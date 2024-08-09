技术崩溃或将$BTC拖至$50K以下　抛售潮持续

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专家预测主要科技股的暴跌可能导致比特币（$BTC）跌破$50K， 创下自2月以来的最低点 。

专家预测主要科技股的暴跌可能导致比特币（$BTC）跌破$50K， 。 如果股市抛售持续，投资者可能会 转向避险资产 ，如黄金和政府债券，以抵消潜在损失。

如果股市抛售持续，投资者可能会 ，如黄金和政府债券，以抵消潜在损失。 尽管市场整体下滑，一些代币，特别是TON（$TON）、XRP（$XRP）和Stellar（$XLM），已经开始显现出恢复的迹象。

Akshay Nassa 表示，如果“七大科技股”继续贬值，比特币（$BTC）可能会跌破 $50K。自周一以来，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉的市值累计损失超过 $6500 亿，这拖累了传统股市和加密市场。

这一预测是否有一定的真实性？让我们来探讨一下股市与加密市场之间的关联。

比特币面临危险，科技巨头股市暴跌

Nassa 强调，当主要科技股出现失败时，投资者通常会逃向像加密货币这样的替代资产。本周，随着纳斯达克（纳斯达克指数中包含许多科技公司股票）指数下跌超过8%，这种关联性变得更加明显。

Alvin Kan 也认同 Nassa 的观点，指出如果“七大科技股”进一步下跌，投资者将会寻求低风险资产。

目前，比特币（$BTC）比其3月份的历史最高点$73K低22.81%。尽管上周下跌了近11%，但在过去24小时内回升了4.5%，显示出谨慎的恢复迹象。如果比特币跌至$50K，将意味着超过32%的亏损。

上周，分析师预测比特币（$BTC）将进入新的看涨周期，并预计到2025年将达到$190K，但突如其来的股市崩溃对这一乐观预测蒙上了阴影。

整体社区情绪依然偏空，加密市场24小时总市值下降了0.1%。然而，一些顶级代币却大幅上涨，特别是$TON（+11.6%）、$XRP（+18.8%）和$XLM（+9.6%）。

科技巨头持续下跌

自周一以来，“七大科技股”经历了显著的损失：

在这七只股票中，只有Apple和Alphabet在过去24小时内略微上涨，分别为1.25%和0.21%。英伟达继续以最快的速度贬值，日跌幅为5.08%。

其他科技巨头也遭受了损失。

全球最大CPU制造商之一英特尔，自周一以来下跌了37.68%，部分原因是其处理器的氧化和电压问题被曝光。

英特尔的竞争对手台积电（TSMC）也遭遇了4.88%的跌幅。

LSEG 预测，这七大科技巨头在本轮交易中累计市值将损失超过$8000亿。

总结

近期科技股的暴跌引发了对比特币未来走势的担忧。传统市场与加密市场之间的关联显而易见，但这种关联的强度是否足以将$BTC拖至$50K以下？这个问题仍然值得讨论。

参考资料