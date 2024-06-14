Tamagotchi复刻PlayDoge　仅两周内预售中筹集 4 百万美元

尽管 以太坊 质押是该生态系统的最新进展， BNB 链仍然是 PlayDoge 的首选网络 。BNB 驱动着该生态系统即将推出的 P2E游戏 ，持有者已经通过该链质押了超过8700万枚 $PLAY，年化收益率高达215%。

除了现实世界的实用性外，$PLAY 的吸引力还跟随着更广泛的市场动向。

目前，Meme币的总市值为550亿美元。据CoinMarketCap数据显示，仅在过去一天内就有价值70亿美元的Meme币交易。

主流Meme币的兴起（和下跌）

Meme币的兴起可以归因于加密市场上这类代币数量的显著增加，显示出它们的受欢迎程度。



今年早些时候，CoinMarketCap宣布，2024年4月新增了138种新的Meme币到其平台上。去年同月仅新增了18种新的Meme币，显示出这种增长的重要性。

像Dogecoin（$DOGE）和Shiba Inu（$SHIB）这样的长期领跑者继续引领潮流。$DOGE的市值为207.5亿美元，而$SHIB的总市值超过120亿美元。

尽管如此，这两种Meme币的价格本周都出现了下跌：$SHIB下跌了15%，$DOGE下跌了10.90%。



过去七天表现不佳的其他Meme币包括$BENDOG（下跌46.88%）、$MOUTAI（下跌45.46%）、$GOAT（下跌44.39%）和$DEGEN（下跌44.02%）。

许多Meme币的下跌可能是由于投资者对缺乏实用性的代币失去了热情。这些代币仅依赖于炒作和投机，而加密社区则善变。

随着具有实际应用价值的项目的出现，投资者可能对超越潜在财务收益的新颖方法更感兴趣，比如PlayDoge。

PlayDoge – 下一个顶级明星？

PlayDoge 成功预售的众多因素。官方 PlayDoge 网站突出了项目的多重优势：

$PLAY 将作为 PlayDoge 即将推出的P2E应用的游戏内货币

$PLAY 将作为 PlayDoge 即将推出的P2E应用的游戏内货币 PlayDoge 即将推出的游戏是对塔玛高奇的再创造，唤起了怀旧情感

PlayDoge 即将推出的游戏是对塔玛高奇的再创造，唤起了怀旧情感 玩家可以通过赚取 $PLAY 作为奖励来开启被动收入

玩家可以通过赚取 $PLAY 作为奖励来开启被动收入 早期质押参与者可以在BNB上享受215%的年化收益率，并在以太坊上享受87%的年化收益率

PlayDoge 应用目前正在开发中。然而，它的预售成功可能会加速游戏的开发，因为它具备了财务资源。

PlayDoge 的路线图承诺游戏将在第四阶段全面启动，随后推出迷你游戏、社区空投以及更多的中心化交易所（CEX）上市（这些将首先在第三阶段推出）。目前这些“阶段”的具体时间尚未公布。

如果 PlayDoge 能够在币安上市，这可能是生态系统的重大胜利——币安是最大的中心化交易所。

PlayDoge 的代币经济模型也在生态系统中建立了信心和信任。它公平分配其总供应量为94亿枚 $PLAY 到多个领域，以最大化其长期成功。