Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅

加密市场做市商GSR Markets认为,现货Solana交易所交易基金(ETF)可能导致Solana(SOL)实现9倍收益。

GSR的6月27日市场报告将Solana列为三大加密货币资产之一。该报告还考虑了SOL是否会成为下一个在美国证券交易委员会(SEC)获得批准的现货加密货币ETF之一。

令人惊讶的是,这份报告与VanEck最新申请的现货Solana ETF审批重合。

GSR目前持有Solana(SOL)的多头头寸(买入交易)。其对SOL的9倍预测假设现货Solana ETF将获得比特币ETF记录的14%流入量。

GSR的估计基于SOL目前的市值规模,约为671.8亿美元。该报告描绘了一个蓝天般的场景,Solana(SOL)将从目前的145美元上涨至1,312美元。如果实现这一预期,SOL的市值将飙升至6140亿美元(如果保持当前供应)。

另外,GSR还描绘了一个悲观的情景,即如果SOL ETF表现不佳,SOL将仅记录比特币ETF流入量的2%和5%,分别实现1.4倍和3.4倍的价格涨幅。

GSR指出,如果现货Solana ETF支持质押奖励收入,价格预测可能会提高。然而,由于美国当局未在现货以太坊申请中批准质押,这种情况不太可能发生。

与此同时,彭博ETF分析师Eric Balchunas 也分享了他对可能的SOL现货ETF批准的看法。

Yes, the odds of a Solana ETF being approved in next 12mo are tied at the hip to the odds of a change in POTUS and safe to say the chances of both are higher today then they were yesterday.. Altho we not giving any exact number on this yet. Way too early. https://t.co/lCdF3EXtLK

