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2024年7月Chat GPT结合专家分析　最值得购买的3种Meme Coin预售

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ChatGPT结合专家分析加密货币时，可以大大增强回答的准确性和专业性。专家在其领域中的丰富知识和经验，能够为机器生成的回答添加深度和实用性。这种结合方式不仅提高了信息的质量，还能带来独到的见解和深入的分析。

 

这些见解常常是基于专家对当前趋势、历史背景和未来展望的深刻理解。此外专家的参与还能帮助调整和指导机器学习模型的回答，使其更贴近实际应用场景的需求，从而在複杂问题解答和专业知识传递方面，提供更高的价值。

们结合GPT专家分析，得到2024 7月最值得投资的3 Meme Coin 预售包括$PLAY$WAI、和 $DAWGZ是最佳应对当前的市场波动，建议将战略性 meme 币预售纳入您的投资方法中，以获得潜在的高增长机会。

1. PlayDoge －受Tamagotchi 启发的加密货币

目前最热门的加密货币项目之一是PlayDoge (PLAY)这是一款数字 Doge 宠物，融合了 90 年代的怀旧情怀和现代的 Play-to-Earn (P2E) 奖励。PlayDoge 预售的前 11 天筹集了超 280 万美元。

由于每天有数十万枚代币流入，分析师认为这种新的 meme 币一旦进入交易所，其价格可能会暴涨。目前价格为 0.00512 美元，许多人认为现在是购买的好时机，否则价格将进一步上涨。

资很简单：

  • 然后使用 ETH、BNB 或信用卡/借记卡购
  • 您可以立即质押代币以获得被动奖励，当前质押 APY 为 110%

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PlayDoge Doge meme Tamagotchi 风格的虚拟宠物管理相结合。玩家使用 Web3 动应用照顾数字 Doge 宠物，喂食、训练和娱乐它。他们还可以玩迷你游戏来赚取 $PLAY 币和 XP 积分，这些积分会出现在排行榜上。

顶级玩家可获得额外 $PLAY 奖励和其他福利。通过融合怀旧、P2E质押和迷因，PlayDoge 正准备迎接大爆发。如需了解最新动态，请在XTwitter）上关注 PlayDoge 并加入其 Telegram 频道。

2. WienerAI人工智能加密货币（WAI）

WienerAI是一个流行的预发布 meme 币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI 币为该机器人提供支持，让用户可以访问 WienerAI 易于使用的交易界面。用户可以输入他们的投资标准，WienerAI 的人工智能技将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。

例如，您可以要求它找到每日交易量较高的低市值 DeFi 币。然后，该机器人将突出显示最佳匹配并解释其选择。WienerAI 还支持跨 DEX 的无缝代币交换，让交易者能够迅速抓住机会。很快，它还将提供反抢先交易功能来保护交易者。

WienerAI 包含一个年收益率 226% 质押协议，这为其快速发展的社区肠军团做出了贡献。WienerAI ICO 非常成功，让投资者能够在 $WAI 币进入交易所之前提前获得它们。

在不到两个月的时间里，WienerAI 已筹集了650万美元的预售资金。目前$WAI 每枚仅售 0.000722 美元，65% 预售代币已被质押。潜在投资者可以在此处访问我们关于如何购买 WienerAI 币的指南。

凭借其创新的人工智能交易机器人，WienerAI 有潜力成为该领域的一颗新星。不断壮大的社区和公平的代币分配引起了极大的兴奋。

如果开发人员在发布后保持这种势头，WienerAI 的价格可能会大幅上涨，与其他成功的 meme 币类似。您可以通过我们的$WAI 价格预测探索 WienerAI 的潜在未来

要了解 WienerAI 世界的最新动态， 请在 X 上关注该团队 加入他们的 Telegram 频道。访问wienerdog.ai以确保您参与 $WAI 币预售。

3. 基於Base链的迷因币Base Dawgz（DAWGZ）

Base Dawgz (DAWGZ) 预售刚刚开始，截至撰写本文时已筹集超过215万美元。Base 络上的这种以狗为主题的加密货币在流行的 meme 币类型中脱颖而出，前十大 meme 币中有七种属于此类。

Base Dawgz 推出了几种实用工具来脱颖而出，市场也注意到了这一点。虽然它主要在 Base 链上运行，但也在以太坊、SolanaBSC Avalanche 运行。在第一阶段的预售中，投资者可以以 0.00527 美元的最低价格买入，但价格将在四天内上涨。

