狗狗币价格暴跌原因　新竞争者Shiba Shootout首日筹集 50 万美元

交易员们怀疑，最大、最古老的 meme 币狗狗币 (DOGE) 的价格是否可能在跌至 0.11 美元以上（自 2 月底以来的最低水平）后注定要失败。一些交易员将注意力转向了新的竞争对手，该竞争对手的预售价格已超过 50 万美元。

周四，DOGE价格下跌6.5%，周跌幅超过10%，狗狗币正在 0.1070-1130 美元区域内测试关键长期支撑位。跌破该水平可能导致短期跌破 0.10 美元，最近几周，DOGE 价格在遭遇强劲阻力。

比特币现货市场继续面临矿工和德国政府抛售压力。此外与 Mt. Gox 相关的抛售压力可能很快就会到来。因此声称狗狗币“注定要失败”的观点过于极端。狗狗币仍然是模因币之王，拥有自己的去中心化网络和庞大的支持者社区，其中包括Elon Musk。

如果加密货币市场在今年晚些时候由于美联储降息和美国有利的政治条件而反弹，那么狗狗币可能成为复苏的主要竞争者。未来几年，模因币可能会创下新高，并最终达到 1 美元。这远非“注定失败”的模因币。

这个狗狗币竞争对手能否带来更大的收益？

投资者目前正热衷的一种新模因币，它是狂野西部主题的边玩边赚 (P2E) 模因币Shiba Shootout (SHIBASHOOT)。

一群技术精湛的加密货币爱好者和迷因创作者，与柴犬警长并肩作战。在狂野西部加密边疆的中心，是充满活力的「柴犬谷」。这个繁忙的数字小镇是柴犬爱好者的聚集地，他们在这里参加挑战，分享迷因，沉浸在对决的兴奋中。

Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，即将发布。预售参与者仅需0.0195美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应尽快出手。

Shiba ShootOut ($SHIBASHOOT)是一种以狂野西部为主题的新流行纪念币，持有者可以加入一个社区并获得高额被动奖励。该平台旨在通过其以柴犬为主题的代币，提供赌注奖励、彩票和其他吸引人的功能，创造一种有益的用户体验。

本文提供了直至 2030 年的 Shiba ShootOut 代币价格预测，并讲述了影响 $SHIBASHOOT 价格的因素，以便投资者做出全面的决策。

结论：

Shiba Shootout 的 P2E 游戏已在 Google Play 和 Apple App Store 上获得批准，即将发布。该游戏将通过 SHIBASHOOT 代币由区块链提供支持，目前正在预售。

像 Michael Wrubel 这样的加密货币专家预测该代币可能成为下一个 100x 代币，因此迄今为止预售价已飙升超过 50 万美元也就不足为奇了。