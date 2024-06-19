老虎证券获香港证监会批准　为散户提供加密货币交易出入金服务

老虎证券（香港）宣布，已获香港证监会批准升级牌照，可以正式为香港零售投资者提供加密货币交易服务。这意味着香港散户现在可以通过老虎证券的交易平台Tiger Trade，与股票、期权、期货等传统金融资产一起买卖比特币和以太坊。

这是继今年5月老虎证券开放给专业投资者交易加密货币之后，再次扩大客群的重要一步。

根据老虎证券网站资料，专业投资者目前可以在其平台上交易18种加密货币，而散户则只能买卖比特币和以太坊。交易过程由持牌机构Hash Blockchain Limited操作。老虎证券指出，散户可以一站式在Tiger Trade平台上交易加密货币和股票、基金等全球资产，实现资产配置的无缝连接。

老虎证券加密货币交易收取0.2%佣金，声称不收取隐藏费用。提现加密货币不收取费用，但银行可能收取手续费。目前只接受美元购买加密货币，最低交易额为10美元。

此外老虎证券还表示未来将支援加密货币现货提存服务，具体上线时间尚未确定。随着加密货币被纳入主流金融，相信会吸引更多国际资本进入香港市场。作为本地持牌券商，老虎证券表示会遵守严格监管，共同推动行业健康发展。

香港加密行业分析

业界分析认为，老虎证券开放散户交易加密货币是重要的突破，代表香港正式将加密货币纳入主流金融服务。一方面可以吸引更多散户投资者参与其中，另一方面也让投资者可以一站式管理传统资产和加密货币。相信未来会有更多券商获得交易牌照，为客户提供加密货币服务。

然而散户能够交易的加密货币种类还非常有限。可交易的只有比特币和以太坊两种。行业认为应该陆续开放更多种类，提供更充足的交易选择，才能真正丰富散户的投资组合。

另一方面加密货币波动较大，不像股票或者基金，散户是否能承受波动性仍有待观察。业界认为平台需要提供充分的风险提示，确保投资者了解加密货币的高风险特性，避免出现泡沫。

专家也指出，虽然老虎证券表示未来会支持提现功能，但能否顺利实现存有变数。因为加密货币体系中的银行和交易所之间合作仍不完善，资金流动性不足。这需要监管部门出台更明确的政策，促进加密货币和法币的兑换。

结论

老虎证券开放散户交易加密货币是香港市场的重要进展。它代表着监管和法规正朝着接纳加密货币的方向发展。但行业也需要在风险控制、产品多元化以及资金流动性等方面继续完善。相信随着时间推移，加密货币交易将为投资者提供更安全便捷服务。