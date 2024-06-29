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SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始

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  • VanEck在3iQ申请加拿大的$SOL ETP六天后，为美国首个$SOL ETF提交申请。
  • $SOL今年以来涨幅接近800%，生态系统代币亦步亦趋。
  • 最新的Solana迷因币$SEAL将于7月2日在交易所上市，距离预售结束还剩四天。

在引入了$BTC ETF并初步批准$ETH ETF之后，许多人期待$SOL ETF的出现。最近，数字资产管理公司3iQ申请了$SOL ETP，加强了这一可能性。

现在，这一天终于到来——全球投资管理公司VanEck提交了一份$SOL ETF的申请，这将成为美国首个此类ETF。

该代币在消息发布后的24小时内上涨了6.72%，并且看涨趋势预计将持续，考虑到Solana行动的推出。让我们揭开$SOL ETF的面纱，以及它对Solana生态系统代币意味着什么。

首个美国Solana ETF申请或支持$SOL的看涨趋势

拥有近900亿美元资产管理的投资公司VanEck先前推出了$BTC和$ETH ETF。昨天，VanEck向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1注册表，为即将推出的Solana ETF增添了希望。

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在审查期间，SEC有可能拒绝申请。然而，考虑到$SOL与$BTC和$ETH类似，并且我们已经看到许多加密货币投资产品在传统股市上市，这种情况似乎不太可能。

       如果获得批准，这将是美国首个$SOL ETF，可能由于普通投资者需求增加而推动$SOL价格上涨。

然而，我们可能会先看到3iQ在多伦多证券交易所推出的 $SOL ETP。需要注意的是，尽管这些$SOL投资产品在美国和加拿大市场处于领先地位，但它们并非全球第一。

Solana年度回顾 – 生态系统的完美风暴

这则消息是Solana今年的又一成就。几个因素导致$SOL今年迄今上涨了近800%

  • $SOL在稳定币交易量上领先，托管诸如$USDT、$USDC和$PYUSD等代币，总市值达30亿美元。
  • Solana Pay与Shopify集成，增加了$SOL在电子商务企业中的采用率。
  • 最近的ZK压缩更新解决了Solana的可扩展性和成本问题。
  • Solana Actions允许Solana交易集成到任何互联网环境中，进一步推动了采用。

本地代币的增长使网络上的其他代币受益
  • $LINK增长了135%
  • $RNDR增长了282%
  • $WIF增长了1,113%
  • $BONK增长了6,616%
和往常一样，迷因币投资者由于对这类项目的炒作和FOMO（恐错过）感受到了最大的收益。然而，实用代币和稳定币也经历了显著的增长。

$SEAL随Solana的浪潮而来，距离代币空投仅剩4天

Solana的幸运发展也可能推动像Sealana ($SEAL) 这样的预售代币$SEAL已经筹集了超过600万美元，预计将于7月2日在交易所上市，投资者还有四天的时间参与这一行动。

最近的发展可能会在整个Solana生态系统中引起涟漪，为$SEAL在上市后提供必要的推动力，并使其成为目前最佳的预售项目之一。

$SEAL不同于大多数迷因币，深入融入了文化相关性。

除了Solana的爆炸性流行外，$SEAL的吸引力还在于其基于SouthPark角色的美国红脖吉祥物。该项目策略性地利用正在进行的美国总统选举活动，吸引了所有热爱自由的加密爱好者。

 

希望参与初始代币空投的投资者有最后的机会。$SEAL的预售支持通过任何EMV兼容钱包进行的$SOL和$ETH转账。$SOL购买将在Solana上空投，而$ETH购买将在BNB链上进行，以最小化Gas费用。

总结

2024年对Solana来说是创新的一年，为生态系统代币创造了一个完美的风暴。如果美国SEC批准首个$SOL ETF，将为更广泛的投资者群体打开大门，这种看涨趋势可能会持续。

同时，希望利用这一势头的投资者可以参与$SEAL的预售，直到代币在去中心化交易所上市为止。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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Esther

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她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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