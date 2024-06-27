Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

Solana刚推出了Actions，这是一种API，允许你将区块链交易集成到任何互联网环境中。现在，你可以在X购买NFT，而不是在OpenSea，或者通过短信发送$SOL。

Actions是向加密货币采用迈出的重要一步，将使所有Solana代币受益。通过消除专用加密货币应用程序的进入障碍，Solana将推动其生态系统在加密社区之外的广泛采用。

让我们探讨Solana Actions更新及其对整个网络的意义。

此外，加密货币交易是不可逆的。由于风险高，许多人害怕出错，依然选择传统金融应用程序。



Solana的目标是让加密支付更加易于访问，并降低对市场不熟悉的人们的学习曲线。Actions允许您通过原生按钮、QR码或链接从任何平台执行交易。

然而，Solana Actions并不仅限于支付。您可以投票、质押、交换、铸造——一切可以在链上完成的事情，现在也可以在链下完成。

Today, we connect Solana to the entire internet. Vote, Donate, Mint, Swap, Pay — use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a — Solana (@solana) June 25, 2024

对生态系统的影响

很快，我们可能会在所有喜爱的平台上看到Solana Actions，从Discord到亚马逊，使执行交易变得更加容易。不过，有一个前提条件——你只能在Solana链上进行操作，这意味着你需要Solana生态系统的代币。

$SOL今年表现强劲，价格增长了709%，而$ETH增长了79%，$BTC增长了102%。增加的需求将进一步推动$SOL的价值，有可能帮助其反弹至今年3月份达到的200美元的水平。此外，它可能会在整个网络中产生涟漪效应。

2024年，几种Solana的Meme币和实用币经历了爆炸性增长：