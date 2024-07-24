SEC批准 $ETH ETF　WienerAI预售火箭升空　超过700万美元　仅剩7天购买时间

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美国证券交易委员会（SEC）已批准现货以太坊（$ETH）ETF，此前美国监管机构已发布了必要的S1表格。五个$ETH ETF将于今日上线，这应会大幅提升以太坊的价格。

以太坊已经开始回升，过去一天上涨了1.01%，24小时交易量增加了38.27%，达到了219亿美元。

$ETH ETF 的推出也可能增强整个加密市场的合法性，跟随比特币的脚步。在 $BTC ETF 推出后三个月，该币种达到了 73K 的历史新高。投资者可以通过押注以太坊的看涨潜力，在 ETF 推出后获得显著利润。

但是，如果你能在这些市场性事件发生之前预测它们，从而最大化你的利润呢？

WienerAI ($WAI) 就是为此而设计的。其 AI 驱动的预测技术可以扫描市场中的重大事件（如 $ETH ETF），并通知你投资机会。

让我们讨论这一新闻，看看 $ETH ETF 如何改变加密货币市场格局。

以太坊 ETF 在大局中为何如此重要？

加密货币 ETF 使传统投资者能够以最低的加密货币经验进行投资。在比特币 ETF 于1月10日上线后，$BTC 在两个月内达到了 73K 的历史新高 (+53.31%)，目前价格为 66,879 美元。

7月4日，我们报道了以太坊在SEC批准$ETH ETF 的 Form 19b-4 之前一周的 23% 涨幅（从 3K 美元涨到 3.8K 美元）。

显然，ETF 对加密货币是看涨的事件，但为什么会这样呢？我们识别出了几个原因，说明$ETH ETF 对投资者来说是好消息：

更多参与者进入加密生态系统，提升可见度

更多参与者进入加密生态系统，提升可见度 关键资产价格支持和基本价值增加

关键资产价格支持和基本价值增加 更多机构投资者进入，实现长期投资

更多机构投资者进入，实现长期投资 通过技术升级提高网络的可扩展性和效率

我们的一位科技报道加密记者成功采访了 Alt Tab Capital（一个加密对冲基金）的首席运营官兼联合创始人 Greg Moritz。

Moritz 表示，SEC 批准 $ETH ETF 强调了“[…] 对这一新型数字资产类别的接受以及机构金融对加密货币更大参与的明确需求。”

他还指出，以太坊基于实用性的生态系统是对 ETF 看涨的一个原因。与比特币被视为数字黄金的叙事相比，$ETH 是“[…] 数千个应用和数百万个智能合约的发射平台。”

模因币在 $ETH ETF 上线前上涨

在 SEC 批准 $ETH ETF 之前，模因币领域在过去一周内出现了多个项目的涨幅：