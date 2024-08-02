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俄罗斯、阿联酋加速采用加密货币　英国测试央行数字货币　加密币是新政治战场？

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  • 由于国际金融制裁和高通胀率，俄罗斯正在推动新的加密货币法律。
  • 阿联酋允许居民交易 $BTC 和 $ETH，以增强其金融地位。
  • 英国正在进行央行批发数字货币（wCBDC）测试，选择对加密货币采取更谨慎的态度。
  • 俄罗斯、阿联酋和英国的新加密策略突显了加密货币在全球政治中的价值

尽管俄罗斯和阿联酋加强了对加密货币的支持立场，但英国在数字货币领域的进展则显得更加谨慎。

俄罗斯在应对全球制裁的背景下，正加倍努力推进加密货币监管，而阿联酋已开始接受加密交易

与此同时，英国则表现出更多的怀疑态度，正在实验央行批发数字货币（wCBDCs），以便在潜在采纳前进行测试。

让我们探讨一下，加密货币如何成为新的政治权力战场，因为它有助于克服金融制约和经济压力。

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俄罗斯转向加密货币以应对金融封锁

由于战争相关的国际制裁，俄罗斯正在制定新的加密货币法律以突破金融封锁

自俄乌战争爆发以来，全球多个组织已对俄罗斯银行账户实施禁令，包括英国、美国、加拿大和欧盟。

俄罗斯的年通胀率也处于最高水平，自 6 月以来增加了 3.87%，这加剧了该国的金融困境。

随后，尽管普京两周前警告比特币挖矿的能源问题，国家杜马（俄罗斯议会下院）正在审议有关规范数字资产和加密挖矿的立法。

这些修订后的政策代表了俄罗斯的重大转变，因为西方监管机构追踪加密交易的难度要大得多。这使得俄罗斯更容易在国际市场上获取被禁商品，如钢铁煤炭产品。

阿联酋居民现在可以交易 $BTC 和 $ETH

阿联酋也在加强其加密货币地位，允许其居民在 M2 加密交易所直接交易 $BTC 和 $ETH

M2 由金融服务监管局许可，允许阿联酋的机构和零售投资者买卖和持有加密货币，同时可获得高达 10.5% 的收益

此外，M2 的现货市场允许将阿联酋迪拉姆直接转换为 $BTC 和 $ETH，并且阿联酋居民在 8 月 31 日之前可享受零交易费用。

允许阿联酋居民交易加密货币，提供监管保障，有吸引力的财务回报和成本节省，可能会加强该国作为加密货币友好中心的地位

英国的 wCBDC 实验以改进银行业务

英国也在加强其加密货币立场，但采取了更加怀疑的态度。

在接下来的六个月中，英格兰银行（BoE）将进行三项 wCBDC 测试，如其讨论文件中所述：

  1. 交割与支付（DvP）实验评估 wCBDC 在证券交易中转移资金的有效性，并扩展 DvP 模型中数字资产和复杂交易结构的范围。
  2. 支付与支付（PvP）实验利用 wCBDC 的同步功能，通过探索跨两种货币的国际交易和结算来解决外汇交易风险
  3. 多币种和多资产平台实验测试 wCBDC 处理复杂、多方面金融交易的能力。

这些举措是升级银行当前系统（CHAPS）的更大努力的一部分，该系统在本月早些时候遇到技术问题

我们的结论——俄罗斯可能采用 $BTC 作为战略储备

俄罗斯、阿联酋和英国在加密货币上的不同方法显示了数字资产在全球经济战略和政治中的重要性。

加密货币在国际金融灵活性方面有很多优势。随着越来越多的国家采用数字货币，它们在绕过传统金融障碍（甚至制裁）中的作用变得更加明显。

此外，俄罗斯严峻的金融挑战表明，该国可能会在美国之前采用 $BTC 作为战略储备，因为它需要一个长期解决方案来克服制裁。

其他国家可能会效仿，采用加密货币，特别是那些关注这些加密发展并面临地缘政治或经济压力的国家。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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