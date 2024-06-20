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Sealana在预售中筹集500万美元　预售仅剩6天

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随着加密货币成为即将到来的美国选举中的热门话题，以政治主题为基础的代币表现尤为突出。截至目前月内，$TRUMP上涨了14%，$STRUMP上涨了212%，$BIDEN上涨了24%。

Sealana（$SEAL），一个以《南方公园》为基础的迷因币，利用爱国主题迅速推进其预售，目前已筹集超过500万美元。在最近的X帖子中，项目团队宣布预售将于6月25日结束，因此投资者还有六天时间让这只海豹变得更丰满。

封印交易 — 红脖迷因币在预售中筹集了500万美元

今年，Solana将自己定位为迷因币的顶级网络，许多项目截至目前都经历了巨大增长，几个项目在上市后不久就进入了市值前十

  • #4:$WIF增长了1,117%
  • #7: $BONK增长了7,184%
  • #9: $BOME增长了837%
  • #11: $MEW增长了128%

Slothana（$SLOTH）是最新的Solana预售币，上市后涨幅达到了253%。现在，$SEAL可能会步其后尘，至今筹集超过500万美元。

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$SEAL的预售模式与$SLOTH类似，包括预售后的代币空投，没有分层价格增加。然而，$SEAL具有更强的迷因吸引力

       这只超重的红脖海豹以一种边缘冒犯的讽刺方式借鉴美国理念，吸引了投机者和爱国者。

加上积极的社区情绪（Sealana的X账户拥有超过11,000名关注者），$SEAL被认为是2024年最佳的加密货币预售之一。分析师预测可能在年底前爆涨300%

BlackRock瞄准$SOL ETF？对$SEAL来说是个好消息

尽管上个月下跌了19%，但$SOL正朝着积极方向前进，截至目前年内增长797%，超过了$ETH的105%增长。

$SOL的相对强弱指数目前处于30至70区间内，表明趋势趋于中性。然而，超过70%的社区显示出看涨情绪，$SOL有很高的可能性再次达到其最近的高点$160

有关BlackRock的传言，该公司目前管理超过10万亿资产，并申请支持$SOL ETF的消息，支持了这一预测。

BlackRock的$BTC ETF已经超过每日2500万美元的交易量，为其持有者带来了114%的年回报率，显示出传统投资者对加密投资产品的高需求。

BlackRock推出的$SOL ETF可能带来大量投资流入，推动代币价值上升。从历史上看，当一种本地币的价格上涨时，网络上的其他代币也会随之上涨。

$SEAL可能会在BlackRock推出$SOL和$ETH的时机刚刚好上市，这将有助于其达到预测的$0.088

要在预售结束前购买$SEAL，请访问官方网站，连接您的钱包，输入您想购买的代币数量，并确认交易。

总结

$SEAL驶向预售的尾声，投资者有最后的机会利用当前的爱国狂潮。我们始终提醒您要自行研究，不要因恐慌而错过，因为加密市场极其波动。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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亚洲崛起成加密货币的新中心　6月最多亚洲人买的新迷因币是什么？

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近年来加密货币行业经历了显着的全球性转移，亚洲正逐渐成为这一领域的新中心。随着美国监管机构在2024年对加密货币行业采取不友好的行动，许多公司开始撤离并寻找更安全的地区。亚洲正以其友好且盈利的Web3和加密业务环境，吸引了大量行业参与者和投资者。 根据Emergen Research的报告，全球Web3市场预计到2030年将达到815亿美元，年均增长率（CAGR）达到43.7%。亚太地区由于银行、金融服务和保险（BSFI）、电子商务和零售、健康和制药等行业的持续高需求，预计将录得最快的收入增长率。在东南亚地区，Web3市场预计到2030年将达到64亿美元，增长率高达50.2%。Meta和Bain & Company的年度报告《SYNC Southeast Asia》显示，该子区域在金融科技和Web采用方面也处于领先地位。 Web3在亚洲的大市场份额反映了该地区对创新和新技术采用的强劲推动力。这不仅仅是经济持续增长的问题，更是社会、公司和政府与数字技术互动方式的深刻变革，开辟了巨大的投资和创新机会。 友好的加密环境 Recap的报告突出了迪拜、新加坡和香港作为促进“加密清晰”环境的主要竞争者，将它们列为对加密社区和活动开放性和监管清晰度最高的七个城市之一。 迪拜拥有772家基于加密的公司，提供了大量的职业机会，并享有高质量的生活。新加坡的生态系统繁荣，有超过247家金融科技公司，重点发展区块链技术，而香港的数码港在政府支持下，拥有约150家Web3公司。 尽管未进入前20名，但印度尼西亚作为加密清晰国家也备受关注。根据Kominfo的数据，有1629家公司或初创企业在在线单一提交（OSS）系统中注册，类别为区块链技术开发活动。 在亚洲地区，许多知名的Web3和加密活动在迪拜、新加坡、韩国、日本和印度尼西亚举行。特别是印度尼西亚，最近的Web3和加密活动是将于2024年8月22-23日举行的Coinfest Asia。 Fireblocks的销售副总裁Amy Zhang在参加Coinfest Asia 2023时表示：“我认为这个会议（Coinfest Asia）真正汇集了东南亚地区的许多领先者，无论是从会议本身还是作为活动赞助商的角度。我们非常兴奋，并在这里遇到了许多潜在客户和客户。” 在其第三届会议中，Coinfest Asia将吸引来自亚洲和其他地区的超过五千名参与者。该活动为希望在该地区扩大业务的公司提供了赞助机会。 亚洲国家如印度、越南、菲律宾和印度尼西亚在加密资产采用率方面排名前十。根据Chainalysis的报告，亚洲加密采用的增长反映在交易量、购买力和人口规模的增加上，一些新的预售ICO更受到包括韩国、香港等地欢迎。 PlayDoge成为焦点已筹近470万美元 虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge。 PlayDoge迷因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平台，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。 PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。 游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。...

