PPI数据提振降息预期　美股飙升，比特币与以太坊稳定攀升

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近日美国经济数据的发布再次为市场注入活力。由于生产者物价指数（PPI）显示通胀压力进一步缓解，市场对美联储9月降息的预期增强，推动美股三大指数大幅上涨。同时，加密货币市场也受到了积极影响，比特币突破60,000美元关口，以太坊稳定在2,700美元附近。

根据最新发布的7月PPI数据，美国的通胀压力有所减轻。数据显示，7月PPI环比增长0.1%，低于市场预期。这一增幅主要受服务价格下降所推动，抵消了商品成本的上涨。这一数据表明，美国的通胀水平在逐步放缓，为美联储在9月采取降息行动提供了依据。

PPI显示通胀放缓，市场预期降息

投资者对此表现出积极反应，美股三大指数全线上扬，尤其是半导体类股表现强劲。作为半导体领域的龙头企业，英伟达（Nvidia）股价上涨逾6%，带动整个行业走高。市场普遍期待即将在8月28日公布的英伟达财报，是否会为人工智能领域带来更多利好消息，从而进一步推动股市上扬。

然而，投资者的关注点并不仅限于PPI数据。本周即将发布的消费者物价指数（CPI）和零售销售数据也将成为市场焦点。这些数据将进一步明确美联储的政策走向，投资者希望从中捕捉到更多的市场信号。

比特币突破60,000美元，市场情绪波动

在美股强势反弹的同时，加密货币市场也迎来了上涨。比特币在近期表现强劲，一度突破61,500美元的高位，虽然随后略有回调，但仍稳稳站在60,000美元之上。尽管特斯拉创始人埃隆·马斯克和前美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上进行了一场广受关注的对话，但谈话中并未涉及加密货币，这使得市场对比特币的关注度略有下降。

尽管如此，BitMEX创始人Arthur Hayes依然对比特币的未来充满信心。他表示，市场不应过分关注谁将成为美国总统，而应关注何时市场流动性会被释放。他坚定地认为，比特币的目标价将达到100万美元，并预示着加密市场的“春天”即将到来。

另一方面，近期美国副总统贺锦丽的民调上升，导致加密货币市场的FOMO（害怕错过）情绪有所降温，投资者对未来的走势更加理性。

以太坊持稳2,700美元，市场表现沉稳

相较于比特币的强劲上涨，以太坊近期的走势更加稳定。随着市场情绪趋于平稳，以太坊的价格保持在2,700美元左右，显示出强大的支撑力。尤其值得注意的是，灰度的以太坊现货ETF（ETHE）结束了自转换以来的净流出趋势，重新吸引了资金流入。

根据资产管理公司CoinShares的报告，尽管市场复苏阶段中比特币仍是主要关注点，但以太坊的基金产品逐渐赢得了更多投资者的青睐。这表明，随着市场环境的改善，投资者对以太坊的信心正在恢复。

结论：市场前景乐观，投资者需谨慎观望

综合来看近期的PPI数据为市场注入了强心针，推动美股和加密货币市场双双上涨。然而，市场仍需关注即将发布的CPI和零售销售数据，这些数据将为美联储的下一步行动提供更多线索。

比特币和以太坊的表现也反映了市场的整体乐观情绪，但投资者仍需谨慎对待未来的市场波动。在当前环境下，保持警觉和理性投资将是应对市场不确定性的关键。随着经济数据的进一步发布，市场前景仍然值得期待。