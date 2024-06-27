Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

Solana刚推出了Actions，这是一种API，允许你将区块链交易集成到任何互联网环境中。现在，你可以在X购买NFT，而不是在OpenSea，或者通过短信发送$SOL。
Actions是向加密货币采用迈出的重要一步，将使所有Solana代币受益。通过消除专用加密货币应用程序的进入障碍，Solana将推动其生态系统在加密社区之外的广泛采用。
Today, we connect Solana to the entire internet.
Vote, Donate, Mint, Swap, Pay — use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a
— Solana (@solana) June 25, 2024
让我们探讨Solana Actions更新及其对整个网络的意义。
关于Solana Actions
Solana的目标是让加密支付更加易于访问，并降低对市场不熟悉的人们的学习曲线。Actions允许您通过原生按钮、QR码或链接从任何平台执行交易。
然而，Solana Actions并不仅限于支付。您可以投票、质押、交换、铸造——一切可以在链上完成的事情，现在也可以在链下完成。
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对生态系统的影响
很快，我们可能会在所有喜爱的平台上看到Solana Actions，从Discord到亚马逊，使执行交易变得更加容易。不过，有一个前提条件——你只能在Solana链上进行操作，这意味着你需要Solana生态系统的代币。
$SOL今年表现强劲，价格增长了709%，而$ETH增长了79%，$BTC增长了102%。增加的需求将进一步推动$SOL的价值，有可能帮助其反弹至今年3月份达到的200美元的水平。此外，它可能会在整个网络中产生涟漪效应。
2024年，几种Solana的Meme币和实用币经历了爆炸性增长：
Solana Actions与最近的ZK压缩更新相结合，增强了可扩展性并降低了交易成本，可能重新定义区块链的用户体验。开发$SOL ETP是在Web3和传统金融之间搭建桥梁的另一步，以$SOL为核心。 Solana生态系统的发展也可能对像Sealana（$SEAL）这样的预售代币产生积极影响。 在筹集了超过600万美元后，$SEAL为投资者提供了最后购买机会，$SEAL预计于7月2日进行代币空投及在首次去中心化交易所（DEX）上市。 $SEAL团队无法预料Solana会连续发布多个突破性更新，但这些因素为该项目铺平了道路。围绕Solana Actions和ZK压缩更新的激动情绪可能会在上市后立即给$SEAL带来实质性的推动。 此外，$SEAL 对美国爱国主义的讽刺游戏恰逢美国总统竞选如火如荼之际。其强烈的Meme吸引力，加上Solana的崛起，使$SEAL 成为2024年最值得购买的Meme币之一。 要在预售结束之前获取$SEAL，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想要的代币数量，并确认交易。 这样规模的更新真正改变了我们与区块链的互动方式，对整个加密货币社区尤其是Solana生态系统来说，是一大步向前的进展。通过为开发者提供创建用户友好区块链体验的工具，Solana为大规模采用铺平了道路。
对Sealana的影响
总结
Solana Actions与最近的ZK压缩更新相结合，增强了可扩展性并降低了交易成本，可能重新定义区块链的用户体验。开发$SOL ETP是在Web3和传统金融之间搭建桥梁的另一步，以$SOL为核心。
Solana生态系统的发展也可能对像Sealana（$SEAL）这样的预售代币产生积极影响。
在筹集了超过600万美元后，$SEAL为投资者提供了最后购买机会，$SEAL预计于7月2日进行代币空投及在首次去中心化交易所（DEX）上市。
$SEAL团队无法预料Solana会连续发布多个突破性更新，但这些因素为该项目铺平了道路。围绕Solana Actions和ZK压缩更新的激动情绪可能会在上市后立即给$SEAL带来实质性的推动。
此外，$SEAL 对美国爱国主义的讽刺游戏恰逢美国总统竞选如火如荼之际。其强烈的Meme吸引力，加上Solana的崛起，使$SEAL 成为2024年最值得购买的Meme币之一。
要在预售结束之前获取$SEAL，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想要的代币数量，并确认交易。
这样规模的更新真正改变了我们与区块链的互动方式，对整个加密货币社区尤其是Solana生态系统来说，是一大步向前的进展。通过为开发者提供创建用户友好区块链体验的工具，Solana为大规模采用铺平了道路。
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