资者可以使用 ETHSOLBNBAVAX USDT 购买 $DAWGZ 预售。潜在投资者可以在此处查看我们的指南，了解如何购买 Base Dawgz 币。

Base Dawgz 仅仅是一种以狗为主题的加密货币。它创新性地采用了分享赚钱系统，奖励用户推荐。通过点击网站上的推荐赚钱钮并连接钱包，用户可以生成推荐链接。

预售结束时，每次使用该链接进行预售购买，推荐人都会获得 5% $DAWGZ 币佣金。此策略具有病毒式传播潜力，可激励社交媒体活动并提升 $DAWGZ 的价值。

此外，Base Dawgz 将推出一个质押层，奖励那些锁定代币以获得被动收入的用户，帮助稳定供需。该代币的多链方法使其广泛可用，增加了其吸引投资者和升值的潜力。

访问他们的Twitter  (X) Telegram 帐户以获取有关 Base Dawgz 的更多更新。要参与 $DAWGZ 币预售，请访问Base Dawgz.com

结论

上个月许多加密货币预售未能保持上升势头，但有些在推出时就显示出前景并继续表现良好。

六月初几笔非常有前景的迷因币预售已经出现，具有带来巨大长期利润的潜力。在六月底之前，请考虑投资这三种 meme 币预售，以利用这个低迷的市场。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

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虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。 受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。 仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。 $PEPU旨在借鉴$PEPE的成功 目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。 例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率。 早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。 $PEPU是否准备超越$PEPE主导地位？ 与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙。 结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润。 降低的运营成本和增加的效率意味着对您更多的奖励。 —Pepe Unchained 预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。 该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。 将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势： 此外，Pepe Unchained有很多值得期待的事情。其路线图突出显示了项目通过L2技术、双倍质押奖励（1,927%年化收益率）和开发整个生态系统来“让Pepe再次伟大”的承诺。 其创新的生态系统暗示可能有额外的功能，如市场平台，可能正在筹备中，使其成为今年最佳的加密货币预售之一。 购买$PEPU很简单。访问官方Pepe Unchained网站，连接兼容的钱包，通过小部件选择您要投资的金额。 1 $PEPU目前价格为$0.0080964（在两天内上涨之前），并且有四种购买方式：$ETH、$USDT、$BNB或法定货币。 总结 Pepe...

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Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议

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根据 Kaiko 研究分析公司最新发布的报告，自2023年10月以来，加密货币交易所 Bybit 的市场份额从8%急速上升至16%，在2024年3月超越 Coinbase，成为仅次于币安的全球第二大交易所。 报告指出，Bybit 成功的基础在于其低廉的交易手续费。与 OKX 和币安并列，Bybit 提供的交易手续费是市场上最低的之一。然而，这仅是其成功的部分原因。Bybit 交易量的显着增长主要由比特币（BTC）和以太坊（ETH）交易推动，这两种主要加密货币的交易量自去年以来从17%上升到53%。相较之下，币安的交易量增长更多来自山寨币（竞争币）的交易。 此外Bybit 在衍生品市场上也保持了稳固的第二名地位。报告认为，Bybit 的市场份额增长还可能受益于币安面临的监管挑战，从而吸引了更多用户。 冒险开放中国市场 在今年六月，Bybit 採取了令人惊讶的举措，宣布开放海外中国用户註册使用其平台。这一举措被视为对中国严格加密货币禁令的挑战，引发了业界的广泛关注和争议。据知情人士透露，这一决策是一场赌注，旨在进一步推动业务增长。然而，这也伴随着风险，因为中国政府对加密货币的态度一向严厉。 此举也导致 Bybit 公司内部出现变动。近日已有四位高层离职，据悉这与公司政策变动及中国市场风险相关。目前，Bybit 主要运营中心位于杜拜和新加坡，在中国大陆有超过600名员工。由于中国政策的变动，Bybit 已开始将部分中国大陆员工转移至马来西亚首都吉隆坡，以减少潜在风险。 Bybit 执行长曾表示，有媒体误传公司裁员，实际上公司仍在积极招聘新人才，并未进行裁员。他在推特上澄清： 有国内媒体瞎写说我们裁员了，sorry，并没有。相反，我们最近有大量岗位open，感兴趣的同学请看。 业界观点 对于 Bybit 的快速崛起和其在中国市场的策略，业界看法不一。一方面，有人认为...

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