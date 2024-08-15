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PPI数据提振降息预期　美股飙升，比特币与以太坊稳定攀升

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近日美国经济数据的发布再次为市场注入活力。由于生产者物价指数（PPI）显示通胀压力进一步缓解，市场对美联储9月降息的预期增强，推动美股三大指数大幅上涨。同时，加密货币市场也受到了积极影响，比特币突破60,000美元关口，以太坊稳定在2,700美元附近。

根据最新发布的7月PPI数据，美国的通胀压力有所减轻。数据显示，7月PPI环比增长0.1%，低于市场预期。这一增幅主要受服务价格下降所推动，抵消了商品成本的上涨。这一数据表明，美国的通胀水平在逐步放缓，为美联储在9月采取降息行动提供了依据。

PPI显示通胀放缓，市场预期降息

投资者对此表现出积极反应，美股三大指数全线上扬，尤其是半导体类股表现强劲。作为半导体领域的龙头企业，英伟达（Nvidia）股价上涨逾6%，带动整个行业走高。市场普遍期待即将在8月28日公布的英伟达财报，是否会为人工智能领域带来更多利好消息，从而进一步推动股市上扬。

然而，投资者的关注点并不仅限于PPI数据。本周即将发布的消费者物价指数（CPI）和零售销售数据也将成为市场焦点。这些数据将进一步明确美联储的政策走向，投资者希望从中捕捉到更多的市场信号。

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比特币突破60,000美元，市场情绪波动

在美股强势反弹的同时，加密货币市场也迎来了上涨。比特币在近期表现强劲，一度突破61,500美元的高位，虽然随后略有回调，但仍稳稳站在60,000美元之上。尽管特斯拉创始人埃隆·马斯克和前美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上进行了一场广受关注的对话，但谈话中并未涉及加密货币，这使得市场对比特币的关注度略有下降。

尽管如此，BitMEX创始人Arthur Hayes依然对比特币的未来充满信心。他表示，市场不应过分关注谁将成为美国总统，而应关注何时市场流动性会被释放。他坚定地认为，比特币的目标价将达到100万美元，并预示着加密市场的“春天”即将到来。

另一方面，近期美国副总统贺锦丽的民调上升，导致加密货币市场的FOMO（害怕错过）情绪有所降温，投资者对未来的走势更加理性。

以太坊持稳2,700美元，市场表现沉稳

相较于比特币的强劲上涨，以太坊近期的走势更加稳定。随着市场情绪趋于平稳，以太坊的价格保持在2,700美元左右，显示出强大的支撑力。尤其值得注意的是，灰度的以太坊现货ETF（ETHE）结束了自转换以来的净流出趋势，重新吸引了资金流入。

根据资产管理公司CoinShares的报告，尽管市场复苏阶段中比特币仍是主要关注点，但以太坊的基金产品逐渐赢得了更多投资者的青睐。这表明，随着市场环境的改善，投资者对以太坊的信心正在恢复。

结论：市场前景乐观，投资者需谨慎观望

综合来看近期的PPI数据为市场注入了强心针，推动美股和加密货币市场双双上涨。然而，市场仍需关注即将发布的CPI和零售销售数据，这些数据将为美联储的下一步行动提供更多线索。

比特币和以太坊的表现也反映了市场的整体乐观情绪，但投资者仍需谨慎对待未来的市场波动。在当前环境下，保持警觉和理性投资将是应对市场不确定性的关键。随着经济数据的进一步发布，市场前景仍然值得期待。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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华为突破封锁迎战辉达主导地位：新AI晶片昇腾910C面世

