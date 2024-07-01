Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅
加密货币新闻

Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅

esther
Updated:

加密市场做市商GSR Markets认为，现货Solana交易所交易基金（ETF）可能导致Solana（SOL）实现9倍收益。

GSR的6月27日市场报告将Solana列为三大加密货币资产之一。该报告还考虑了SOL是否会成为下一个在美国证券交易委员会（SEC）获得批准的现货加密货币ETF之一。

令人惊讶的是，这份报告与VanEck最新申请的现货Solana ETF审批重合。

GSR对Solana现货ETF批准持乐观态度

GSR目前持有Solana（SOL）的多头头寸（买入交易）。其对SOL的9倍预测假设现货Solana ETF将获得比特币ETF记录的14%流入量。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

GSR的估计基于SOL目前的市值规模，约为671.8亿美元。该报告描绘了一个蓝天般的场景，Solana（SOL）将从目前的145美元上涨至1,312美元。如果实现这一预期，SOL的市值将飙升至6140亿美元（如果保持当前供应）。

另外，GSR还描绘了一个悲观的情景，即如果SOL ETF表现不佳，SOL将仅记录比特币ETF流入量的2%和5%，分别实现1.4倍和3.4倍的价格涨幅。

GSR指出，如果现货Solana ETF支持质押奖励收入，价格预测可能会提高。然而，由于美国当局未在现货以太坊申请中批准质押，这种情况不太可能发生。

与此同时，彭博ETF分析师Eric Balchunas 也分享了他对可能的SOL现货ETF批准的看法。

Balchunas认为，在未来十二个月内Solana ETF获批的机会取决于2024年美国政府的变动。他声称，在总统辩论之后，总统更替和Solana ETF获批的可能性更大

值得注意的是，Balchunas的立场取决于去年美国证券交易委员会（SEC）将Solana标记为证券。这使得相比比特币和以太坊现货ETF，Solana ETF的批准变得更具挑战性。

3iQ在加拿大申请新的Solana交易所交易产品

尽管Solana在美国等地等待其现货ETF的监管明确性，北美其他地区也显示出了兴趣。

数字资产公司3iQ已经在加拿大多伦多证券交易所（TSE）申请了一款Solana交易所交易产品（ETP）。如果获得批准，3iQ的产品将成为北美首款Solana ETP产品。

根据3iQ在X上的最新帖子，公司确认已经提交了加拿大Solana基金（QSOL）的初步文件。资产管理公司还向除了魁北克省以外的所有加拿大地区的证券监管机构提交了初步招股说明书。

3iQ公司表示，这证明了他们在创新方面的良好记录。公司希望为加拿大投资者提供管理的SOL暴露和长期资本增长的机会。

3iQ此前推出了比特币基金以太坊基金，这些基金以股票代码QBTC和QETH在多伦多证券交易所上市。这两款基金是加拿大首批公开交易的基金。

因此，3iQ希望通过Solana实现类似的壮举，这可能基于投资者的资金流入对SOL的价格产生积极影响。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

Most Popular News

1 Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅
2 为什麽收藏威士忌和投资比特币都可享受高增值回报
3 Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势
4 SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始
5 沉睡六年巨鲸甦醒　千枚比特币转入新预售ICO加密货币

