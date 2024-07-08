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SHIB暴跌后价格预测　升级版柴犬币Shiba Shootout能否引发 10 倍上涨？

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在最近的加密货币市场大幅下跌中，柴犬币（Shiba Inu Coin，简称SHIB）价格经历了连续三天的下滑，达到了自2024年3月1日以来的最低点$0.00001271，与今年的峰值相比下降了惊人的70%。与之相比比特币（BTC）和以太坊（ETH）等主要加密货币表现更为稳定。然而一些分析师仍对SHIB的潜力持乐观态度，并设立了雄心勃勃的价格目标，预计其价值将大幅上升。

知名分析师Trading View的Abmoon去年尾预测了SHIB的潜在价格上涨，当时SHIB的价格约为$0.00001，Abmoon的分析设定了多个目标价位，包括：

  • 第一目标：$0.00002629至$0.00002825，增幅达163%。
  • 第二目标：$0.00003778至$0.0000399，回报率达272%。
  • 第四目标：$0.0000869至$0.0000924，反映出惊人的757%增长。
  • 第五目标：$0.000124至$0.00013。
  • 第六目标：$0.0001606，作为最低目标。

Abmoon的最终目标价位为$0.000165，这意味着从目前水平起将会有高达997%的增长。儘管近期市场动盪，分析师们仍对SHIB的復甦和未来的价格上涨抱有希望。

资产可以从Shibarium桥接到以太坊

柴犬币社区的积极参与进一步推动了SHIB的正向动力。近期的更新包括Shiba Eternity游戏的区块链版本发布以及Shibarium网络的扩展。Shibarium的最新更新提供了新的社区参与机会，例如开发人员可以创建应用程序，用户可以成为验证者，并且资产可以从Shibarium桥接到以太坊，增强了Web3的体验。这些发展被预期将SHIB的价格推向新高。

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目前SHIB的交易价格为$0.00001598，面临的主要阻力位包括20日移动平均线（SMA）$0.00001715，如果市场条件改善，可能会达到$0.00002。分析师和市场观察者预见了潜在的復甦，短期目标设定在$0.00003至$0.000045之间，这取决于市场动向和投资者情绪。

在市场情绪方面，柴犬币的供应量显着减少，过去一周烧毁了360.35百万枚代币，导致每週烧毁率增加了418%。市场情绪正在转变，目前总供应量估计为589.27兆SHIB。此外，柴犬币社区已烧毁了3.84百万枚代币。儘管SHIB的价格走势面临挑战，但烧毁率的激增和行业的广泛復甦被视为积极的信号。

这个狗狗币竞争对手能否带来更大的收益？

投资者目前正热衷的一种新模因币，它是狂野西部主题的边玩边赚 (P2E) 模因币Shiba Shootout

一群技术精湛的加密货币爱好者和迷因创作者，与柴犬警长并肩作战。在狂野西部加密边疆的中心，是充满活力的「柴犬谷」。这个繁忙的数字小镇是柴犬爱好者的聚集地，他们在这里参加挑战，分享迷因，沉浸在对决的兴奋中。。

Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，即将发布。预售参与者仅需0.0195美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应尽快出手。

Shiba ShootOut ($SHIBASHOOT)是一种以狂野西部为主题的新流行纪念币，持有者可以加入一个社区并获得高额被动奖励。该平台旨在通过其以柴犬为主题的代币，提供质押奖励、彩票和其他吸引人的功能，创造一种有益的用户体验。

结论：

儘管柴犬币在近期市场动盪中经历了重挫，但分析师们对其未来的潜力充满信心。随着区块链游戏和Shibarium网络的更新，SHIB有望在未来实现大幅上涨。投资者应密切关注Shiba ShootOut这些新发展，并在做出投资决策前进行充分的研究。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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