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华为在人工智能（AI）领域的进展再次引发市场关注。根据《华尔街日报》报导，华为即将推出一款名为昇腾910C的新AI晶片，这一产品被认为将媲美辉达（Nvidia）的H100晶片。这一动作不仅展现了华为在技术研发方面的坚持与突破，也反映了其在美国制裁下仍然保持强大竞争力的能力。 华为的新AI晶片：昇腾910C的诞生 昇腾910C是华为最新的AI晶片，据消息人士透露，该晶片在性能上可与辉达H100相抗衡。H100是辉达在去年推出的一款高性能AI晶片，被广泛认为是目前市场上最先进的AI处理器之一。因此，华为的昇腾910C能够与之媲美，意味着华为在AI技术领域的实力已达到世界级水平。 据悉华为的这一新晶片已经进入测试阶段，目前中国内地的一些大型互联网企业和电讯运营商，如字节跳动、百度、中国移动等，正在对昇腾910C进行测试。这些公司对该晶片表现出浓厚的兴趣，初步与华为进行了洽谈，订单可能超过7万块晶片，总值约20亿美元。这表明，华为的新晶片有望在国内市场佔据重要地位，甚至可能在未来挑战辉达在该市场的主导地位。 突破美国限制的技术挑战 华为能够继续推进晶片技术，尤其是在美国实施严格技术封锁的背景下，这本身就是一个令人瞩目的成就。美国对华为的多重限制，特别是在半导体领域，极大地限制了华为获取先进的製造设备和技术。然而，华为通过自身的技术研发和创新，逐步克服了这些障碍，推出了性能媲美国际顶尖水准的AI晶片，这充分显示了华为的技术实力和坚韧不拔的企业精神。 儘管如此，华为在推出昇腾910C的过程中仍面临一些挑战。消息人士透露，该晶片的生产存在一定的延迟，原因可能与华为持续面临美国进一步制裁的风险有关。这些不确定性使得晶片的量产和交付时间可能会有所变动。华为目前的目标是在今年10月开始发货，但最终的交货量和时间仍存在变数。 市场反应与未来展望 随着华为新AI晶片的推出，市场对其前景充满期待。对于中国的互联网企业和电讯运营商来说，华为的晶片将提供一个具有竞争力的选择，特别是在国际供应链紧张的背景下，这一点尤为重要。华为的昇腾910C如果能够顺利量产并交付，将对国内AI市场产生深远影响，甚至可能重塑全球AI晶片市场的竞争格局。 然而华为仍需面对来自美国的压力和国际市场的不确定性。美国可能会进一步加强对华为的制裁，特别是在先进製造技术方面，这可能会影响华为的晶片生产和供应链稳定性。此外，华为还需要应对来自辉达等国际巨头的竞争压力，确保其产品在性能、价格和市场复盖面上具备足够的优势。 结论：华为的技术突破与未来挑战 华为的新AI晶片昇腾910C的推出，无疑是该公司在技术领域取得的重要突破。这一突破显示出华为在面对国际压力时，仍能够依靠自身的研发实力，推出具有世界竞争力的产品。然而，华为未来仍将面临诸多挑战，包括来自美国的持续制裁和国际市场的不确定性。 未来几个月内，华为是否能够按计划量产并交付昇腾910C，将成为市场关注的焦点。如果华为能够成功克服挑战并保持技术领先地位，那麽其在全球AI市场中的地位将进一步巩固，并为中国的科技产业发展提供强大的动力。

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以太币价格回调后或将迎来反弹：期货市场清算带来的机遇

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近日全球第二大加密货币以太币（ETH）的价格经历了一轮剧烈的下跌，引发了市场的广泛关注。根据市場上的分析师Shayan的分析，这一轮价格波动可能为以太币的反弹提供了契机。分析指出，以太币期货市场的清算事件以及随之而来的市场稳定，或将推动其价格迎来新一轮的上涨。 在过去一周中，以太币的价格表现出明显的疲软，与比特币及美股的去杠杆化过程相呼应，出现了大幅下跌。据市場上的数据，以太币的价格从3,329美元骤降至2,197美元，短短几天内跌幅达34%。这一急剧的下跌引发了市场的恐慌，不少投资者开始猜测，以太币是否会继续下探至更低的价格水平。 然而随着价格接近2,100美元，市场出现了显着的买入活动。这一买盘力量帮助以太币价格在短期内反弹至2,500美元，并进入了一个相对稳定的盘整期。Shayan指出，尽管市场经历了波动，但大量的清算事件已在期货市场中清理了高杠杆头寸，这通常意味着市场情绪正在转向稳定。 期货市场的信号与反弹预期 Shayan在其分析中提到，期货市场的清算事件往往预示着市场正在进入新的阶段。由于大量的多头合约在价格暴跌过程中被强制平仓，这意味着过度杠杆的风险已得到部分释放。历史经验表明，在这样的清算事件之后，现货市场的买盘逐渐主导市场，推动价格回升。 此外期货市场的降温往往会吸引那些此前因波动而观望的投资者重新入场。当市场不再受到高杠杆头寸的压力，且随着现货买盘的增加，价格有可能出现更显着的反弹。Shayan认为，当前的市场情况正显示出这种可能性。 现货买盘的支撑与未来展望 从近期的市场表现来看，虽然以太币经历了大幅回调，但现货市场的买盘力量依然强劲。这种买盘活动通常反映了投资者对以太币中长期前景的信心。在市场进入盘整期后，交易者往往更倾向于在相对低位进行布局，这进一步支持了价格反弹的可能性。 与此同时全球加密货币市场的整体资金流向，也显示出投资者对主要加密资产的信心并未动摇。根据此前的报道，全球加密货币投资产品在最近一周内吸引了约1.76亿美元的资金流入，这表明尽管市场波动加剧，但投资者依然积极入场寻找买入机会。 结论： 以太币在经历了近期价格暴跌后，市场中的多头合约被大规模清算，期货市场压力有所减轻，现货市场买盘力量逐渐增强。历史经验显示，这种市场状态通常是价格反弹的前兆。随着市场情绪的逐步稳定，以太币价格有望在接下来的时间内实现反弹。 对于投资者而言，当前的市场环境虽然充满挑战，但也潜藏着机会。通过仔细观察市场信号，特别是期货市场的动态，投资者可以更好地把握入场时机，为未来的市场波动做好准备。以太币的未来走势仍需持续关注，但短期内的反弹可能已在酝酿之中。

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