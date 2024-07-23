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以太坊ETF即将于7月23日推出　引发市场热议牛市來臨

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随着7月23日的临近，市场对以太坊ETF的推出充满期待。根据市場消息美国证券交易委员会（SEC）已经确定了以太坊ETF的发行时间表，这无疑是加密货币市场和更广泛的金融市场中的一个重要里程碑。这一举措标誌着继比特币ETF成功推出之后，以太坊也将迎来新一波的机构和零售投资热潮。

以太坊ETF的推出时间表

根据报导，SEC要求基金发行方在7月22日之前提交最终的S-1表格，包括所有必要的费用细节。这一过程至关重要，确保所有所需信息能够公开审查。7月22日，发行方必须请求其註册表格的“生效”，这基本上就是启动ETF的程序。如果SEC不出现任何意外问题，交易将于7月23日正式开始。

投资费用的高低对于ETF的吸引力有着显着影响。此次参与竞争的资产管理公司包括BlackRock、Fidelity、21Shares、Grayscale、Bitwise和Invesco Galaxy等。Grayscale的主要产品设定了2.5%的高管理费，但其Mini Ethereum Trust仅收取0.25%。BlackRock和Fidelity同样设定了0.25%的费用，21Shares则为0.21%。Bitwise、VanEck和Invesco Galaxy的费用为0.2%，而Franklin Templeton则设定为0.19%。截至撰写本文时，ProShares尚未公佈其费用。

市场情绪与预期

市场对以太坊ETF的推出持谨慎乐观态度。今年早些时候，比特币ETF的批准带来了160亿美元的淨流入，并推动了比特币价格的上涨。然而由于潜在的市场波动和当前市场状况，专家和投资者对以太坊ETF预期有所保留。儘管如此许多人依然看好产品长期潜力，认为它将为更广泛的加密货币市场带来显着的资金流入和价格上涨。

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随着最终S-1提交截止日期的临近，兴奋情绪逐渐高涨。如果文件符合所有必要条件，主要发行方将能够同步推出其ETF。这不仅将推动以太坊市场，也可能为其他加密货币ETF铺平道路。例如，VanEck已在数周前提交了Solana ETF的申请。7月23日的到来，市场将密切观察这些新ETF的表现及其对加密货币投资的影响。

加密货币市场的未来展望

以太坊ETF的推出将是加密货币市场的一个关键时刻。这不仅意味着以太坊在主流金融市场中的地位得到进一步巩固，也反映了市场对加密货币投资的逐渐接受。随着ETF的推出，更多的机构投资者和零售投资者将有机会参与以太坊市场，这将进一步推动加密货币市场的发展。

从长远来看，这一举措可能会对其他加密货币产生积极影响。随着市场对加密货币ETF的接受度提高，未来可能会看到更多种类的加密货币ETF推出，进一步丰富投资者的选择。这不仅有助于分散投资风险，也将推动整个加密货币市场的成熟和稳定。

结论

以太坊ETF的即将推出无疑是加密货币市场的一大亮点。从技术准备到市场反应，所有迹象都表明这一产品将为市场带来深远影响。随着7月23日的临近，投资者应该密切关注这一重大事件，并准备迎接可能带来的投资机会和挑战。无论是对于以太坊还是整个加密货币市场，这都将是一个值得记录的重要时刻。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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