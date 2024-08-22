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迷因币现象的两面性：榨取市场还是推动加密货币普及化？

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迷因币（Memecoins）作为加密市场的一种独特现象，近年来引起了广泛的关注和激烈的争论。有人认为它们正在「严重榨取」加密市场的价值，带来巨大的负面影响；也有人认为迷因币在普及加密货币方面具有不可忽视的作用，本文将从多角度分析迷因币的利与弊，并探讨其对加密市场的深远影响。

迷因币的负面影响：榨取市场价值

Messari 的数据工程师 Mike Kremer 在其专栏中，猛烈抨击了迷因币现象，认为这些代币自 2017 年 ICO 热潮以来，已经成为最具「加密价值剥削性」的现象。他指出，与Uniswap等去中心化金融（DeFi）协议相比，迷因币并未提供实际的市场效用，反而通过炒作和内部操控，掠夺了市场中的资金，最终让散户投资者承担了损失。

Kremer认为，迷因币的运作本质上是一种零和游戏，并未在市场中创造新的价值，反而是将现有价值摧毁。他观点得到了一些业内人士支持。例如风投合伙人 Adam Cochran 也指出，迷因币发行平台 Pump.fun 的交易者中有超过 60% 处于亏损状态，而该平台上创造的大量新代币中，仅有不到 1.5% 的市值超过 6.3 万美元。Cochran 认为，这种疯狂的流行现象终将随着市场冷却而消亡，类似于早期的互联网泡沫。

迷因币的正面影响：推动市场普及

然而并非所有人都对迷因币持负面看法。支持者认为，迷因币降低了加密货币市场的门槛，让更多人能够参与其中，从而推动了加密货币的普及。Pump.fun 的匿名开发者 Alon 就表示，迷因币的低成本发行技术，有助于吸引更多新人进入市场，使得他们能够以更浅显易懂的方式理解和参与加密货币交易。他认为，在 Pump.fun 出现之前，迷因币领域充斥着欺诈和陷阱，而现在，迷因币已经准备好被大规模採用。

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知名创投公司 a16z 的合伙人 Chris Dixon 则将迷因币的投机热潮归因于全球各国对加密货币的不明朗监管政策。他认为，这些政策导致实际具有生产力的区块链项目受到打击，反而让那些没有实际用途的迷因币更加安全且易于推广。他指出，当前的市场环境下，推出一个迷因币比设计一个真正有用的区块链项目代币更加容易且安全。

迷因币的市场定位与未来发展

迷因币的双重特性使得它在市场中的定位十分微妙。一方面，它们的炒作和投机性质确实可能对市场的长期健康发展构成威胁；但另一方面，迷因币的低门槛和高流行度，无疑也在一定程度上促进了加密货币的普及和应用。

加密货币市场的独特之处在于其高度包容性和创新性。与传统金融市场相比，加密市场更能够容纳各类新奇的想法和技术。迷因币的成功，或许正是这种创新性的一种表现。儘管它们目前的市场行为存在诸多争议，但从长远来看，这些代币可能会为未来的加密市场提供一些有价值的经验教训。

结论：迷因币现象的两面性

迷因币现象在加密货币市场中的崛起，无疑对市场造成了複杂而深远的影响。它们既可能是市场价值的剥削者，也可能是推动加密货币普及的催化剂。

未来，随着市场的进一步成熟和监管的完善，迷因币或许会找到一个更为合理的市场定位。无论如何，迷因币现象的存在提醒我们，在加密货币这个充满机遇与挑战的市场中，保持理性和审慎依然是每个投资者应该坚持的原则。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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近年来香港的电信诈骗案件屡见不鲜，尤其是冒认官员的骗案呈现出愈发猖獗的趋势。尽管警方和金管局采取了多项教育和预防措施，但相关案件仍在大幅增加。本文将探讨冒认官员骗案的现状、背后的原因，以及政府和金融机构所采取的防范措施。 冒认官员骗案猖獗的现状 根据警方的统计数据，2024年第一季度共记录了168宗冒认官员的电信诈骗案件，涉案金额高达7.6亿元，较去年同期暴增3.8倍。这些案件不仅数量增多，涉案金额也愈发惊人，反映出骗徒手法的日益精密和受害者群体的广泛性。 其中一个典型案例是一名70岁的公司董事，她在接到冒认内地官员的诈骗电话后，被迫害心理逐渐加深。骗徒通过频繁的“车轮式来电”和逼真伪造的官员文件，逐步瓦解了她的心理防线。最终这名富婆被迫在两年内分批将2.65亿元转入所谓的“保证金户口”，这一金额也刷新了近年来电骗案的记录。 受害群体的心理弱点 冒认官员的诈骗手法之所以屡屡得手，主要归因于受害者的心理弱点。许多受害者，尤其是内地来港的学生（即“港漂”）和香港的长者，由于对内地执法部门的恐惧以及对冒认官员的盲目信任，极易陷入骗徒的圈套。 例如2024年4月，专门针对“港漂”学生的假冒官员骗案激增，受害人数达到23人，较今年初的月均13宗增长了逾七成。骗徒通过“洗脑式攻击”，利用受害者害怕内地法律制裁的心理，成功地操控他们的行为，最终导致受害者在恐惧和压力下交出巨款。 金管局的防范措施 针对这一日益严重的问题，金管局正在积极研究新的防范措施，以保护长者等高风险群体免受电信诈骗的侵害。金管局目前正在考虑推出名为“超级夹万”的新措施，旨在为银行客户（尤其是长者）提供更高的资金安全保障。 “超级夹万”计划允许银行客户将部分存款转入一个特殊的安全区域。该区域的资金提取将受到严格限制，客户必须亲临银行分行并通过一系列保安核实程序才能取款。这一措施旨在增加提款过程的“阻力”，使得即便客户在受到骗徒威胁或欺骗时，银行职员也能有时间通过询问和观察来识别潜在的诈骗风险，从而减少受骗的可能性。 教育与预防的重要性 虽然“超级夹万”措施为长者提供了更高的资金安全保障，但防范电信诈骗最根本的措施仍然是教育和意识的提高。金管局和警方在持续加强公众教育，提醒市民在接到可疑电话或面对神秘人的要求时，应先与家人或朋友商议，不要轻信来电内容。 此外警务处处长萧泽颐也公开表示，市民如接到自称“内地官员”的电话，应该立即挂断，绝对不要相信通话内容。萧处长强调：“我保证那一定是骗局，101%是骗局！”这一明确的警告进一步强化了公众对冒认官员诈骗的警惕性。 结论： 随着电信诈骗案件的不断增多，尤其是冒认官员骗案的高发，社会各界必须共同努力提高防范意识。尽管金管局的“超级夹万”措施为长者等高危群体提供了一定的保护，但公众在日常生活中保持警惕、提高对诈骗手法的认识，才是避免受骗的最有效途径。通过加强教育和预防，我们有望减少此类案件的发生，保护市民的财产安全。

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