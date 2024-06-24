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新加坡150家银行体系成洗钱中心原因及分析

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新加坡最近发布了一份126页的报告，指出该国银行业正面临极高的洗钱风险。报告显示，在新加坡努力打造国际金融中心的同时也吸引了一些人士利用其银行体系进行洗钱

报告指出，犯罪分子经常利用新加坡银行帐户、支付帐户、空壳公司等进行洗钱。新加坡有超过150家银行，提供便利的网上跨境资金转账服务，这增加了洗钱的风险。最近新加坡爆出了一起涉及逾22亿美元非法资金的洗钱案，已经冻结了超过15亿新元的可疑资金。

报告还提到，新加坡的房地产、珠宝业以及赌场也容易被利用进行洗钱。一些个案显示，有人利用赌场筹码和房地产洗钱。为应对风险，新加坡已要求金融机构加强客户尽职调查，并加强对空壳公司的审查。

加强与其他国家的跨境合作

专家指出新加坡作为国际金融中心，需要持续优化监管体系，堵塞洗钱漏洞。同时也需要加强与其他国家的跨境合作，遏制跨国洗钱犯罪。当前无论是发达国家还是发展中国家，洗钱风险都较高，需要各方共同努力，使金融体系回归美好本质，为经济发展服务。

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新加坡政府最近发布了一份126页的报告，指出该国银行业正面临极高的洗钱风险。报告显示，在新加坡努力打造国际金融中心的同时，也吸引了一些人士利用其银行体系进行洗钱。究其原因，主要有以下几个方面：

一、新加坡银行业发达，跨境资金流动方便

新加坡是亚洲重要的国际金融中心，银行业发达，有超过150银行。这些银行大多开通了网上银行业务，提供便利的跨境资金转账服务。犯罪分子可以轻易通过新加坡银行系统洗钱，资金迅速流入全球各地。新加坡没有外汇管制，资金进出无阻，为洗钱犯罪提供了便利条件。

二、新加坡吸引大量海外高净值人士

近年来，新加坡政府积极吸引海外高净值人士前往投资移民。新加坡需向这些高净值移民提供全方位的财富管理服务，包括开设银行账户、成立公司、购买保险等。这使得新加坡成为一些持有可疑资产的人士储存和转移资产的乐土。有报告指出，一些通缉犯就曾使用新加坡银行账户洗钱。

三、新加坡成立空壳公司容易

新加坡成立公司手续简单，不少空壳公司成立于此。空壳公司可以用于各种洗钱手法，如进行假交易、虚假咨询费用等。新加坡较难追查这些空壳公司的真实控制人，为洗钱犯罪制造便利条件。

四、新加坡洗钱监管仍有缺失

新加坡虽然加强了洗钱监管，但仍存在一些监管空白。例如对于律师事务所、会计师事务所的监管较为宽松，有些中介可为洗钱活动提供辅助。此外，新加坡的赌场业也存在洗钱风险，有报告指赌场筹码曾被用于洗钱。

五、与周边国家合作打击洗钱不足

新加坡周边国家和地区如印尼、马来西亚、泰国等洗钱风险较高，跨国洗钱活动时有发生。但新加坡目前与周边国家在反洗钱领域合作还不够，使境外洗钱资金仍可轻易流入新加坡。

六、社会文化因素也起一定作用

有分析认为，亚洲地区由于存有见钱开传统观念，一些银行工作人员缺乏洗钱风险意识，更愿意为持有大量资金的客户提供服务。此外，新加坡华人社会对于处理金钱方面也较为隐讳保守，不利于洗钱活动的曝光。

结论：

为应对洗钱风险，新加坡已经要求金融机构加强尽职调查，密切关注可疑交易，并加强对空壳公司的审查。但从根本上杜绝洗钱较为困难，需要持续优化监管体系，堵塞漏洞。

时，也需要加强与其他国家的跨境合作，遏制跨国洗钱犯罪。各国需要共同努力，促进金融体系健康发展，防止被利用进行洗钱或其他非法活动。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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