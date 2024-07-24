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SHIB、DOGE和PEPE迷因币价格上涨：2024巴黎奥运迷因币趁势崛起

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在加密货币市场中，迷因币（Memecoins）一直以来都是一个引人注目的现象。随着市场的不断波动，迷因币的价格也随之剧烈变动。最近迷因币指数显示出显着的上升趋势，特别是Shiba Inu（SHIB）、Dogecoin（DOGE）和Pepe（PEPE）这三大迷因币的强势反弹。本文将详细探讨这些迷因币的最新动态，以及一个新兴的奥运迷因币项目——The Meme Games（MGMES）

迷因币指数上涨近10%

根据The Block的报导，在过去24小时内，The Block的GMCI迷因指数上涨了近10%。在这一波上涨中，Shiba Inu（SHIB）涨幅最大，达到5.36%，目前价格为$0.000019，佔该指数权重的四分之一以上。Dogecoin（DOGE）紧随其后，权重大约为23.3%，价格上升了3.88%，达到$0.13。而Pepe（PEPE）的表现也不容小觑，权重为16.4%，价格上涨了19.55%，达到$0.000012。

这些迷因币的强势反弹主要归因于市场对这些代币的高度关注和投资者的热情，Shiba Inu作为一个以狗为主题的迷因币，自推出以来就吸引了大量的支持者和投资者。Dogecoin则因其悠久的历史和Elon Musk的支持而备受瞩目。Pepe则凭藉其独特的迷因文化，迅速在市场上站稳脚跟。

政治迷因币的波动

除了这些主要的迷因币外，政治迷因币也在最近出现了波动。根据CoinGecko的数据，故意拼错美国总统乔·拜登名字的迷因币Jeo Boden在过去一天内上涨了4.1%，达到$0.035。而MAGA（TRUMP）代币则在24小时内下跌了4.35%，价格降至$7.87。

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值得注意的是，这些政治迷因币的波动与美国政治动态密切相关。例如当唐纳德·特朗普宣布选择俄亥俄州参议员J.D. Vance作为他的副总统候选人时，MAGA VP迷因币在同一时间段内下跌了约56%，降至$0.1192。

新兴奥运迷因币项目：The Meme Games

在迷因币市场中，一个新的项目正在迅速崛起。The Meme Games（MGMES）是一个以2024年巴黎奥运会为主题的迷因币项目，该项目自推出以来已筹集了近20万美元，并在迷因币社区中引起了广泛关注。

The Meme Games的核心理念是将体育、迷因文化和游戏元素相结合。该项目的原生代币$MGMES目前正以每个$0.009的价格进行预售，并即将迎来下一次价格上调。因此，现在是投资者以低价购买$MGMES的最佳时机。

这个项目还引入了一个独特的奥运主题竞赛机制。五个来自不同生态系统的迷因角色（如Dogecoin、Pepe、dogwifhat、Brett和Turbo）将成为“迷因运动员”，参加一场169米的短跑比赛。投资者可以通过购买$MGMES代币来支持他们喜爱的运动员，如果他们支持的运动员获胜，将获得25%的奖励。

这种预售游戏化的创新使得The Meme Games项目显得更加有趣和吸引人。儘管许多代币在预售阶段提供奖励，但这是首次引入动态元素，使得$MGMES成为一个与众不同的项目。此外$MGMES预售将与2024年巴黎奥运会同步进行，并将于9月8日残奥会结束当天结束，9月10日开始在去中心化交易所（DEX）上交易。

高APY的质押奖励

The Meme Games项目的另一个亮点是其高达1,476% APY的质押奖励，这对于早期投资者来说是一个巨大的吸引力。目前，已有超过680万个$MGMES代币被质押，这表明了早期投资者的热情。

该项目总供应量为20.24亿个代币，其中38%用于预售，9.3%用于比赛奖金，10%用于质押奖励，15%用于市场营销，其馀20%则平均分配给流动性和项目资金。

结论：

迷因币市场目前正处于一个充满活力和机遇的时期。主要迷因币如Shiba Inu、Dogecoin和Pepe的强势反弹，以及新兴项目The Meme Games的迅速崛起，都展示了这一市场的巨大潜力。随着更多投资者的关注和参与，迷因币市场未来有望迎来更多的创新和增长。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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