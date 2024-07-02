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日本Sony全力进军加密货币产业和交易所市场

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日本知名企Sony近期在数位货币市场上展现了其雄心壮志，正式进军交易所市场。这一举措是通过收购Amber Japan并将其重塑S.BLOX实现的。这不仅标誌着Sony在数位货币领域的新篇章，同时展示其在区块链和数位资产方面的创新和进取精神。

Sony从去年开始便积极佈局区块链技术和数位货币市场。除了入主日系区块链公司Astar Network的开发商Startale之外，Sony还计划改造其在2022年收购的交易服务平台WhaleFin，推出全新的数位货币交易所子公司S.BLOX这一平台将在202471日正式启用。

Amber Japan转型为S.BLOX的过程

Amber Group是一家註册于新加坡的加密货币交易服务公司。2022Amber Group购了日本合规交易所DeCurret，并将其更名WhaleFin。然而Amber Group经历了FTX事件和共同创办人离世等波折后，逐渐由外部投资者进驻。20238Sony团的全资子公司Quetta Web购了Amber Japan，并计划将其重新命名为S.BLOX

新成立的S.BLOX公司将由Startale的外部董事进驻领导。Startale Labs创办人兼执行长Sota Watanabe表示，这名董事将负责Sony新数位货币交易所的运营。然而目前有关这一领导角色的具体细节以及S.BLOX交易所的确切上线日期尚未透露。

S.BLOX计划与Sony团内的其他企业密切合作，提升其数位货币交易服务的价值和影响力。该平台将进行重新设计，包括改进的用户介面和新的APP，以提供更佳的用户体验。

Sony在游戏和NFT领域的创新

除了数位货币交易所的计划，Sony还进军了非同质化代币（NFT领域。

去年这家PlayStation製造商申请了一项「超同质化代币」专利，旨在提供更灵活的NFT为游戏内资产的使用方式。儘管目前NFT场已经失去了一些热度，但Sony有望通过其创新技术为NFT场带来新的活力。

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Sony进军数位货币和区块链领域的举措，反映了其对未来数位经济的深刻理解和长远佈局。通过重塑Amber JapanS.BLOXSony仅进一步巩固了其在数位货币市场的地位，也为其未来在区块链技术和数位资产方面的创新奠定了基础。

此外SonyAstar Network的合作也预示着其在Web3础设施建设方面的长期投入。这种多元化的战略不仅有助于Sony变幻莫测的市场中保持竞争力，同时也为其他传统企业进军数位货币和区块链领域提供了宝贵的参考。

结论

Sony过收购Amber Japan并将其重塑S.BLOX，展示了其在数位货币和区块链领域的雄心壮志。

随着新平台的推出和技术创新的不断推进，Sony有望在未来的数位经济中扮演更加重要的角色。

这一举措不仅为其自身带来了新的发展机遇，也为整个行业的发展注入了新的动力。

们期待Sony在数位货币市场中的更多突破和创新，并期待其在未来的发展中取得更大的成功。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势

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