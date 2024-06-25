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TON链生态蓬勃发展市值总额突破200亿美元　Base链迷因币也迅速崛起

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跟随Telegram创始人普京兄弟打造的TON块链，如今已发展成为加密货币界的下一个热点，虽然去年TON链计划因美国SEC介入而黯然收场，但是TON链生态并未就此消逝，TON链上目前总共有超过300个代币项目，其中市值前10名的代币合计总市值已超过200亿美元

可以看到，TON链生态正在快速成熟，不仅有稳定币和交易所确保其金融基础设施，也有大量应用和工具为开发者和用户提供服务。如果Telegram能返回並加入TON的推动，TON链必将成为一条强力的区块链。TON显示出强大的生命力，有望冲击加密货币界的前列。

数据显示，The Open Network (TON) 已成为区块链领域的重要参与者，其原生代币 toncoin（以前称 GRAM）的市值已高达约 187.1 亿美元。此外， TON 络上发行的其他九种加密资产的市场价值均超过 1900 万美元。过去一个月，TON币（TON对美元升值18.4%，于上周创下历史新高。目前的数据显示，包括TON在内的十大TON链上排名前十的代币总价值已超过200亿美元。

Base创世区块诞生一周年

而另一耀眼主角Base 一年前创建了它的创世区块，从那时起，它比几乎所有其他以太坊第 2 层网络（Arbitrum 除外）积累了更多的活动。 从数据上看，Coinbase 构建的网络在交易数量和 TVL 等指标上超越了其竞争对手。 

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创世区块诞生一年后，也就是自 2023 8 Base 公开发布以来的更短时间内，Base 已成为以太坊 Rollup 领域的重要挑战者，并通过其平台上的 SocialFi 应用（例如Friend.tech积累了大量用户群  -42.38％。

流行的去中心化交易所 Aerodrome 和借贷协议 MoonwellBase 甚至在其上构建了自己的网络，例如专注于 meme-coin Degen Chain，它主要 Web3 社交网 Farcaster 采用的代币提供支持，作为其事实上的社区货币。

Base链上公平发行迷因币Base Dawgz已筹集200万

迷因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的风投币形成鲜明对比，迷因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的分享即统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz预售已筹资200万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目

结语

Base链上的memeBase Dawgz ($DAWGZ) 在其 ICO筹集了超200万美元。 DAWGZ 仅用两周多一点的时间就达到了这一里程碑，引起了加密货币影响者和腰缠万贯的迷因币投资者的注意。 

拥有超过 70 订阅者的热门 YouTube 频道 99Bitcoins 在最近的一段视频中称赞了 Base Dawgz 的上涨潜力，并将其称为下一个 100x 迷因币。

进行加密货币投资之前，一定要慎重。加密货币是一个不稳定的行业，成功并非100%有保证。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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