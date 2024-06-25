TON链生态蓬勃发展市值总额突破200亿美元　Base链迷因币也迅速崛起

跟随Telegram创始人普京兄弟打造的TON区块链，如今已发展成为加密货币界的下一个热点，虽然去年TON链计划因美国SEC介入而黯然收场，但是TON链生态并未就此消逝，TON链上目前总共有超过300个代币项目，其中市值前10名的代币合计总市值已超过200亿美元。

可以看到，TON链生态正在快速成熟，不仅有稳定币和交易所确保其金融基础设施，也有大量应用和工具为开发者和用户提供服务。如果Telegram能返回並加入TON的推动，TON链必将成为一条强力的区块链。TON正显示出强大的生命力，有望冲击加密货币界的前列。

数据显示，The Open Network (TON) 已成为区块链领域的重要参与者，其原生代币 toncoin（以前称为 GRAM）的市值已高达约 187.1 亿美元。此外， TON 网络上发行的其他九种加密资产的市场价值均超过 1900 万美元。过去一个月，TON币（TON）对美元升值18.4%，于上周创下历史新高。目前的数据显示，包括TON在内的十大TON链上排名前十的代币总价值已超过200亿美元。

Base创世区块诞生一周年

而另一耀眼主角Base 一年前创建了它的创世区块，从那时起，它比几乎所有其他以太坊第 2 层网络（Arbitrum 除外）积累了更多的活动。 从数据上看，Coinbase 构建的网络在交易数量和 TVL 等指标上超越了其竞争对手。

在创世区块诞生一年后，也就是自 2023 年 8 月 Base 公开发布以来的更短时间内，Base 已成为以太坊 Rollup 领域的重要挑战者，并通过其平台上的 SocialFi 应用（例如Friend.tech）积累了大量用户群 -42.38％。

流行的去中心化交易所 Aerodrome 和借贷协议 Moonwell。Base 甚至在其上构建了自己的网络，例如专注于 meme-coin 的 Degen Chain，它主要为 Web3 社交网络 Farcaster 采用的代币提供支持，作为其事实上的社区货币。

Base链上公平发行迷因币Base Dawgz已筹集200万

迷因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，迷因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的“分享即赚”系统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ代币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz的预售已筹资200万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目。

结语

Base链上的新meme币Base Dawgz ($DAWGZ) 在其 ICO筹集了超过200万美元。 DAWGZ 仅用两周多一点的时间就达到了这一里程碑，引起了加密货币影响者和腰缠万贯的迷因币投资者的注意。

拥有超过 70 万订阅者的热门 YouTube 频道 99Bitcoins 在最近的一段视频中称赞了 Base Dawgz 的上涨潜力，并将其称为下一个 100x 迷因币。

在进行加密货币投资之前，一定要慎重。加密货币是一个不稳定的行业，成功并非100%有保证。