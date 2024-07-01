Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅

加密市场做市商GSR Markets认为，现货Solana交易所交易基金（ETF）可能导致Solana（SOL）实现9倍收益。

GSR的6月27日市场报告将Solana列为三大加密货币资产之一。该报告还考虑了SOL是否会成为下一个在美国证券交易委员会（SEC）获得批准的现货加密货币ETF之一。

令人惊讶的是，这份报告与VanEck最新申请的现货Solana ETF审批重合。

Another one. First to file for a Solana exchange-traded fund. https://t.co/klazclgYc6 — VanEck (@vaneck_us) June 27, 2024

GSR对Solana现货ETF批准持乐观态度

GSR目前持有Solana（SOL）的多头头寸（买入交易）。其对SOL的9倍预测假设现货Solana ETF将获得比特币ETF记录的14%流入量。

GSR的估计基于SOL目前的市值规模，约为671.8亿美元。该报告描绘了一个蓝天般的场景，Solana（SOL）将从目前的145美元上涨至1,312美元。如果实现这一预期，SOL的市值将飙升至6140亿美元（如果保持当前供应）。

另外，GSR还描绘了一个悲观的情景，即如果SOL ETF表现不佳，SOL将仅记录比特币ETF流入量的2%和5%，分别实现1.4倍和3.4倍的价格涨幅。

GSR指出，如果现货Solana ETF支持质押奖励收入，价格预测可能会提高。然而，由于美国当局未在现货以太坊申请中批准质押，这种情况不太可能发生。

与此同时，彭博ETF分析师Eric Balchunas 也分享了他对可能的SOL现货ETF批准的看法。

Yes, the odds of a Solana ETF being approved in next 12mo are tied at the hip to the odds of a change in POTUS and safe to say the chances of both are higher today then they were yesterday.. Altho we not giving any exact number on this yet. Way too early. https://t.co/lCdF3EXtLK — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 28, 2024

Balchunas认为，在未来十二个月内Solana ETF获批的机会取决于2024年美国政府的变动。他声称，在总统辩论之后，总统更替和Solana ETF获批的可能性更大。

值得注意的是，Balchunas的立场取决于去年美国证券交易委员会（SEC）将Solana标记为证券。这使得相比比特币和以太坊现货ETF，Solana ETF的批准变得更具挑战性。

3iQ在加拿大申请新的Solana交易所交易产品

尽管Solana在美国等地等待其现货ETF的监管明确性，北美其他地区也显示出了兴趣。

数字资产公司3iQ已经在加拿大多伦多证券交易所（TSE）申请了一款Solana交易所交易产品（ETP）。如果获得批准，3iQ的产品将成为北美首款Solana ETP产品。

根据3iQ在X上的最新帖子，公司确认已经提交了加拿大Solana基金（QSOL）的初步文件。资产管理公司还向除了魁北克省以外的所有加拿大地区的证券监管机构提交了初步招股说明书。

据3iQ公司表示，这证明了他们在创新方面的良好记录。公司希望为加拿大投资者提供管理的SOL暴露和长期资本增长的机会。

3iQ此前推出了比特币基金和以太坊基金，这些基金以股票代码QBTC和QETH在多伦多证券交易所上市。这两款基金是加拿大首批公开交易的基金。

因此，3iQ希望通过Solana实现类似的壮举，这可能基于投资者的资金流入对SOL的价格产生积极影响。