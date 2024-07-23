Solana每日交易量激增83.41%　GameFi项目Mega Dice筹集160万美元

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Solana近期表现显著增长，24小时交易量激增83.41%，过去一周价值上涨16%，将其价格推至接近180美元。

进一步提升Solana地位的是其总锁仓值（TVL）达到53亿美元，这是自2022年1月以来的最高水平。

网络价格和TVL的上涨预示着对Solana基础上的DeFi和GameFi项目的积极前景，例如Mega Dice ($DICE)，在预售中筹集了165万美元。

Solana周度TVL上涨10.25%

在市值前五的加密货币中，Solana本周表现最佳，价格上涨16%。相比之下，比特币上涨约7%，BNB上涨6%，以太坊上涨3%，而泰达币的价格略有下跌（尽管它是稳定币）。

Solana市值为830亿美元，位于比特币（1.32万亿美元）、以太坊（4180亿美元）、泰达币（1140亿美元）和BNB（860亿美元）之后。

目前价格为179美元，知名加密分析师Captain Fabik认为，$SOL的价格在下一轮牛市中可能会达到1000美元。

I believe $SOL #Solana will hit the $1,000 mark in the upcoming Bullish Rally…✍️ pic.twitter.com/YKSGrmsgiq — Captain Faibik (@CryptoFaibik) July 15, 2024

区块链网络价值和TVL的上升表明越来越多的用户正在投资Solana，并将资产存入网络的DeFi协议中。

在过去一周，Solana的TVL上涨了595.8万美元（+10.25%），这表明对平台的信任度增加，并为Solana基础上的项目带来了良好的前景。

积极的市场条件，如支持加密货币的政策和Solana ETF的可能性，可能正在推动这一 surge。

在过去24小时内，价格表现最佳的Solana币种（除$SOL外）包括：

另一个证明成功的Solana项目是Mega Dice Casino。该项目利用了区块链网络的成功以及博彩行业的增长，预计到2025年博彩行业将达到1170亿美元。

MegaDice – 持牌的Telegram赌场，拥有5万玩家

$DICE是这个在Telegram上运营的知名加密赌场的原生代币，拥有超过5万名活跃玩家和4000+来自顶级提供商的游戏。

根据Mega Dice的白皮书，玩家可以参与传统赌场游戏，如21点、老虎机和扑克，争取获得$DICE奖励，同时进行高达1000倍杠杆的交易。

每月超过5000万美元的$DICE被用于投注，玩家们加入Mega Dice生态系统，期望获得丰厚的回报。



4.2亿$DICE战略性分配以实现长期增长

Mega Dice预售在上线首周达到了50万美元，这主要得益于加密赌场的激励措施：

代币空投 ，总额为225万美元，分为四个阶段

，总额为225万美元，分为四个阶段 基于Mega Dice表现的每日奖励 ，针对在上市前质押$DICE的持有者

，针对在上市前质押$DICE的持有者 限量版可交易NFT ，专门为部分$DICE持有者和Mega Dice玩家提供，带来特殊奖励和特权，或可在市场上交易

，专门为部分$DICE持有者和Mega Dice玩家提供，带来特殊奖励和特权，或可在市场上交易 预售初期的早鸟奖励

总共4.2亿$DICE代币将被分配到多个领域，以支持长期增长，包括6300万（15%）用于玩家空投，以及4200万（10%）用于质押奖励。

参与者通过实现5000美元的投注量并在Mega Dice平台上连续活跃21天，即有资格获得$DICE空投。

不过，还有其他机会可以获得可观收益——分析师预测该加密币在交易所上市后将达到1美元（如项目路线图所示）。

目前1 $DICE的价格为0.100254美元。因此，如果你今天投资80美元，你将获得797.97美元的回报，几乎是10倍的收益。



要购买$DICE，请访问官方预售网站，连接你选择的加密钱包，并选择你希望购买的代币数量。

总结

Solana近期的成功预示着DeFi和GameFi项目（如Mega Dice）在该网络上的光明未来。

区块链的价值和TVL上升使得$DICE成为一个具有吸引力的投资机会，同时其丰富的激励措施也为赚取被动收入提供了机会。

参考资料