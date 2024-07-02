日本Sony全力进军加密货币产业和交易所市场

日本知名企业Sony近期在数位货币市场上展现了其雄心壮志，正式进军交易所市场。这一举措是通过收购Amber Japan并将其重塑为S.BLOX来实现的。这不仅标誌着Sony在数位货币领域的新篇章，同时展示其在区块链和数位资产方面的创新和进取精神。

Sony从去年开始便积极佈局区块链技术和数位货币市场。除了入主日系区块链公司Astar Network的开发商Startale之外，Sony还计划改造其在2022年收购的交易服务平台WhaleFin，推出全新的数位货币交易所子公司S.BLOX。这一平台将在2024年7月1日正式启用。

Amber Japan转型为S.BLOX的过程

Amber Group是一家註册于新加坡的加密货币交易服务公司。2022年Amber Group收购了日本合规交易所DeCurret，并将其更名为WhaleFin。然而Amber Group在经历了FTX事件和共同创办人离世等波折后，逐渐由外部投资者进驻。2023年8月Sony集团的全资子公司Quetta Web收购了Amber Japan，并计划将其重新命名为S.BLOX。

新成立的S.BLOX公司将由Startale的外部董事进驻领导。Startale Labs的创办人兼执行长Sota Watanabe表示，这名董事将负责Sony新数位货币交易所的运营。然而目前有关这一领导角色的具体细节以及S.BLOX交易所的确切上线日期尚未透露。

S.BLOX计划与Sony集团内的其他企业密切合作，提升其数位货币交易服务的价值和影响力。该平台将进行重新设计，包括改进的用户介面和新的APP，以提供更佳的用户体验。

Sony在游戏和NFT领域的创新

除了数位货币交易所的计划，Sony还进军了非同质化代币（NFT）领域。

Sony进军数位货币和区块链领域的举措，反映了其对未来数位经济的深刻理解和长远佈局。通过重塑Amber Japan为S.BLOX，Sony不仅进一步巩固了其在数位货币市场的地位，也为其未来在区块链技术和数位资产方面的创新奠定了基础。

此外Sony与Astar Network的合作也预示着其在Web3基础设施建设方面的长期投入。这种多元化的战略不仅有助于Sony在变幻莫测的市场中保持竞争力，同时也为其他传统企业进军数位货币和区块链领域提供了宝贵的参考。

结论

Sony通过收购Amber Japan并将其重塑为S.BLOX，展示了其在数位货币和区块链领域的雄心壮志。

随着新平台的推出和技术创新的不断推进，Sony有望在未来的数位经济中扮演更加重要的角色。

这一举措不仅为其自身带来了新的发展机遇，也为整个行业的发展注入了新的动力。

我们期待Sony在数位货币市场中的更多突破和创新，并期待其在未来的发展中取得更大的成功。