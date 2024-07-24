- 美国证券交易委员会（SEC）已批准五个以太坊交易所交易基金（ETF），这些基金将于今日上线。
- 以太坊在过去一天中上涨了1%，其24小时交易量增加了38.27%。
- WienerAI（$WAI）是一个模因项目，提供AI预测工具，用于在网上搜索加密货币的宝藏和机会，例如$ETH ETF的批准。
美国证券交易委员会（SEC）已批准现货以太坊（$ETH）ETF，此前美国监管机构已发布了必要的S1表格。五个$ETH ETF将于今日上线，这应会大幅提升以太坊的价格。
以太坊已经开始回升，过去一天上涨了1.01%，24小时交易量增加了38.27%，达到了219亿美元。
$ETH ETF 的推出也可能增强整个加密市场的合法性，跟随比特币的脚步。在 $BTC ETF 推出后三个月，该币种达到了 73K 的历史新高。投资者可以通过押注以太坊的看涨潜力，在 ETF 推出后获得显著利润。
但是，如果你能在这些市场性事件发生之前预测它们，从而最大化你的利润呢？
WienerAI ($WAI) 就是为此而设计的。其 AI 驱动的预测技术可以扫描市场中的重大事件（如 $ETH ETF），并通知你投资机会。
让我们讨论这一新闻，看看 $ETH ETF 如何改变加密货币市场格局。
以太坊 ETF 在大局中为何如此重要？
加密货币 ETF 使传统投资者能够以最低的加密货币经验进行投资。在比特币 ETF 于1月10日上线后，$BTC 在两个月内达到了 73K 的历史新高 (+53.31%)，目前价格为 66,879 美元。
7月4日，我们报道了以太坊在SEC批准$ETH ETF 的 Form 19b-4 之前一周的 23% 涨幅（从 3K 美元涨到 3.8K 美元）。
显然，ETF 对加密货币是看涨的事件，但为什么会这样呢？我们识别出了几个原因，说明$ETH ETF 对投资者来说是好消息：
- 更多参与者进入加密生态系统，提升可见度
- 关键资产价格支持和基本价值增加
- 更多机构投资者进入，实现长期投资
- 通过技术升级提高网络的可扩展性和效率
我们的一位科技报道加密记者成功采访了 Alt Tab Capital（一个加密对冲基金）的首席运营官兼联合创始人 Greg Moritz。
Moritz 表示，SEC 批准 $ETH ETF 强调了“[…] 对这一新型数字资产类别的接受以及机构金融对加密货币更大参与的明确需求。”
他还指出，以太坊基于实用性的生态系统是对 ETF 看涨的一个原因。与比特币被视为数字黄金的叙事相比，$ETH 是“[…] 数千个应用和数百万个智能合约的发射平台。”
模因币在 $ETH ETF 上线前上涨
在 SEC 批准 $ETH ETF 之前，模因币领域在过去一周内出现了多个项目的涨幅：
如果你一周前投资了 733 美元于 $NPC，现在你将拥有 1,262 美元，模因币目前正处于看涨阶段。 拥有正确的工具来发现这些机会，你可以通过这些宝藏在短期内获得显著利润。 这就是 WienerAI 的作用所在——继续阅读，了解为什么 $WAI 可能是 2024 年最值得关注的预售之一。 WienerAI ($WAI) 是一个 ERC-20 模因币，近期在预售中突破了 700 万美元。当前代币价格为 0.00073 美元，该币种是一项经济实惠且前景广阔的投资。 $WAI 的预测技术吸引了日内交易者和短期投资者，他们希望对加密货币趋势（如 $ETH ETF）进行投机。 WienerAI 提供 144% 的质押年化收益率（APY）用于长期投资。这意味着，今天购买的 1,278,082 $WAI（933 美元）将在一年内变成 3,118,520 $WAI（2,276 美元）。 我们预测 WienerAI 上市后将升至 0.0045 美元，给早期投资者带来 500% 的收益，这可能会大幅增加你的潜在利润。 要购买 $WAI，请访问预售的官方网站，将钱包连接到小部件，选择支付方式（$ETH、$BNB、$USDT 或信用卡），然后选择你想购买的 $WAI 数量。 关注 WienerAI 的发展，了解最新动态，可以通过 X 和 Telegram。 我们已经看到 $BTC ETF 在过去几个月内的巨大影响，有充分理由相信 $ETH ETF 可能会超越这一影响。 以太坊在功能上本质上优于比特币，拥有更具多样性和可扩展性的网络，承诺未来带来更大的收益。 此外，WienerAI 是一个出色的工具，能够准确预测此类事件并优化你的交易策略。预售将在七天后结束。
WienerAI 预售突破 700 万美元，剩余 7 天购买时间
总结 – $ETH ETF 可能引发牛市
参考资料
如果你一周前投资了 733 美元于 $NPC，现在你将拥有 1,262 美元，模因币目前正处于看涨阶段。
拥有正确的工具来发现这些机会，你可以通过这些宝藏在短期内获得显著利润。
这就是 WienerAI 的作用所在——继续阅读，了解为什么 $WAI 可能是 2024 年最值得关注的预售之一。
WienerAI ($WAI) 是一个 ERC-20 模因币，近期在预售中突破了 700 万美元。当前代币价格为 0.00073 美元，该币种是一项经济实惠且前景广阔的投资。
$WAI 的预测技术吸引了日内交易者和短期投资者，他们希望对加密货币趋势（如 $ETH ETF）进行投机。
WienerAI 提供 144% 的质押年化收益率（APY）用于长期投资。这意味着，今天购买的 1,278,082 $WAI（933 美元）将在一年内变成 3,118,520 $WAI（2,276 美元）。
我们预测 WienerAI 上市后将升至 0.0045 美元，给早期投资者带来 500% 的收益，这可能会大幅增加你的潜在利润。
要购买 $WAI，请访问预售的官方网站，将钱包连接到小部件，选择支付方式（$ETH、$BNB、$USDT 或信用卡），然后选择你想购买的 $WAI 数量。
关注 WienerAI 的发展，了解最新动态，可以通过 X 和 Telegram。
我们已经看到 $BTC ETF 在过去几个月内的巨大影响，有充分理由相信 $ETH ETF 可能会超越这一影响。
以太坊在功能上本质上优于比特币，拥有更具多样性和可扩展性的网络，承诺未来带来更大的收益。
此外，WienerAI 是一个出色的工具，能够准确预测此类事件并优化你的交易策略。预售将在七天后结束。
Question & Answers (0)