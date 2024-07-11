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天桥资本创办人：三大利多因素支撑　比特币价格有望今年突破10万美元

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在经历了动盪的一周后，加密货币市场逐渐回稳，比特币价格重新站上5.9万美元，投资者们纷纷询问何时能再创新高。儘管短期内存在下行风险，但天桥资本（Skybridge Capital）创办人Anthony Scaramucci在接受《CNBC》採访时表示，他看好比特币价格在今年底前突破10万美元，并可能持续向17万美元的目标价进攻。

比特币的三大利多因素

根据Scaramucci的说法，比特币目前有三个主要利多因素支撑其价格上涨：

  1. 资金回流币市

Scaramucci指出，比特币投资者即将迎来一波「赔付潮」，这些赔偿款项可能会重新投入市场。Mt. Gox已开始向债权人和客户赔偿90亿美元的加密货币，另一家破产交易所FTX也计划偿还客户高达160亿美元的资金。由于这些投资者中有许多是比特币的「铁杆支持者」，他估计约有40%至50%的赔偿款项将重新投入加密货币市场。

在谈到FTX客户存款时，Scaramucci表示，这些因交易所破产而遭冻结的资产中，比特币占多数。虽然这些资产大部分已被低价清算成美元，但预计很快就会回到持有者的手中，并再次流入比特币市场。

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  1. 比特币日益主流化

Scaramucci还提到，美国立法者提出的一项监管框架法案是一个积极的讯号，表明比特币正在成为更广泛被接受的价值储存工具，这对比特币的长期发展有利。此外，共和党的党纲草案中也明确提到支持数位资产，特别是对比特币的保护。Scaramucci认为，这些政策支持显示了比特币将成为美国长期可接受的资产类别的趋势。

  1. 卖压再强大终究都会力竭

Scaramucci指出，比特币价格下跌的部分原因是「暂时性卖压」。他举例说明，减半事件加剧了矿商的卖压，Mt. Gox启动赔偿、部分投资者获利了结，同样对比特币造成下行压力。然而，他相信再强劲的卖压终究也会力竭。他与其他分析师的观点一致，预期随着卖家陆续退场，比特币将在未来几个月内从低迷中復甦。

儘管比特币在过去一个月内下跌了17%，Scaramucci仍对其未来充满信心。他认为，比特币不仅有望在今年底前突破10万美元，还将持续朝着17万美元的目标价进攻。这三大利多因素为比特币提供了坚实的支持，特别是在资金回流和政策支持的推动下，比特币的主流化进程将加速。

结语

比特币的长期投资价值正在逐渐显现，Anthony Scaramucci的分析为投资者提供了新的视角。随着市场逐渐回稳，比特币价格有望在未来几个月内迎来新一波的上涨。

无论是资金回流、市场主流化还是卖压的逐渐力竭，这些因素都显示出比特币具备强劲的增长潜力。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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