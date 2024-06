Sealana在预售中筹集500万美元　预售仅剩6天

随着加密货币成为即将到来的美国选举中的热门话题,以政治主题为基础的代币表现尤为突出。截至目前月内,$TRUMP上涨了14%,$STRUMP上涨了212%,$BIDEN上涨了24%。

Sealana($SEAL),一个以《南方公园》为基础的迷因币,利用爱国主题迅速推进其预售,目前已筹集超过500万美元。在最近的X帖子中,项目团队宣布预售将于6月25日结束,因此投资者还有六天时间让这只海豹变得更丰满。

#Sealana has got some big news for y'all today! 🦭🍻 After a long night of drinking, doin' American $SEAL things 🇺🇸 and blacking out! 😵 He woke up with some real mental clarity and made the call that the #Presale's gonna end on June 25th at 6 pm UTC! ⏰

— Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024