SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始

在引入了$BTC ETF并初步批准$ETH ETF之后,许多人期待$SOL ETF的出现。最近,数字资产管理公司3iQ申请了$SOL ETP,加强了这一可能性。

现在,这一天终于到来——全球投资管理公司VanEck提交了一份$SOL ETF的申请,这将成为美国首个此类ETF。

该代币在消息发布后的24小时内上涨了6.72%,并且看涨趋势预计将持续,考虑到Solana行动的推出。让我们揭开$SOL ETF的面纱,以及它对Solana生态系统代币意味着什么。

拥有近900亿美元资产管理的投资公司VanEck先前推出了$BTC和$ETH ETF。昨天,VanEck向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1注册表,为即将推出的Solana ETF增添了希望。

在审查期间,SEC有可能拒绝申请。然而,考虑到$SOL与$BTC和$ETH类似,并且我们已经看到许多加密货币投资产品在传统股市上市,这种情况似乎不太可能。

如果获得批准,这将是美国首个$SOL ETF,可能由于普通投资者需求增加而推动$SOL价格上涨。

然而,我们可能会先看到3iQ在多伦多证券交易所推出的 $SOL ETP。需要注意的是,尽管这些$SOL投资产品在美国和加拿大市场处于领先地位,但它们并非全球第一。

Guys. Read the tweet. People seem to be missing that this was filed for Canada — *NOT* the US.

— James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024