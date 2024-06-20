Sealana在预售中筹集500万美元　预售仅剩6天

随着加密货币成为即将到来的美国选举中的热门话题，以政治主题为基础的代币表现尤为突出。截至目前月内，$TRUMP上涨了14%，$STRUMP上涨了212%，$BIDEN上涨了24%。

Sealana（$SEAL），一个以《南方公园》为基础的迷因币，利用爱国主题迅速推进其预售，目前已筹集超过500万美元。在最近的X帖子中，项目团队宣布预售将于6月25日结束，因此投资者还有六天时间让这只海豹变得更丰满。

#Sealana has got some big news for y'all today! 🦭🍻 After a long night of drinking, doin' American $SEAL things 🇺🇸 and blacking out! 😵 He woke up with some real mental clarity and made the call that the #Presale's gonna end on June 25th at 6 pm UTC! ⏰ You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb — Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024

封印交易 — 红脖迷因币在预售中筹集了500万美元

今年，Solana将自己定位为迷因币的顶级网络，许多项目截至目前都经历了巨大增长，几个项目在上市后不久就进入了市值前十：

Slothana（$SLOTH）是最新的Solana预售币，上市后涨幅达到了253%。现在，$SEAL可能会步其后尘，至今筹集超过500万美元。

$SEAL的预售模式与$SLOTH类似，包括预售后的代币空投，没有分层价格增加。然而，$SEAL具有更强的迷因吸引力。

这只超重的红脖海豹以一种边缘冒犯的讽刺方式借鉴美国理念，吸引了投机者和爱国者。

加上积极的社区情绪（Sealana的X账户拥有超过11,000名关注者），$SEAL被认为是2024年最佳的加密货币预售之一。分析师预测它可能在年底前爆涨300%。

BlackRock瞄准$SOL ETF？对$SEAL来说是个好消息

尽管上个月下跌了19%，但$SOL正朝着积极方向前进，截至目前年内增长797%，超过了$ETH的105%增长。

$SOL的相对强弱指数目前处于30至70区间内，表明趋势趋于中性。然而，超过70%的社区显示出看涨情绪，$SOL有很高的可能性再次达到其最近的高点$160。

有关BlackRock的传言，该公司目前管理超过10万亿资产，并申请支持$SOL ETF的消息，支持了这一预测。

BlackRock的$BTC ETF已经超过每日2500万美元的交易量，为其持有者带来了114%的年回报率，显示出传统投资者对加密投资产品的高需求。

BlackRock推出的$SOL ETF可能带来大量投资流入，推动代币价值上升。从历史上看，当一种本地币的价格上涨时，网络上的其他代币也会随之上涨。

$SEAL可能会在BlackRock推出$SOL和$ETH的时机刚刚好上市，这将有助于其达到预测的$0.088。

要在预售结束前购买$SEAL，请访问官方网站，连接您的钱包，输入您想购买的代币数量，并确认交易。

总结

着$SEAL驶向预售的尾声，投资者有最后的机会利用当前的爱国狂潮。我们始终提醒您要自行研究，不要因恐慌而错过，因为加密市场极其波动。