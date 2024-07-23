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迷因币热潮Mister Miggles飙升900倍后Wiener AI的强势崛起

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近期加密货币市场中迷因币的热潮再度掀起，吸引了大量投资者的关注。本文将介绍两个备受瞩目的迷因币项目——Mister Miggles和Wiener AI，并分析它们在市场中的崛起以及未来的潜力。

Mister Miggles：猫系迷因币的狂飙

根据市場消息Mister Miggles是一个基于Base链的迷因币项目，仅在上线三天内就飙涨超过900倍，迅速登上了热搜榜。其背后的重要推手是Coinbase的推波助澜和猫猫主题的吸引力。Coinbase在7月17日凌晨发布了预告推文，使得Mister Miggles迅速获得了市场的关注。

Mister Miggles的成功并非偶然。迷因币已成为主流公链角逐的重要砝码之一，尤其是在以太坊和Solana平台上，迷因币的受欢迎程度极高。Mister Miggles利用了猫咪这一受欢迎的主题，加上Coinbase的宣传，成功在短时间内吸引了大量投资者。

Wiener AI：战略定位与创新技术

与Mister Miggles相似，Wiener AI也是近期在迷因币市场中迅速崛起的一颗新星。根据Techpoint Africa的报导，Wiener AI在其预售阶段就已经吸引了大量投资者的关注。该项目结合了幽默和尖端技术，包括一个AI增强的交易系统和无缝的代币交换功能，这些创新特性使其在迷因币市场中脱颖而出。

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Wiener AI拥有69亿枚代币的总量，并且通过活泼有趣的图像和社交媒体的高效宣传，迅速积累了15,000名追随者。其零手续费和MFbot保护功能进一步增强了其吸引力。与Mister Miggles不同的是，Wiener AI不仅依赖于其迷因特性，还强调实用性和技术创新，这使得其在投资者中更具吸引力。

WienerAI在预售阶段已经筹集了超过750万美元，这个数字还在增加。目前，投资者还有8天时间可以以低价0.00073购买WAI代币。预售在7月31日结束后，这个价格将成为历史。八月初WienerAI将在Uniswap上正式亮相，具体日期尚未公佈，但团队正准备盛大登场。

Uniswap作为以太坊上最大的去中心化交易所，每天的交易量超过20亿美元。通过在Uniswap上线，WienerAI团队希望为WAI代币创造一个稳定的交易环境，避免新兴迷因币常见的剧烈价格波动。为此，团队已经预留了69亿WAI代币作为交易所流动性，这相当于为交易者铺设了一条“欢迎地毯”。

市场反应与未来展望

Mister Miggles和Wiener AI的成功展示了迷因币在当前市场中的巨大潜力，Shiba Inu等迷因币近期的价格波动也表明，这些代币在市场恐惧情绪高涨时，仍能吸引大量投资者的关注。根据Techpoint Africa的报导，Shiba Inu近期的购买量激增了160%，这预示着市场可能迎来逆转。

投资者对迷因币的兴趣，尤其是大户的参与，显示出机构投资者对这些代币信心。这些大户活动可能会带动更广泛市场反弹，因为散户通常会跟随大户的投资趋势。

结论

Mister Miggles和Wiener AI的崛起标誌着迷因币市场的一个新时代。Mister Miggles利用了猫咪主题和Coinbase的宣传迅速崛起，而Wiener AI则通过技术创新和幽默元素吸引了大量的投资者。

未来这两个项目能否持续成功，将取决于它们能否保持市场的关注并克服潜在的阻力。投资者应该密切关注这些项目的发展，并在考虑投资时谨慎行事。无论如何，迷因币市场的热潮显示出，加密货币市场仍然充满了创新和机遇。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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