大的实用性和 460% 的质押年收益率。

$PEPU 的速度是以太坊的 100 倍，拥有专用区块浏览器和最低的交易费用。



在不到一个月的时间里，预售已突破 400 万美元的里程碑，显示出显著的投资者兴趣和一旦上线的上涨潜力。

凭借其强大的实用性，Pepe Unchained 可能成为今年最佳的加密预售项目之一，使 Pepe Coin 和 Pepe 相形见绌。

让我们看看 $PEPU 的潜力为何如此强劲，以及如何参与这次预售。

Pepe Meme 币上涨 – PepeFest 拉开帷幕

Pepe 最近突破了 50 亿美元的市值大关，24 小时交易量达到了 10 亿美元。PEPE ($TRUMP) 也在过去一天上涨了 37.23%。

看起来所有与 Pepe 相关的事物都成为了关注的焦点，粉丝们组织了 PepeFest ，以汇聚所有“Peptopians”并共同庆祝这一币种。

这股热潮促使了新 Pepe 币的崛起，如PeiPei，在过去一个月内上涨了 274.22%。

然而，大多数 Pepe Meme 币缺乏实际用途，依赖 FOMO 和炒作来获得人气和价值上涨，这使它们成为波动性较大的投资。

Pepe Unchained 则打破了这种模式，通过推出首个 Pepe L2 链，并通过实际的实用性创新了 Pepe 市场。

Pepe Unchained 在不到一个月的时间内筹集了 400 万美元

Layer-1 区块链，如以太坊，可能会遇到拥堵问题，从而导致更高的费用和较慢的交易速度。

$PEPU 的 L2 链为代币持有者提供了多个优势：

以太坊与 Pepe 链之间的即时桥接

以太坊与 Pepe 链之间的即时桥接 最低的交易费用

最低的交易费用 更高的交易容量 —— 速度比 $ETH 快 100 倍

更高的交易容量 —— 速度比 $ETH 快 100 倍 专用区块浏览器

专用区块浏览器 显著更高的质押奖励

显著更高的质押奖励 降低的运营成本

该项目已通过 Coinsult 和SolidProof 进行审计，建立了信任并巩固了在 Pepe 社区中的地位。

$PEPU 的预售在不到一个月的时间内筹集了超过 400 万美元，当前代币价格为 $0.0084937。早期投资者可以以 460% 的年收益率质押代币，这意味着你的代币收入在一年内将增长四倍以上。

如果你以当前价格购买 91,251 个 $PEPU（$775），一年后你将拥有 511,005 个 $PEPU（$4,339）。



不过，我们预计到 2024 年底 $PEPU 的价格将达到 $0.5572，这将为早期投资者带来 5,644% 的收益。质押将进一步提升你的收益。

价格将在一天内上涨，所以你越早参与，潜在收益越高。请通过项目的 X 和Telegram 渠道随时了解最新进展。

要购买 Pepe Unchained，请访问官方网站的预售页面，连接你的钱包到小部件，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB 或卡片），指定你要购买的 $PEPU 数量，并确认交易。

总结 – Pepe Unchained 是否在 Pepe Meme 竞赛中领先？

$PEPU 目前是 Pepe 生态系统中最具前景的新兴加密货币之一。它的 L2 链将实用性与 Meme 吸引力结合起来，建立了一个蓬勃发展的社区。

随着比特币在特朗普刺杀未遂事件后上涨至 65,000 美元，加密市场呈现看涨趋势，像 Pepe Unchained 这样的预售 Meme 币应该会显著受益。

参考资料