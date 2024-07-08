SHIB暴跌后价格预测　升级版柴犬币Shiba Shootout能否引发 10 倍上涨？

在最近的加密货币市场大幅下跌中，柴犬币（Shiba Inu Coin，简称SHIB）价格经历了连续三天的下滑，达到了自2024年3月1日以来的最低点$0.00001271，与今年的峰值相比下降了惊人的70%。与之相比比特币（BTC）和以太坊（ETH）等主要加密货币表现更为稳定。然而一些分析师仍对SHIB的潜力持乐观态度，并设立了雄心勃勃的价格目标，预计其价值将大幅上升。

知名分析师Trading View的Abmoon去年尾预测了SHIB的潜在价格上涨，当时SHIB的价格约为$0.00001，Abmoon的分析设定了多个目标价位，包括：

第一目标：$0.00002629至$0.00002825，增幅达163%。

第一目标：$0.00002629至$0.00002825，增幅达163%。 第二目标：$0.00003778至$0.0000399，回报率达272%。

第二目标：$0.00003778至$0.0000399，回报率达272%。 第四目标：$0.0000869至$0.0000924，反映出惊人的757%增长。

第四目标：$0.0000869至$0.0000924，反映出惊人的757%增长。 第五目标：$0.000124至$0.00013。

第五目标：$0.000124至$0.00013。 第六目标：$0.0001606，作为最低目标。

Abmoon的最终目标价位为$0.000165，这意味着从目前水平起将会有高达997%的增长。儘管近期市场动盪，分析师们仍对SHIB的復甦和未来的价格上涨抱有希望。

资产可以从Shibarium桥接到以太坊

柴犬币社区的积极参与进一步推动了SHIB的正向动力。近期的更新包括Shiba Eternity游戏的区块链版本发布以及Shibarium网络的扩展。Shibarium的最新更新提供了新的社区参与机会，例如开发人员可以创建应用程序，用户可以成为验证者，并且资产可以从Shibarium桥接到以太坊，增强了Web3的体验。这些发展被预期将SHIB的价格推向新高。

目前SHIB的交易价格为$0.00001598，面临的主要阻力位包括20日移动平均线（SMA）$0.00001715，如果市场条件改善，可能会达到$0.00002。分析师和市场观察者预见了潜在的復甦，短期目标设定在$0.00003至$0.000045之间，这取决于市场动向和投资者情绪。

在市场情绪方面，柴犬币的供应量显着减少，过去一周烧毁了360.35百万枚代币，导致每週烧毁率增加了418%。市场情绪正在转变，目前总供应量估计为589.27兆SHIB。此外，柴犬币社区已烧毁了3.84百万枚代币。儘管SHIB的价格走势面临挑战，但烧毁率的激增和行业的广泛復甦被视为积极的信号。

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结论：

儘管柴犬币在近期市场动盪中经历了重挫，但分析师们对其未来的潜力充满信心。随着区块链游戏和Shibarium网络的更新，SHIB有望在未来实现大幅上涨。投资者应密切关注Shiba ShootOut这些新发展，并在做出投资决策前进行充分的研究。