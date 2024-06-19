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老虎证券获香港证监会批准　为散户提供加密货币交易出入金服务

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老虎证券（香港）宣布，已获香港证监会批准升级牌照，可以正式为香港零售投资者提供加密货币交易服务。这意味着香港散户现在可以通过老虎证券的交易平台Tiger Trade，与股票、期权、期货等传统金融资产一起买卖比特币和以太坊。

这是继今年5月老虎证券开放给专业投资者交易加密货币之后，再次扩大客群的重要一步。

根据老虎证券网站资料，专业投资者目前可以在其平台上交易18种加密货币，而散户则只能买卖比特币和以太坊。交易过程由持牌机构Hash Blockchain Limited操作。老虎证券指出，散户可以一站式在Tiger Trade平台上交易加密货币和股票、基金等全球资产，实现资产配置的无缝连接。

老虎证券加密货币交易收取0.2%佣金，声称不收取隐藏费用。提现加密货币不收取费用，但银行可能收取手续费。目前只接受美元购买加密货币，最低交易额为10美元。

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此外老虎证券还表示未来将支援加密货币现货提存服务，具体上线时间尚未确定。随着加密货币被纳入主流金融，相信会吸引更多国际资本进入香港市场。作为本地持牌券商，老虎证券表示会遵守严格监管，共同推动行业健康发展。

香港加密行业分析

业界分析认为，老虎证券开放散户交易加密货币是重要的突破，代表香港正式将加密货币纳入主流金融服务。一方面可以吸引更多散户投资者参与其中，另一方面也让投资者可以一站式管理传统资产和加密货币。相信未来会有更多券商获得交易牌照，为客户提供加密货币服务。

然而散户能够交易的加密货币种类还非常有限。可交易的只有比特币和以太坊两种。行业认为应该陆续开放更多种类，提供更充足的交易选择，才能真正丰富散户的投资组合。

另一方面加密货币波动较大，不像股票或者基金，散户是否能承受波动性仍有待观察。业界认为平台需要提供充分的风险提示，确保投资者了解加密货币的高风险特性，避免出现泡沫。

专家也指出，虽然老虎证券表示未来会支持提现功能，但能否顺利实现存有变数。因为加密货币体系中的银行和交易所之间合作仍不完善，资金流动性不足。这需要监管部门出台更明确的政策，促进加密货币和法币的兑换。

结论

老虎证券开放散户交易加密货币是香港市场的重要进展。它代表着监管和法规正朝着接纳加密货币的方向发展。但行业也需要在风险控制、产品多元化以及资金流动性等方面继续完善。相信随着时间推移，加密货币交易将为投资者提供更安全便捷服务

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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加入关于在美国支持区块链创新的持续辩论，前众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）提议以美元支持的稳定币作为解决美国国债危机的方案。瑞安认为，稳定币可以增强美国金融系统，并帮助其跟上中国迅速的经济崛起。 加密货币将在美国选举中发挥关键作用 共和党候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）志在成为“加密总统”，希望所有比特币（$BTC）在美国挖掘，帮助国家成为能源主导国家。此外，特朗普的竞选筹款接受加密货币捐款，包括政治迷因币$TRUMP、$STRUMP和$MAGA。 相反，乔·拜登对待加密货币采取谨慎态度。 当前总统因其挖掘税提议和推动严格监管而受到加密社区的重大批评。 事实上，瑞安对以美元支持的稳定币的支持可能表明美国正朝着将加密货币纳入国家财政政策的方向转变。如果这种情况发生，美国有可能成为全球数字金融的领导者。 国债负担不会减轻 美国国债时钟描绘了一个悲观的画面。目前国债达到了34.8万亿美元，比2020年3月高出约11万亿美元。这意味着每名纳税人背负了超过26.6万美元的债务。 最近的CBO报告指出，美国只在二战期间、2007年金融危机和新冠疫情期间经历过类似的预算赤字。换句话说，在严重经济衰退期间出现这样的赤字是典型的，经济学家警告称，美国明年可能面临重大的股市崩盘。 高昂的医疗保健和退休计划成本是联邦支出与收入不匹配的主要原因。预期寿命也在增长，这意味着更多的老年人将需要医疗支持。       目前利率较高，达到5.5%，这仅会加剧债务的不断增长。 在CBO的场景分析中，利率上升将进一步将债务飙升至217%。相反，降低利率虽然不能阻止债务的上升，但可以显著减缓增长速度。 稳定币作为美国经济的救世主 瑞安对稳定币作为对抗日益上升的国家债务的对冲策略可能看似大胆，但其有实质内容。泰达币（$USDT）的CEO保罗·阿尔多瓦诺也分享了他的愿景，指出像泰达币这样的稳定币维持了全球对美元的需求，并在财政危机中起到了缓冲作用。 泰达币（$USDT）在加密市场中扮演着关键角色，市值超过1120亿美元，约占市场的70%。这为美国国债创造了显著需求，导致政府债务的利率降低和更高的流动性。 此外，美元作为世界主要储备货币的地位受到威胁。与此同时，中国正忙于推进数字人民币，这引发了去美元化的趋势，改变了全球贸易动态，并可能加剧美国国债问题。 尽管稳定币作为应对去美元化的一种力量，但金融专家指出它们缺乏透明度和操作控制。 泰拉美元（TerraUSD）生态系统崩溃和泰达币跌破美元锚定价，削弱了投资者对这一资产类别的信心。然而，相关监管尚未出台，这引发了关于稳定币是否能在美国国债危机中发挥作用的疑问。 总结 非同寻常的问题需要非同寻常的解决方案，就像瑞安提出使用稳定币来解决即将来临的金融危机一样。虽然颇具争议，但它突显了国家财政政策可能出现的范式转变，以及公众对加密货币日益增长的接受度。 与此同时，我们提醒您在投资前务必进行自己的调研（DYOR）。加密市场波动大，容易受到宏观经济影响的影响。

