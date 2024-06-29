SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始

VanEck在3iQ申请加拿大的$SOL ETP六天后，为美国首个$SOL ETF提交申请。

VanEck在3iQ申请加拿大的$SOL ETP六天后，为美国首个$SOL ETF提交申请。 $SOL今年以来涨幅接近800%，生态系统代币亦步亦趋。

$SOL今年以来涨幅接近800%，生态系统代币亦步亦趋。 最新的Solana迷因币$SEAL将于7月2日在交易所上市，距离预售结束还剩四天。

在引入了$BTC ETF并初步批准$ETH ETF之后，许多人期待$SOL ETF的出现。最近，数字资产管理公司3iQ申请了$SOL ETP，加强了这一可能性。

现在，这一天终于到来——全球投资管理公司VanEck提交了一份$SOL ETF的申请，这将成为美国首个此类ETF。

VanEck Files for Spot Solana ETFhttps://t.co/RwHYPp65FW — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 27, 2024

该代币在消息发布后的24小时内上涨了6.72%，并且看涨趋势预计将持续，考虑到Solana行动的推出。让我们揭开$SOL ETF的面纱，以及它对Solana生态系统代币意味着什么。

首个美国Solana ETF申请或支持$SOL的看涨趋势

拥有近900亿美元资产管理的投资公司VanEck先前推出了$BTC和$ETH ETF。昨天，VanEck向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1注册表，为即将推出的Solana ETF增添了希望。

在审查期间，SEC有可能拒绝申请。然而，考虑到$SOL与$BTC和$ETH类似，并且我们已经看到许多加密货币投资产品在传统股市上市，这种情况似乎不太可能。

如果获得批准，这将是美国首个$SOL ETF，可能由于普通投资者需求增加而推动$SOL价格上涨。

然而，我们可能会先看到3iQ在多伦多证券交易所推出的 $SOL ETP。需要注意的是，尽管这些$SOL投资产品在美国和加拿大市场处于领先地位，但它们并非全球第一。

Guys. Read the tweet. People seem to be missing that this was filed for Canada — *NOT* the US. — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024

Solana年度回顾 – 生态系统的完美风暴

这则消息是Solana今年的又一成就。几个因素导致$SOL今年迄今上涨了近800%：

$SOL在稳定币交易量上领先，托管诸如$USDT、$USDC和$PYUSD等代币，总市值达30亿美元。

$SOL在稳定币交易量上领先，托管诸如$USDT、$USDC和$PYUSD等代币，总市值达30亿美元。 Solana Pay与Shopify集成，增加了$SOL在电子商务企业中的采用率。

Solana Pay与Shopify集成，增加了$SOL在电子商务企业中的采用率。 最近的ZK压缩更新解决了Solana的可扩展性和成本问题。

最近的ZK压缩更新解决了Solana的可扩展性和成本问题。 Solana Actions允许Solana交易集成到任何互联网环境中，进一步推动了采用。