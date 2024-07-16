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Pepe Unchained预售达360万美元　$WIF和$MOG的Meme币崛起

esther
更新日期:
  • 随着比特币（$BTC）24 小时交易量飙升超过 30%，许多 meme 币也在上涨，包括 dogwifhat（$WIF）、Mog Coin（$MOG）和 Pepe（$PEPE）。
  • $PEPE 的飙升表明其升级版本 Pepe Unchained（$PEPU）有一个积极的未来，$PEPU 在四周的预售中已经筹集了 360 万美元
  • $PEPU 因其拥有自己的 L2 区块链网络，具有即时跨链和双重质押激励机制，从而区别于 $PEPE。

随着 $BTC 24 小时交易量飙升超过 30%，一些 meme 币也在大幅上涨。

比特币因近期某些事件而出现历史性的价格波动，影响了整个加密市场。

例如，$BTC 在 Mt.Gox 偿还消息传出后跌至 61K 以下，但在特朗普Donald Trump被暗杀的消息传出后，又因为前总统对加密货币的立场而升至 63K 以上。

现在，$BTC 再次上涨，一些 meme 币也在上涨，包括 24 小时交易量分别飙升超过 37% 和 10% 的 $WIF 和 $MOG

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加密投资者可能正在转向 meme 币预售，以规避市场波动并利用早期增长潜力。其中一个引起越来越多兴趣的币是 $PEPU，自 6 月 16 日开始预售以来已筹集了 360 万美元

Meme 币崛起 – 下一步谁将成为焦点？

自从原始的 meme 币 $DOGE$SHIB和 $FLOKI 进入市场以来，meme 币的受欢迎程度不断上升。

它们的流行带来了新一波的 meme 币，过去一年行业市值大幅上涨。2023 年 4 月，CoinMarketCap 列出了仅 18 种 meme 币。而到 2024 年 4 月，这一数字已增至 138 种。目前，总共有 2,521 种 meme 币。

根据 Crypto Coryo 在 X 上的消息，CoinMarketCap 仅捕捉了所有代币的不到 10%。因此，市场上的 meme 币数量可能还更高。

尽管如此，$DOGE、$SHIB 和 $FLOKI 仍然在 CoinMarketCap 上保持热门，同时 $MOG、$WIF、$BRETT、$DOG、$BONK、$BOME 和 $PEPE 等也在崛起，表现突出

在这些列出的币中，目前 24 小时交易量最大的 meme 币是：

以太坊创始人 Vitalik Buterin 认为，meme 币因其零知识声誉、身份和资质等多个因素而越来越受欢迎。

一个新的 meme 币 $PEPU 正在预售中，它可能会利用 meme 币兴趣的显著增长和以太坊市值增加 5% 的机会

$PEPU 是 $PEPE 的升级版本，但与原始的 meme 币不同，它具有实际应用功能。

为什么 $PEPU 可能像 $PEPE 一样暴涨 459%

$PEPU 与其他 meme 币不同，因为它构建了自己的区块链，并提供了 ETH 与 Pepe Chain 之间的即时跨链桥接

它是 2024 年最具前景的加密预售之一，因为它提供了比原始 $PEPE 更快、更实惠的替代方案，而 $PEPE 在过去一年中已暴涨超过 459%

目前在预售中的价格为 $0.0084261，Pepe Unchained 的以太坊 Layer-2 (L2) 专有网络可能会在上市后将其价格推升至 $0.5572，为早期投资者带来约 6,512% 的收益。

L2 区块链提供了许多优势：

  • 低交易费用，提升利润
  • 双重质押奖励（当前年化收益率 520%）
  • 更高的交易容量（比 ETH 快 100 倍）
  • 专用区块链浏览器，提升透明度

此外，$PEPU 的代币经济学和路线图突出了长期增长机会。其总代币供应量的 30% 用于质押，目前已有超过 3.07 亿枚代币被质押

要购买 $PEPE，请访问官方的 Pepe Unchained 网站，将您的钱包连接到小部件，选择您喜欢的购买方式，然后点击您想要购买的数量。

$PEPU 代币奖励将以每个 ETH 区块 608.82 个 $PEPU 代币的速度在两年内分发，项目上线后即可领取。

总结

$PEPU 的预售表现显示出强劲的投资者信心。其成功不仅仅是因为市场动态有利。

兴趣的增长可能是因为它为加密领域带来了新的东西——它自己的区块链网络，具备即时跨链桥接和有吸引力的质押激励。

随着 meme 币继续吸引投资者，$PEPU 展现了这些数字资产在推动新金融解决方案时代中的潜力

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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