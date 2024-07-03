2024年7月最热门 AI币会带来百倍回报　有什麽AI币鲸鱼正在大量扫入？

SingularityNET (AGIX) 和 Ocean Protocol (OCEAN) 之间的 ASI 代币合并旨在创建一个统一的、去中心化的 AI 生态系统。人工智能 (AI) 已经改变了许多行业，包括区块链。通过将人工智能融入加密货币，该技术提高了效率、安全性和决策能力。这一演变催生了Fetch.ai (FET)、SingularityNET (AGIX) 和 Ocean Protocol (ROSE) 等人工智能代币，使其成为寻求本月超额回报的加密爱好者的首选投资。

ASI 代币合并将 Fetch.ai、SingularityNET 和 Ocean Protocol 联合起来，人工智能超级联盟 (ASI) 代币合并涉及 SingularityNET (AGIX)、Fetch.ai (FET) 和 Ocean Protocol (OCEAN)，将从 2024 年 7 月开始分两阶段修订后实施。

该战略举措旨在将这三种代币整合为统一的 ASI 代币，建立一个强大、去中心化的人工智能生态系统。

初始阶段将专注于合并以太坊区块链上的代币。AGIX 和 OCEAN 将暂时合并到 ASI 旗下的 FET。在此阶段，FET 交易将在同一代码下不间断地继续进行。第二阶段将涉及社区成员的入职，特别是那些选择自行保管资金的人。

随着 Fetch.ai 网络升级到 ASI 网络，ASI 代币将部署在多个区块链上。同时交易所将开始将现货市场从 FET 迁移到 ASI。此次合并旨在通过创建世界上最大的独立 AI 基金会来挑战大型科技公司在 AI 开发中的主导地位。

AI 代币 – Fetch.ai (FET)

Fetch.ai (FET) 是一家位于剑桥的人工智能公司，专注于创建一个去中心化的网络，其中自主代理为用户执行复杂的任务。

SingularityNET（AGIX）

SingularityNET (AGIX) 是一个去中心化平台，它将人工智能 (AI) 与区块链技术相结合，以实现 AI 服务的民主化。

在最近的市场调整中，AGIX 股价经历了从 1.46 美元到 0.46 美元的大幅抛售，亏损 0.46 美元。然而，上述收盘价与上升趋势线和 78.6% 斐波那契回撤水平相吻合，创造了一个高积累点。

近期支撑位的逆转使得 SingularityNET 币上涨 48.5%，交易价为 0.693 美元，而市值飙升至 8.925 亿美元。

Nvidia的热潮推动了AI币价格，这背后有多个原因。以下是一些主要因素：

1. 技术和市场联繫 Nvidia是AI硬件领域的领导者，其高性能GPU（图形处理单元）是许多AI应用和研究的核心技术。随着Nvidia在市场上的表现强劲，投资者对AI技术的整体信心也会增加，这种信心可能会延伸到AI相关的Token市场。 2. 市场预期 金融市场往往会根据预期进行投资。当Nvidia发布新的技术或产品，并且预测其未来会有强劲的市场需求，这些消息会让投资者预期AI技术的广泛应用和增长。这种乐观的市场预期会推动AI相关Token的需求和价格上升。 3. 资金流入 Nvidia的成功吸引了大量投资资金进入AI领域。这些资金不仅投向Nvidia的股票，还会流入其他AI相关的投资产品，包括AI Token。资金流入的增加会直接推动Token价格上涨。 4. 生态系统的增长 Nvidia的技术进步和市场增长有助于扩大整个AI生态系统。这包括AI软件、平台和服务的发展。AI Token通常与这些生态系统中的项目和技术相关，因此当Nvidia推动AI技术的发展时，这些Token也会受益。 5.市场情绪 市场情绪在投资决策中起着重要作用。当Nvidia发布积极的消息或取得重大技术突破时，这会增强投资者对AI技术的信心，进而推动AI Token的需求和价格。市场情绪高涨时，投资者往往会增加对AI相关资产的配置。 6.媒体和分析报告 媒体报导和市场分析报告对投资者的影响也不容忽视。当Nvidia的成功和技术进步被广泛报导时，这些信息会传递给更多投资者，进一步推动AI Token的需求和价格。

WienerAI 预售达到700万美元，AI 代币和迷因币继续激增

在加密货币市场中，AI 代币和迷因币的崛起正如火如荼，而其中尤以 WienerAI 的表现最为瞩目。这款结合了人工智能技术和迷因文化的创新项目在预售阶段便筹集了 700万美元，显示出其强大的市场吸引力和巨大潜力。

WienerAI 作为一款新兴的 AI 代币项目，凭借其独特的定位迅速吸引了大量投资者的关注。该项目不仅利用了人工智能技术的前沿优势，还巧妙地融入了迷因文化，形成了独具特色的品牌形象。WienerAI 的成功预示着 AI 技术与加密货币的深度融合，将为市场带来更多创新和可能性。

WienerAI 在技术上具有多方面的优势。

首先它采用了先进的人工智能算法，可以实现智能合约的自动化执行和优化。这不仅提高了交易的效率，还降低了人工干预的风险。

其次，WienerAI 的区块链技术确保了交易的透明度和安全性，用户可以放心地进行投资和交易。

此外WienerAI 还计划推出一系列基于 AI 的应用，包括智能投资顾问、自动交易机器人等。

这些应用将进一步增强 WienerAI 的市场竞争力，为用户提供更加便捷和高效的服务。

市场分析师也对 WienerAI 的前景持乐观态度。他们认为，随着 AI 技术的不断进步和迷因文化的持续流行，WienerAI 有望在未来取得更大的成功。一些专家甚至预测，WienerAI 可能成为下一个爆发的加密货币项目，带来丰厚的投资回报。

结论：

总的来说，Nvidia的市场热潮不仅反映了其在AI硬件领域的领先地位，也推动了整个AI技术和市场的增长。这种增长和市场信心的增加，直接或间接地推动了AI Token的WienerAI认购热潮。