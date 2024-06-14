Tamagotchi复刻PlayDoge　仅两周内预售中筹集 4 百万美元

PlayDoge 取得了这一成就，其背后是两天前以太坊质押的推出。目前已经有超过2.15亿枚 $PLAY 代币在以太坊网络上质押，当前年化收益率为87%。
尽管以太坊质押是该生态系统的最新进展，BNB 链仍然是 PlayDoge 的首选网络。BNB 驱动着该生态系统即将推出的P2E游戏，持有者已经通过该链质押了超过8700万枚 $PLAY，年化收益率高达215%。
$PLAY 目前的价格仅为$0.00507。距离下一次价格上涨只有一天时间。鉴于该币的P2E机制和即将上线的交易所，这可能是它的最低价格。
除了现实世界的实用性外，$PLAY 的吸引力还跟随着更广泛的市场动向。
目前，Meme币的总市值为550亿美元。据CoinMarketCap数据显示，仅在过去一天内就有价值70亿美元的Meme币交易。
主流Meme币的兴起（和下跌）
今年早些时候，CoinMarketCap宣布，2024年4月新增了138种新的Meme币到其平台上。去年同月仅新增了18种新的Meme币，显示出这种增长的重要性。
像Dogecoin（$DOGE）和Shiba Inu（$SHIB）这样的长期领跑者继续引领潮流。$DOGE的市值为207.5亿美元，而$SHIB的总市值超过120亿美元。
过去七天表现不佳的其他Meme币包括$BENDOG（下跌46.88%）、$MOUTAI（下跌45.46%）、$GOAT（下跌44.39%）和$DEGEN（下跌44.02%）。
许多Meme币的下跌可能是由于投资者对缺乏实用性的代币失去了热情。这些代币仅依赖于炒作和投机，而加密社区则善变。
随着具有实际应用价值的项目的出现，投资者可能对超越潜在财务收益的新颖方法更感兴趣，比如PlayDoge。
PlayDoge – 下一个顶级明星？
PlayDoge 成功预售的众多因素。官方 PlayDoge 网站突出了项目的多重优势：
- $PLAY 将作为 PlayDoge 即将推出的P2E应用的游戏内货币
- PlayDoge 即将推出的游戏是对塔玛高奇的再创造，唤起了怀旧情感
- 玩家可以通过赚取 $PLAY 作为奖励来开启被动收入
- 早期质押参与者可以在BNB上享受215%的年化收益率，并在以太坊上享受87%的年化收益率
PlayDoge 应用目前正在开发中。然而，它的预售成功可能会加速游戏的开发，因为它具备了财务资源。
PlayDoge 的路线图承诺游戏将在第四阶段全面启动，随后推出迷你游戏、社区空投以及更多的中心化交易所（CEX）上市（这些将首先在第三阶段推出）。目前这些“阶段”的具体时间尚未公布。
如果 PlayDoge 能够在币安上市，这可能是生态系统的重大胜利——币安是最大的中心化交易所。
PlayDoge 的代币经济模型也在生态系统中建立了信心和信任。它公平分配其总供应量为94亿枚 $PLAY 到多个领域，以最大化其长期成功。
|代币经济特性
|$PLAY 代币经济数据
|预售
|50% (4.7B)
|社区奖励
|7.5% (705M)
|流动性
|11.5% (1.1B)
|营销
|12.5% (1.2B)
|项目资金
|12.5% (1.2B)
|质押
|6% (564M)
预售50% (4.7B)社区奖励7.5% (705M)流动性11.5% (1.1B)营销12.5% (1.2B)项目资金12.5% (1.2B)质押6% (564M)
此外，项目的安全性让潜在投资者放心。PlayDoge 的智能合约由 SolidProof 审计，标志着潜在的安全问题。
参与 PlayDoge 的预售非常简单：连接你的钱包，使用 BNB、ETH、USDT 或法币购买你选择的 $PLAY 代币量。
其他引起关注的Meme货币，由于它们的实用性在预售中获得了越来越多的支持，包括WeinerAI（$WAI）和eTukTuk（$TUK）。昨天，$WAI 的预售显著筹集了550万美元，可能是因为它即将推出的AI聊天机器人将帮助投资者进行交易。
总结
加密货币领域是一个拥挤且竞争激烈的地方。所有项目都在争夺投资者的注意力，这使得新项目难以被注意到。
PlayDoge 即将推出的P2E游戏承诺在Meme币世界中带来激动人心的内容，很可能促成了其在上市前成功的预售。
然而，加密世界是一个波动剧烈的空间，成功永远不是百分之百保证。因此，在投资之前务必做好自己的研究（DYOR）。
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