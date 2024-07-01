美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势

在最新的法律行动中，美国证券交易委员会（SEC）对区块链公司Consensys提起诉讼。这家公司以其着名的MetaMask钱包产品而闻名，并专注于以太坊网络。此次诉讼标志着SEC对加密行业的一系列法律打击的延续。

SEC指控Consensys违反了联邦证券法，原因是其在提供证券服务时未注册为经纪商和交易商，从而收取了超过2.5亿美元的费用。SEC的这些指控与之前对Coinbase和Kraken等加密公司的诉讼类似，然而，诉讼因其涉及的争议而显得尤为引人注目。



今年四月在收到SEC的Wells通知——即SEC计划提起诉讼的正式信函后，Consensys预先对SEC提起了诉讼，要求澄清以太坊是否属于证券范畴的问题。

Consensys明确插足美国证券市场

仅在十天前Consensys宣布已收到SEC的通知，称该机构已关闭其所谓的以太坊2.0调查。Consensys认为这意味着以太坊不在SEC的管辖范围内，这一问题对于加密行业的参与者来说至关重要。然而在周五的诉讼中，SEC并未将以太坊列为Consensys提供的未注册证券之一。

SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份新闻稿中表示：

Consensys明确插足了美国证券市场，却剥夺了投资者依据联邦证券法所享有的保护。

由以太坊开发者之一Joseph Lubin创立的Consensys与其他最近成为SEC诉讼对象的公司有所不同。与Coinbase或Kraken这样的交易所不同，Consensys主要开发软件产品，包括MetaMask——一个允许用户持有和转移加密货币的数字钱包，以及以太坊质押服务，这一过程涉及获取收益。

长达59页的诉讼文件中

在长达59页的诉讼文件中，SEC声称Consensys通过MetaMask进行加密资产的“交换”以及提供质押服务，承担了未注册经纪商的角色。SEC指出Consensys已促成了超过3600万次加密资产交易，其中至少500万次涉及该机构认定的证券。

SEC之前对Kraken和Coinbase提出了类似的质押服务相关指控，Kraken已支付3000万美元达成和解，而Coinbase则选择抗辩。

尽管面临新指控，许多加密行业人士可能会将此次诉讼视为一种胜利，因为诉讼并未将以太坊列为证券。此前Fortune报道称，SEC通过向相关公司发出一系列传票，调查以太坊的证券地位，最终导致Consensys的预防性诉讼。然而随着五月份众议院通过一项加密监管法案，政治气候似乎发生了变化，SEC随即表示支持以太坊ETF——这一决定之前被观察者认为不太可能。

法院提起了对Consensys的诉讼

尽管这起诉讼不会为SEC开辟新的法律领域，但它代表了SEC对许多行业顶尖公司的多方面打击的新前沿。SEC在纽约东区联邦地区法院提起了对Consensys的诉讼。

Consensys发言人在一份声明中指出，公司在德克萨斯州对SEC的诉讼仍在进行中，并表示：“我们完全预料到SEC会继续声称我们的MetaMask软件界面必须注册为证券经纪商。SEC一直在通过特别的执法行动推进其反加密议程。这只是其监管过度的最新例子。”



SEC对Consensys的诉讼标志着其对加密行业持续的法律打击进入了一个新阶段。虽然此次诉讼未将以太坊列为证券，但它对Consensys提供的服务提出了质疑，可能会对整个加密行业产生深远影响。

结论

对于加密行业的参与者来说，监管环境的变化和法律挑战成为他们必须面对的重要课题。随着SEC继续加强对加密行业的监管，企业需要更加谨慎地评估其运营模式和法律合规性，以应对不断变化的法规要求。