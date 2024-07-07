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狗狗币价格暴跌原因　新竞争者Shiba Shootout首日筹集 50 万美元

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交易员们怀疑，最大、最古老的 meme 币狗狗币 (DOGE) 的价格是否可能在跌至 0.11 美元以上（自 2 月底以来的最低水平）后注定要失败。一些交易员将注意力转向了新的竞争对手，该竞争对手的预售价格已超过 50 万美元。

周四，DOGE价格下跌6.5%，周跌幅超过10%，狗狗币正在 0.1070-1130 美元区域内测试关键长期支撑位。跌破该水平可能导致短期跌破 0.10 美元，最近几周，DOGE 价格在遭遇强劲阻力。

比特币现货市场继续面临矿工和德国政府抛售压力。此外与 Mt. Gox 相关的抛售压力可能很快就会到来。因此声称狗狗币“注定要失败”的观点过于极端。狗狗币仍然是模因币之王，拥有自己的去中心化网络和庞大的支持者社区，其中包括Elon Musk。

如果加密货币市场在今年晚些时候由于美联储降息和美国有利的政治条件而反弹，那么狗狗币可能成为复苏的主要竞争者。未来几年，模因币可能会创下新高，并最终达到 1 美元。这远非“注定失败”的模因币。

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这个狗狗币竞争对手能否带来更大的收益？

投资者目前正热衷的一种新模因币，它是狂野西部主题的边玩边赚 (P2E) 模因币Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

一群技术精湛的加密货币爱好者和迷因创作者，与柴犬警长并肩作战。在狂野西部加密边疆的中心，是充满活力的「柴犬谷」。这个繁忙的数字小镇是柴犬爱好者的聚集地，他们在这里参加挑战，分享迷因，沉浸在对决的兴奋中。

Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，即将发布。预售参与者仅需0.0195美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应尽快出手。

Shiba ShootOut ($SHIBASHOOT)是一种以狂野西部为主题的新流行纪念币，持有者可以加入一个社区并获得高额被动奖励。该平台旨在通过其以柴犬为主题的代币，提供赌注奖励、彩票和其他吸引人的功能，创造一种有益的用户体验。

本文提供了直至 2030 年的 Shiba ShootOut 代币价格预测，并讲述了影响 $SHIBASHOOT 价格的因素，以便投资者做出全面的决策。

结论：

Shiba Shootout 的 P2E 游戏已在 Google Play 和 Apple App Store 上获得批准，即将发布。该游戏将通过 SHIBASHOOT 代币由区块链提供支持，目前正在预售。

像 Michael Wrubel 这样的加密货币专家预测该代币可能成为下一个 100x 代币，因此迄今为止预售价已飙升超过 50 万美元也就不足为奇了。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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比特币价格下跌原因终极详细分析　德国和美国政府正转移资产

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近期比特币市场经历了14个月以来的首次重大回调，价格下跌超过25%。这一现象引起了市场的广泛关注和讨论。同时，德国的比特币钱包出现大量资金流入，Mt Gox开始转移数十亿美元的比特币，美国政府也在悄无声息地转移资产。这些因素共同作用，成为了比特币价格波动的主要推手。本文将综合分析这些事件，探讨比特币价格下跌的深层原因。 专家技术分析报告，比特币在近期遭遇了14个月以来的首次重大回调，价格下跌幅度超过25%。这一现象的出现，主要归因于市场情绪的变化、技术指标显示超买以及市场流动性的降低。 投资者对于比特币的市场情绪发生了显着变化。随着全球经济的不确定性增加，投资者开始寻求更稳定的投资标的，减少了对加密货币的配置。技术分析显示，比特币在之前的上涨过程中已经出现了超买现象。多个技术指标如RSI（相对强弱指数）均达到高点，暗示市场可能会出现修正。 随着比特币价格的不断攀升，市场流动性逐渐减少。当市场出现抛售压力时，流动性不足导致价格迅速下滑。 德国比特币钱包资金流入 德国的一个比特币钱包近期出现了大量资金流入。这一现象引发了市场的诸多猜测和关注。具体来说这些资金流入可能来自于机构投资者的入场，随着比特币在全球范围内的接受度不断提高，越来越多的机构投资者开始配置比特币资产。 德国作为欧洲的金融中心，吸引了大量机构资金的流入。在全球经济不确定性增加的背景下，投资者寻求避险资产的需求增加。比特币作为一种新兴的避险资产，吸引了大量资金流入。此外市场对于德国政府可能出台的新政策存在预期，这些政策可能会对比特币市场产生重大影响，导致资金提前流入。 Mt Gox转移数十亿美元比特币 Mt Gox作为历史上最大的比特币交易所之一，其破产事件一直是市场关注的焦点。近期，Mt Gox开始转移数十亿美元的比特币，这一事件对市场产生了重大影响，大量比特币的转移可能会导致市场抛售压力增加。 投资者担心这些比特币一旦进入市场，会对价格产生压制作用。Mt Gox事件本身对市场信心造成了打击。近期的转移行动再次唤起了投资者对于市场不稳定性的担忧。此外，Mt Gox的资产转移涉及到複杂的法律和合规问题，这些问题可能会进一步影响市场情绪。 美国政府资产转移 根据Bitcoin News的报导，美国政府近期悄无声息地转移了价值1360万美元的比特币资产。这一行动再次引发了市场的广泛关注和猜测。市场观察家认为，美国政府的这一行动可能释放出某种信号，暗示未来可能会对比特币和加密货币市场进行更严格的监管或政策调整。 这一信号引发了市场的恐慌情绪，进一步加剧了比特币的价格波动。此外美国政府的资产转移也可能与其对加密货币市场的战略佈局有关。这些资产的转移过程中，市场监控和透明度的缺乏，增加了投资者的不安情绪，导致抛售压力上升。 多重因素共振导致比特币下跌 综合上述三个事件，我们可以看出，比特币价格的下跌并不是单一因素所致，而是多重因素共振的结果。 首先技术分析显示的市场回调压力不可忽视。随着比特币价格的持续上涨，市场早已累积了一定的获利盘。在技术指标显示超买后，投资者选择在高点抛售，触发了价格的回调。 德国比特币钱包的大量资金流入，在一定程度上反映了机构投资者的市场策略调整。这些资金的流入虽然显示出对比特币的长期看好，但短期内也可能带来市场结构的变化，增加了波动性。 Mt Gox的大规模比特币转移事件，让市场重新面临大量比特币可能被抛售的风险。这不仅对市场信心造成打击，也增加了市场供应的压力。 美国政府的资产转移行动，进一步加剧了市场的不确定性。投资者对于政府可能出台的监管政策充满担忧，这种政策风险成为压在市场上的另一根稻草。 市场调整与机遇并存 在这一波市场下跌之后，比特币市场进入了一个新的调整期。市场参与者需要对多重因素进行综合考量，谨慎应对潜在的风险与机遇。 投资者应该密切关注全球经济形势和政策动向，特别是主要经济体对于加密货币的监管政策。这些政策的变动将对市场产生深远影响。...