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BEERCOIN 价格预测上涨后暴跌　交易员注意力转向新迷因币Base Dawgz

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啤酒币（BEER）在最近大涨后开始暴跌，这个迷因币在週一以来已经下跌近64%，目前报价约为0.00017美元。不过投资者仍旧关注新的Base Dawgz（DAWGZ）代币，该代币旨在将跨链特性与幽默的迷因设计相结合。 BEER在5月底在Solana去中心化交易所上市后开始大幅上涨。这个“液体黄金”迷因币在公开市场首次亮相后的三周内飙升超过6300%。 在峰值时，BEER的市值达到3亿美元。热潮是真实的——啤酒币迷因和讨论充斥加密Twitter。散户交易者开始蜂拥而入，“百万啤酒币富翁”任务成为热门讨论，进一步煽动热潮。 但是就像开始时一样迅速，啤酒币泡沫也破裂了。本週由于投资者获利了结，BEER的价格下跌近50%。过去24小时的现货交易量下降31%至2.89亿美元，显示兴趣正在减弱。从技术上看，卖出可能会在近期继续。 BEER在4小时图上形成了熊旗形态，这通常代表着另一轮价格下跌。因此，对于啤酒币持有者来说，可能还有更多痛苦等待着他们。 加密鲸操纵导致Beercoin持有者抛售 但是啤酒币暴跌的原因是什么？主要与一加密鲸被指控精心策划的抽水倒戈有关。 区块链跟踪器Lookonchain在Twitter上发文称，一名大持有者一直在有计划地大量抛售BEER，以拉低价格。这会使小投资者恐慌抛售，进一步加剧跌势。该鲸鱼然后以更低的价格扫货更多BEER代币，进一步提高价格。 之后散户再次买入，製造新一轮的炒作，最终该鲸鱼通过再次抛售其代币获利并离场，获得丰厚利润并甩给后头的持有者，这种策略使啤酒币持有者损失了数百万。 然而BEER的团队在Twitter上发文称，他们不是卖出的源头，这原本是一个谣言。总的来说，啤酒币的故事看来是迷因币投资风险的又一例证。 跨链迷因币Base Dawgz继续飙升，预售已达150万美元 由于啤酒币的卖出，交易者正在寻找其他获利机会。一个继续显示看涨趋势的迷因币是Base Dawgz。 这个以狗为主题的伞降代币在火热的预售中已经筹集了超过130万美元。买家一直在争相以每代币0.00502美元的当前低价入场Base Dawgz。 凭藉幽默迷因、“分享赚钱”推广活动以及作为跨链的吸引力，Base Dawgz的热度每天都在增长。这种热度也没有消退的迹象。事实上，Base Dawgz的Twitter粉丝数在10天内就达到了3000多。 Base Dawgz还登上了CoinMarketCap、Coinspeaker和Bitcoin.com等顶级加密出版物。 YouTuber Jacob Bury 甚至给出了DAWGZ的大力赞扬。在上週发布的一段视频中，Bury猜测Base Dawgz可能是“下一个潜力100倍的Base迷因币”。 结论： 所有这些热度与啤酒币目前的糟糕表现形成了鲜明对比。在BEER暴跌的同时，Base Dawgz显示出强大的持久力——儘管整个迷因币空间整体上努力挣扎。...

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