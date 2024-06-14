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Tamagotchi复刻PlayDoge　仅两周内预售中筹集 4 百万美元

esther
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PlayDoge（$PLAY）是一种受到塔玛高奇启发的边玩边赚（P2E）Meme币，在预售仅两周后筹集了400万美元的资金。

PlayDoge 取得了这一成就，其背后是两天前以太坊质押的推出。目前已经有超过2.15亿枚 $PLAY 代币在以太坊网络上质押，当前年化收益率为87%。

尽管以太坊质押是该生态系统的最新进展，BNB 链仍然是 PlayDoge 的首选网络。BNB 驱动着该生态系统即将推出的P2E游戏，持有者已经通过该链质押了超过8700万枚 $PLAY，年化收益率高达215%。

$PLAY 目前的价格仅为$0.00507。距离下一次价格上涨只有一天时间。鉴于该币的P2E机制和即将上线的交易所，这可能是它的最低价格。

 

除了现实世界的实用性外，$PLAY 的吸引力还跟随着更广泛的市场动向。

目前，Meme币的总市值为550亿美元。据CoinMarketCap数据显示，仅在过去一天内就有价值70亿美元的Meme币交易。

主流Meme币的兴起（和下跌）

Meme币的兴起可以归因于加密市场上这类代币数量的显著增加，显示出它们的受欢迎程度。

今年早些时候，CoinMarketCap宣布，2024年4月新增了138种新的Meme币到其平台上。去年同月仅新增了18种新的Meme币，显示出这种增长的重要性。

Dogecoin（$DOGE）和Shiba Inu（$SHIB）这样的长期领跑者继续引领潮流$DOGE的市值为207.5亿美元，而$SHIB的总市值超过120亿美元。

尽管如此，这两种Meme币的价格本周都出现了下跌：$SHIB下跌了15%，$DOGE下跌了10.90%。

过去七天表现不佳的其他Meme币包括$BENDOG（下跌46.88%）、$MOUTAI（下跌45.46%）、$GOAT（下跌44.39%）和$DEGEN（下跌44.02%）。

许多Meme币的下跌可能是由于投资者对缺乏实用性的代币失去了热情。这些代币仅依赖于炒作和投机，而加密社区则善变。

随着具有实际应用价值的项目的出现，投资者可能对超越潜在财务收益的新颖方法更感兴趣，比如PlayDoge。

PlayDoge – 下一个顶级明星？

PlayDoge 成功预售的众多因素。官方 PlayDoge 网站突出了项目的多重优势：

  • $PLAY 将作为 PlayDoge 即将推出的P2E应用的游戏内货币
  • PlayDoge 即将推出的游戏是对塔玛高奇的再创造，唤起了怀旧情感
  • 玩家可以通过赚取 $PLAY 作为奖励来开启被动收入
  • 早期质押参与者可以在BNB上享受215%的年化收益率，并在以太坊上享受87%的年化收益率

PlayDoge 应用目前正在开发中。然而，它的预售成功可能会加速游戏的开发，因为它具备了财务资源。

PlayDoge 的路线图承诺游戏将在第四阶段全面启动，随后推出迷你游戏、社区空投以及更多的中心化交易所（CEX）上市（这些将首先在第三阶段推出）。目前这些“阶段”的具体时间尚未公布。

如果 PlayDoge 能够在币安上市，这可能是生态系统的重大胜利——币安是最大的中心化交易所

PlayDoge 的代币经济模型也在生态系统中建立了信心和信任。它公平分配其总供应量为94亿枚 $PLAY 到多个领域，以最大化其长期成功。

代币经济特性 $PLAY 代币经济数据
预售 50% (4.7B)
社区奖励 7.5% (705M)
流动性 11.5% (1.1B)
营销 12.5% (1.2B)
项目资金 12.5% (1.2B)
质押 6% (564M)

预售50% (4.7B)社区奖励7.5% (705M)流动性11.5% (1.1B)营销12.5% (1.2B)项目资金12.5% (1.2B)质押6% (564M)

此外，项目的安全性让潜在投资者放心。PlayDoge 的智能合约SolidProof 审计，标志着潜在的安全问题。

参与 PlayDoge 的预售非常简单：连接你的钱包，使用 BNB、ETH、USDT 或法币购买你选择的 $PLAY 代币量。

其他引起关注的Meme货币，由于它们的实用性在预售中获得了越来越多的支持，包括WeinerAI（$WAI）eTukTuk（$TUK）。昨天，$WAI 的预售显著筹集了550万美元，可能是因为它即将推出的AI聊天机器人将帮助投资者进行交易。

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总结

加密货币领域是一个拥挤且竞争激烈的地方。所有项目都在争夺投资者的注意力，这使得新项目难以被注意到。

随着越来越多的Meme币被创建，有一点是清楚的：具有实际现实世界实用性的创新概念正在吸引投资者的兴趣。

PlayDoge 即将推出的P2E游戏承诺在Meme币世界中带来激动人心的内容，很可能促成了其在上市前成功的预售。

然而，加密世界是一个波动剧烈的空间，成功永远不是百分之百保证。因此，在投资之前务必做好自己的研究（DYOR）

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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