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美国国债危机　加密货币是解决方案吗？

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加入关于在美国支持区块链创新的持续辩论，前众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）提议以美元支持的稳定币作为解决美国国债危机的方案。瑞安认为，稳定币可以增强美国金融系统，并帮助其跟上中国迅速的经济崛起。 加密货币将在美国选举中发挥关键作用 共和党候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）志在成为“加密总统”，希望所有比特币（$BTC）在美国挖掘，帮助国家成为能源主导国家。此外，特朗普的竞选筹款接受加密货币捐款，包括政治迷因币$TRUMP、$STRUMP和$MAGA。 相反，乔·拜登对待加密货币采取谨慎态度。 当前总统因其挖掘税提议和推动严格监管而受到加密社区的重大批评。 事实上，瑞安对以美元支持的稳定币的支持可能表明美国正朝着将加密货币纳入国家财政政策的方向转变。如果这种情况发生，美国有可能成为全球数字金融的领导者。 国债负担不会减轻 美国国债时钟描绘了一个悲观的画面。目前国债达到了34.8万亿美元，比2020年3月高出约11万亿美元。这意味着每名纳税人背负了超过26.6万美元的债务。 最近的CBO报告指出，美国只在二战期间、2007年金融危机和新冠疫情期间经历过类似的预算赤字。换句话说，在严重经济衰退期间出现这样的赤字是典型的，经济学家警告称，美国明年可能面临重大的股市崩盘。 高昂的医疗保健和退休计划成本是联邦支出与收入不匹配的主要原因。预期寿命也在增长，这意味着更多的老年人将需要医疗支持。       目前利率较高，达到5.5%，这仅会加剧债务的不断增长。 在CBO的场景分析中，利率上升将进一步将债务飙升至217%。相反，降低利率虽然不能阻止债务的上升，但可以显著减缓增长速度。 稳定币作为美国经济的救世主 瑞安对稳定币作为对抗日益上升的国家债务的对冲策略可能看似大胆，但其有实质内容。泰达币（$USDT）的CEO保罗·阿尔多瓦诺也分享了他的愿景，指出像泰达币这样的稳定币维持了全球对美元的需求，并在财政危机中起到了缓冲作用。 泰达币（$USDT）在加密市场中扮演着关键角色，市值超过1120亿美元，约占市场的70%。这为美国国债创造了显著需求，导致政府债务的利率降低和更高的流动性。 此外，美元作为世界主要储备货币的地位受到威胁。与此同时，中国正忙于推进数字人民币，这引发了去美元化的趋势，改变了全球贸易动态，并可能加剧美国国债问题。 尽管稳定币作为应对去美元化的一种力量，但金融专家指出它们缺乏透明度和操作控制。 泰拉美元（TerraUSD）生态系统崩溃和泰达币跌破美元锚定价，削弱了投资者对这一资产类别的信心。然而，相关监管尚未出台，这引发了关于稳定币是否能在美国国债危机中发挥作用的疑问。 总结 非同寻常的问题需要非同寻常的解决方案，就像瑞安提出使用稳定币来解决即将来临的金融危机一样。虽然颇具争议，但它突显了国家财政政策可能出现的范式转变，以及公众对加密货币日益增长的接受度。 与此同时，我们提醒您在投资前务必进行自己的调研（DYOR）。加密市场波动大，容易受到宏观经济影响的影响。

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