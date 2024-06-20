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全球热玩打仓鼠Hamster Kombat Coin原因：探索游戏与加密无缝结合热潮

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Hamster Kombat Coin (HMSTR) 是Hamster Kombat游戏中的专属加密货币。这款游戏运行在Telegram平台上，采用点击式玩法，结合了互动游戏和动态代币经济系统。玩家可以通过完成游戏内各种任务赚取和使用代币，从而提升游戏体验和经济收益。

在Hamster Kombat中，玩家通过升级他们的数字仓鼠并参与各种任务，逐步发展他们的加密帝国。游戏中设有每日奖励、特殊任务和频繁的赠品，吸引玩家持续参与。玩家通过完成这些游戏内活动来赚取HMSTR代币，然后可以使用这些代币进行进一步的升级和改进。这样的循环机制不仅增强了玩家赚取更多代币的能力，还扩展了他们的游戏操作范围。

游戏中的经济系统

Hamster Kombat不仅仅是一款娱乐游戏，它还构建了一个独特的经济系统。玩家在游戏中所赚取的HMSTR代币可以用于购买更高级的装备和道具，提升数字仓鼠的能力。这些道具和装备不仅能帮助玩家更高效地完成任务，还能在竞技场中获得更高的排名和奖励。这种经济系统使得玩家在游戏中投入的时间和精力能够得到实实在在的回报，形成了一种良性的循环。

Hamster Kombat的HMSTR代币将在The Open Network (TON)区块链上发布。TON是由Telegram开发的高性能区块链平台，具有高吞吐量和低延迟的特点，非常适合大规模的应用场景。TON的高性能和安全性将为Hamster Kombat提供坚实的技术支持，确保游戏内的交易快速、安全和透明。

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超过6000万用户参与空投

Hamster Kombat已经拥有超过6000万的用户，这一庞大的用户基础将为HMSTR代币的成功奠定坚实的基础。随着游戏的不断发展和用户的增加，HMSTR代币的需求有望持续上升，进一步推动其在加密货币市场上的表现。

HMSTR代币计划于2024年7月在TON区块链上正式发布。在正式发布之前，代币已经在KuCoin等平台进行预售交易。预售阶段允许用户在代币正式上市前通过场外交易 (OTC) 进行交易，为早期参与者提供了一个绝佳的投资机会。

为了增加用户参与度和代币在正式发布前的采用率，目前正在进行空投活动。用户可以通过完成特定任务（例如链接他们的TON钱包并参与社区活动）来赚取HMSTR代币。此次空投活动不仅能有效增加用户的活跃度，还能在代币正式发布前扩大其影响力。

99Bitcoins空投高达99,999美元

99Bitcoins (99BTC)是由知名加密平台使用相同名称创建的新项目，预售已达到200 万美元里程碑，99Bitcoins 平台已经存在十多年，为新加密用户提供有关比特币和山寨币市场的知识。

 

现在它正在提供一种本土货币，并计划进行空投，向社区成员分发 99,999 美元。资金将以比特币 (BTC) 的形式发放，但只发放给那些按照平台指示有资格参与的人。这是一个非常具有吸引力的机会，下面简要介绍如何参与空投：

99Bitcoins 网站介绍，此次空投是为了庆祝 99BTC 代币的推出而举办的。如前所述，它将分发价值 99,999 美元的 BTC，并有 11 种不同的方式参与活动。

空投将于今年 7 月 19 日进行，奖励 99 名幸运获奖者。通过在截止日期前完成尽可能多的步骤，参与者增加成为被选中的 99 人之一的机会。需要注意的是，这次空投对申请人数有限制，首先申请者需要完成KYC实名认证，并且成功申请人数最大只有10万。

99Bitcoins空投活动是一个非常难得的机会。只要按照上述步骤操作，任何加密爱好者都有可能获取免费代币，值得关注。

结论

Hamster Kombat Coin (HMSTR) 的推出标志着游戏与加密货币的深度融合。通过将互动游戏和动态代币经济结合，HMSTR不仅为玩家提供了丰富的游戏体验，还为他们带来了实际的经济收益。

随着TON区块链的高性能支持和超过6000万用户的参与，HMSTR代币有望在加密货币市场上取得显着成就，同时99Bitcoins的空投活动也吸引全球注视，也必是一成功活动。

在进行加密货币投资之前，一定要慎重。加密货币是一个不稳定的行业，成功并非100%有保证。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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