Latest News

加密货币新闻

为什麽收藏威士忌和投资比特币都可享受高增值回报

mark
加密货币新闻

Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

esther

$FLOKI刚刚宣布其交易机器人（公开测试版）已在三大突出的EVM区块链上启动：以太坊、BNB和Base。 此前WienerAI本月早些时候分享了其由人工智能驱动的交易机器人的预览。 两者的目标都是让购买加密货币更加简单、快速和高效。但哪一个更胜一筹呢？ $FLOKI通过加密交易机器人提升其实用性 $FLOKI的生态系统建立在实用性基础上，这很可能促使其拥有超过495,000名全球社区成员和超过16亿美元的市值。 Floki Inu旨在利用像Axie Infinity（$AXS）这样的P2E游戏的成功，后者市值达到9.42亿美元。 显示了具有现实世界用途的代币的吸引力，当DWF Labs购买价值1200万美元的$FLOKI以支持生态系统的实用性时，该币价上涨了17.5%，达到0.00032美元。 在引入基于Telegram的人工智能交易机器人简化跨链交易并执行交易两天后，$FLOKI的价格上涨了5%，从0.00017美元上升至0.00018美元。 这笔费用的一半用于购买和销毁$FLOKI，有助于加速代币的通缩（代币数量越少，可能越受欢迎）。这可能会提升代币的价格。例如，当其供应的191亿代币在3月2日被销毁时，其价格暴涨了100%。 虽然1%的费用可能看起来很低，但每月交易50,000美元，Floki将收取500美元的费用，一年累计达到6,000美元，无论交易者是盈利还是亏损。 尽管如此，分析师预测Floki的实用性可能吸引未来的合作伙伴关系，将该代币的价值推高到2032年的0.0058美元。 $WAI的交易机器人是否会超越$FLOKI？ 尽管Floki的交易机器人增强了其实用性和未来表现，但WienerAI（$WAI）一旦其预售结束，有可能超越$FLOKI，该预售已筹集超过650万美元。 尽管两者都是旨在帮助交易者的机器人，但$WAI有其独特之处。它利用人工智能驱动的预测技术帮助交易者发现隐藏的优质项目。它还具备市场分析能力，并允许交易者在不受MEV机器人（可能操控交易以谋取自身利益）影响的情况下在不同的DEX之间进行交换。 此外，这种模因币的代币经济学重视持续增长和早期投资者的收益。它将总代币供应的40%分配给质押和社区奖励。相比之下，Floki的代币经济学对长期投资者不太友好，因为它有1千万亿的代币供应，并对所有交易征收3%的税费。 代币经济学特点 $WAI代币经济数据 总供应量 69亿 预售 30%（20.7亿） 质押 20%（13.8亿） 社区奖励 20%（13.8亿） DEX/CEX流动性 10%（6.9亿）...

加密货币新闻

SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始

esther

在引入了$BTC ETF并初步批准$ETH ETF之后，许多人期待$SOL ETF的出现。最近，数字资产管理公司3iQ申请了$SOL ETP，加强了这一可能性。 现在，这一天终于到来——全球投资管理公司VanEck提交了一份$SOL ETF的申请，这将成为美国首个此类ETF。 该代币在消息发布后的24小时内上涨了6.72%，并且看涨趋势预计将持续，考虑到Solana行动的推出。让我们揭开$SOL ETF的面纱，以及它对Solana生态系统代币意味着什么。 首个美国Solana ETF申请或支持$SOL的看涨趋势 拥有近900亿美元资产管理的投资公司VanEck先前推出了$BTC和$ETH ETF。昨天，VanEck向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1注册表，为即将推出的Solana ETF增添了希望。 在审查期间，SEC有可能拒绝申请。然而，考虑到$SOL与$BTC和$ETH类似，并且我们已经看到许多加密货币投资产品在传统股市上市，这种情况似乎不太可能。        如果获得批准，这将是美国首个$SOL ETF，可能由于普通投资者需求增加而推动$SOL价格上涨。 然而，我们可能会先看到3iQ在多伦多证券交易所推出的 $SOL ETP。需要注意的是，尽管这些$SOL投资产品在美国和加拿大市场处于领先地位，但它们并非全球第一。 Solana年度回顾 – 生态系统的完美风暴 这则消息是Solana今年的又一成就。几个因素导致$SOL今年迄今上涨了近800%： 本地代币的增长使网络上的其他代币受益： 和往常一样，迷因币投资者由于对这类项目的炒作和FOMO（恐错过）感受到了最大的收益。然而，实用代币和稳定币也经历了显著的增长。 $SEAL随Solana的浪潮而来，距离代币空投仅剩4天 Solana的幸运发展也可能推动像Sealana ($SEAL)...

加密货币新闻

沉睡六年巨鲸甦醒　千枚比特币转入新预售ICO加密货币

mark
加密货币新闻

2024年7月Chat GPT结合专家分析　最值得购买的3种Meme Coin预售

mark
加密货币新闻

以太币现货ETF即将来临？美国SEC可能最快于7月4日核准上市

mark
加密货币新闻

新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.