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Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

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Solana刚推出了Actions，这是一种API，允许你将区块链交易集成到任何互联网环境中。现在，你可以在X购买NFT，而不是在OpenSea，或者通过短信发送$SOL

Actions是向加密货币采用迈出的重要一步，将使所有Solana代币受益。通过消除专用加密货币应用程序的进入障碍，Solana将推动其生态系统在加密社区之外的广泛采用。

让我们探讨Solana Actions更新及其对整个网络的意义。

关于Solana Actions

通常情况下，执行链上交易需要特定的应用程序，无论是交换代币、购买NFTs，还是参与治理提案投票。新手经常觉得复杂的界面和像“Gas费”、“区块链协议”这样的技术术语令人望而却步，这限制了加密货币的采用范围仅限于技术熟悉的用户
此外，加密货币交易是不可逆的。由于风险高，许多人害怕出错，依然选择传统金融应用程序。

Solana的目标是让加密支付更加易于访问，并降低对市场不熟悉的人们的学习曲线。Actions允许您通过原生按钮、QR码或链接从任何平台执行交易。

然而，Solana Actions并不仅限于支付。您可以投票、质押、交换、铸造——一切可以在链上完成的事情，现在也可以在链下完成。

对生态系统的影响

很快，我们可能会在所有喜爱的平台上看到Solana Actions，从Discord到亚马逊，使执行交易变得更加容易。不过，有一个前提条件——你只能在Solana链上进行操作，这意味着你需要Solana生态系统的代币。

$SOL今年表现强劲，价格增长了709%，而$ETH增长了79%，$BTC增长了102%。增加的需求将进一步推动$SOL的价值，有可能帮助其反弹至今年3月份达到的200美元的水平。此外，它可能会在整个网络中产生涟漪效应

2024年，几种Solana的Meme币和实用币经历了爆炸性增长：

      • $WIF 增长了1,093%
      • $BONK 增长了5,951%
      • $BOME 增长了913%
      • $POPCAT 增长了2,786%
      • $LINK 增长了127%
      • $RNDR 增长了258%
      • $AR 增长了403%

Solana Actions与最近的ZK压缩更新相结合，增强了可扩展性并降低了交易成本，可能重新定义区块链的用户体验。开发$SOL ETP是在Web3和传统金融之间搭建桥梁的另一步，以$SOL为核心。

对Sealana的影响

Solana生态系统的发展也可能对像Sealana（$SEAL）这样的预售代币产生积极影响。

在筹集了超过600万美元后，$SEAL为投资者提供了最后购买机会，$SEAL预计于7月2日进行代币空投及在首次去中心化交易所（DEX）上市。

$SEAL团队无法预料Solana会连续发布多个突破性更新，但这些因素为该项目铺平了道路。围绕Solana Actions和ZK压缩更新的激动情绪可能会在上市后立即给$SEAL带来实质性的推动

此外，$SEAL 对美国爱国主义的讽刺游戏恰逢美国总统竞选如火如荼之际。其强烈的Meme吸引力，加上Solana的崛起，使$SEAL 成为2024年最值得购买的Meme币之一。

要在预售结束之前获取$SEAL，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想要的代币数量，并确认交易。

总结

这样规模的更新真正改变了我们与区块链的互动方式，对整个加密货币社区尤其是Solana生态系统来说，是一大步向前的进展。通过为开发者提供创建用户友好区块链体验的工具，Solana为大规模采用铺平了道路。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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