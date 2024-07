Solana每日交易量激增83.41%　GameFi项目Mega Dice筹集160万美元

Solana近期表现显著增长,24小时交易量激增83.41%,过去一周价值上涨16%,将其价格推至接近180美元。

进一步提升Solana地位的是其总锁仓值(TVL)达到53亿美元,这是自2022年1月以来的最高水平。

网络价格和TVL的上涨预示着对Solana基础上的DeFi和GameFi项目的积极前景,例如Mega Dice ($DICE),在预售中筹集了165万美元。

在市值前五的加密货币中,Solana本周表现最佳,价格上涨16%。相比之下,比特币上涨约7%,BNB上涨6%,以太坊上涨3%,而泰达币的价格略有下跌(尽管它是稳定币)。

Solana市值为830亿美元,位于比特币(1.32万亿美元)、以太坊(4180亿美元)、泰达币(1140亿美元)和BNB(860亿美元)之后。

目前价格为179美元,知名加密分析师Captain Fabik认为,$SOL的价格在下一轮牛市中可能会达到1000美元。

I believe $SOL #Solana will hit the $1,000 mark in the upcoming Bullish Rally…✍️ pic.twitter.com/YKSGrmsgiq

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) July 15, 2024