俄罗斯、阿联酋加速采用加密货币　英国测试央行数字货币　加密币是新政治战场？

尽管俄罗斯和阿联酋加强了对加密货币的支持立场,但英国在数字货币领域的进展则显得更加谨慎。

俄罗斯在应对全球制裁的背景下,正加倍努力推进加密货币监管,而阿联酋已开始接受加密交易。

与此同时,英国则表现出更多的怀疑态度,正在实验央行批发数字货币(wCBDCs),以便在潜在采纳前进行测试。

让我们探讨一下,加密货币如何成为新的政治权力战场,因为它有助于克服金融制约和经济压力。

由于战争相关的国际制裁,俄罗斯正在制定新的加密货币法律以突破金融封锁。

俄罗斯的年通胀率也处于最高水平,自 6 月以来增加了 3.87%,这加剧了该国的金融困境。

随后,尽管普京两周前警告比特币挖矿的能源问题,国家杜马(俄罗斯议会下院)正在审议有关规范数字资产和加密挖矿的立法。

这些修订后的政策代表了俄罗斯的重大转变,因为西方监管机构追踪加密交易的难度要大得多。这使得俄罗斯更容易在国际市场上获取被禁商品,如钢铁和煤炭产品。

阿联酋也在加强其加密货币地位,允许其居民在 M2 加密交易所直接交易 $BTC 和 $ETH。

M2 由金融服务监管局许可,允许阿联酋的机构和零售投资者买卖和持有加密货币,同时可获得高达 10.5% 的收益。

此外,M2 的现货市场允许将阿联酋迪拉姆直接转换为 $BTC 和 $ETH,并且阿联酋居民在 8 月 31 日之前可享受零交易费用。

Exciting News! 🎉

To celebrate the launch of our AED deposits and withdrawals, we're kicking off with Zero Trading Fees on AED-Bitcoin and AED-Ethereum pairs 🚀

Exclusive offer for UAE Residents until August 31st. Don't miss out: https://t.co/UyeAIKoPxl#ZeroFees #M2 pic.twitter.com/cO5ZlMdn56

— M2 (@M2Exchange) July 31, 2024