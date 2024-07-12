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美联储为九月降息暖身　比特币价格重上5万8美元　以太币重上3万2美元

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联准会主席鲍威尔近日在国会山庄进行了为期两天的听证会，他的言论激励了投资者对九月降息的预期。美股主要指数在7月9日多数上涨，持续在历史高点徘徊。

比特币现货ETF在7月8日的交易日中共获得2.949亿美元的淨流入，这可能是因为婴儿潮世代投资者的持续支持，或是市场正在消化机构卖币的消息。比特币在57,000美元上方稍稍止稳，以太币则在以太坊现货ETF即将通过的前夕，维持在3,100美元上方。

鲍威尔的言论及其影响

根据CNBC报导，鲍威尔在听证会上表示，儘管最近经济有所降温，但经济和劳动力市场依然强劲。他提到通膨有所缓和，并重申政策制定者将坚定致力于将通膨率降至2%的目标。他警告若太晚或太少地减少政策限制（指降息），可能会过度削弱经济活动和就业。

他的言论被视为为九月的降息暖身，根据芝商所FedWatch数据，投资者对九月降息的预期已提升至73%。

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在週四即将公布的6月消费者物价指数（CPI）可能为接下来的降息路径提供更多线索。联准会一再表示，在开始降息之前，需要对通膨正在放缓持有更多信心。这些言论和数据的公佈将成为市场关注的焦点，可能会对未来的货币政策产生重要影响。

比特币现货ETF的强劲表现

比特币现货ETF在7月8日交易日共获得2.949亿美元的淨流入，是自6月5日（4.88亿美元）以来的新高。彭博社ETF分析师Eric Balchunas指出，儘管比特币在过去一个月内下跌了20%，但婴儿潮世代投资者仍然坚持不懈，将年初至今的淨流入保持在150亿美元。他反驳了对ETF投资者的误解，认为他们是“精明的金钱”和“强大的双手”。这些投资者在股市中的表现也显示了他们的坚定和智慧。

然而德国政府近期频频将比特币转至交易所，似乎又在卖币。根据Arkham数据，被标註为德国政府的钱包在7月9日又转出了数百个比特币，这些比特币被转至交易所Kraken和其他地址。德国政府持有比特币数量已由5万枚下降至23,964枚。

 比特币和以太币的市场表现

在婴儿潮世代投资者的支持以及市场逐渐消化机构卖币消息的情况下，比特币在7月9日稍稍止稳，维持在57,000美元上方。同时，以太币在以太坊现货ETF即将通过的前夕，也稳定在3,000美元以上。这表明儘管市场有波动，但投资者对主要加密货币的信心仍然强劲。

鲍威尔的言论和即将公佈的经济数据将对市场情绪产生重要影响。投资者需要关注全球经济和政策变化，特别是美国的货币政策。比特币和以太币的市场表现显示，儘管面临挑战，市场对加密货币的需求依然强劲。这也意味着未来的市场走势将取决于多种因素，包括经济数据、政策变动以及投资者的信心。

结论

随着全球经济和市场环境的不断变化，投资者需要保持警惕并灵活应对各种挑战和机会。加密货币市场的动态性和不确定性要求投资者具备敏锐的洞察力和快速反应的能力，以抓住机会并有效管理风险。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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