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BitMEX推出新篮子指数　被指为探索前十大迷因币的入口

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加密衍生品交易所BitMEX刚刚推出了MEMEMEXTUSDT合约，通过单一金融工具为投资者提供领先的迷因币曝光。 让我们探讨一下BitMEX的新金融产品及其对加密行业的意义。 什么是MEMEMEXTUSDT? 由于迷因币价格极其波动，该指数基于加权平均值，并每月重新平衡以确保准确性。BitMEX将其新工具与流行的股市指数标准普尔500（S&P 500）进行比较，后者跟踪美国前500大市值公司的表现。 此次推出与BitMEX不断扩展的交易产品一致，包括引入BitMEX期权和高杠杆（200倍）的$ETH永续合约（ETHUSD）。 类似地，MEMEMEXTUSDT $USDT抵押的永续合约允许投资者使用最高25倍杠杆对流行迷因币的综合价格走势进行投机。 以下是关于BitMEX新篮子指数的更多细节： 为了庆祝推出，BitMEX宣布进行一场总值10,000美元的USDT赠送活动。迷因币爱好者还有三天时间来测试他们的运气。 BitMEX杠杆的双刃剑 MEMEMEXTUSDT篮子就像拥有一整盒鸡蛋。即使有几个迷因币失败，篮子中其他币种的正面表现可以帮助抵消这些损失。 此外，MEMEMEXTUSDT简化了交易，因为您不必单独追踪每个资产的表现。       风险承受能力强的交易员可以利用BitMEX的25倍杠杆放大其初始投资。例如，如果您有1,000美元，篮子每单位价格为1美元，您可以从BitMEX借入额外的24,000美元来控制更大的头寸。 如果篮子的价格上涨到2美元，您将获得49,000美元的利润，而不仅仅是1,000美元。然而，杠杆是一把双刃剑：如果篮子的价格下跌到0.5美元，您将损失24,500美元，而不仅仅是500美元。 MEMEMEXTUSDT是否成为主流采用的途径？ BitMEX推出新的篮子指数不仅对个人投资者是好消息，对整个迷因币市场也是如此。通过提供更易于交易迷因代币的方式，BitMEX可能吸引风险厌恶的投资者，并通过增加需求来推动该行业的增长。        此外，就像标普500指数反映了整体美国股市一样，MEMEMEXTUSDT可能成为迷因币表现的基准。 然而，杠杆可能会增加基础币种价格的波动性。对于不熟悉迷因币剧烈价格波动的新投资者的涌入只会加剧情况。 我们可能会看到更多针对狗主题迷因币、名人支持币或GameFi代币的特定领域篮子指数的推出。 总结 BitMEX的新篮子指数可能有助于将迷因币带入主流金融领域。尽管存在杠杆的固有风险，但更广泛的采用潜力和增加投资者的可访问性可能是迷因币行业的转折点。

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