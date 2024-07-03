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2024年7月最热门 AI币会带来百倍回报　有什麽AI币鲸鱼正在大量扫入？

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SingularityNET (AGIX) Ocean Protocol (OCEAN) 间的 ASI 币合并旨在创建一个统一的、去中心化的 AI 态系统。人工智能 (AI) 经改变了许多行业，包括区块链。通过将人工智能融入加密货币，该技术提高了效率、安全性和决策能力。这一演变催生了Fetch.ai (FET)SingularityNET (AGIX) Ocean Protocol (ROSE) 等人工智能代币，使其成为寻求本月超额回报的加密爱好者的首选投资。

ASI 币合并将 Fetch.aiSingularityNET Ocean Protocol 联合起来，人工智能超级联盟 (ASI) 币合并涉及 SingularityNET (AGIX)Fetch.ai (FET) Ocean Protocol (OCEAN)，将从 2024 7 月开始分两阶段修订后实施。

该战略举措旨在将这三种代币整合为统一的 ASI 币，建立一个强大、去中心化的人工智能生态系统

初始阶段将专注于合并以太坊区块链上的代币。AGIX OCEAN 暂时合并到 ASI 旗下的 FET。在此阶段，FET 交易将在同一代码下不间断地继续进行。第二阶段将涉及社区成员的入职，特别是那些选择自行保管资金的人。

随着 Fetch.ai 络升级到 ASI 络，ASI 币将部署在多个区块链上。同时交易所将开始将现货市场从 FET 迁移到 ASI。此次合并旨在通过创建世界上最大的独立 AI 基金会来挑战大型科技公司在 AI 发中的主导地位。

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AI 代币 – Fetch.ai (FET)

Fetch.ai (FET) 是一家位于剑桥的人工智能公司，专注于创建一个去中心化的网络，其中自主代理为用户执行复杂的任务。

SingularityNET（AGIX）

SingularityNET (AGIX) 是一个去中心化平台，它将人工智能 (AI) 与区块链技术相结合，以实现 AI 务的民主化。

在最近的市场调整中，AGIX 股价经历了从 1.46 美元到 0.46 美元的大幅抛售，亏损 0.46 美元。然而，上述收盘价与上升趋势线和 78.6% 斐波那契回撤水平相吻合，创造了一个高积累点。

近期支撑位的逆转使得 SingularityNET 币上涨 48.5%，交易价 0.693 美元，而市值飙升至 8.925 亿美元。

Nvidia热潮推动了AI币价格，这背后有多个原因。以下是一些主要因素：

1. 术和市场联繫

NvidiaAI硬件领域的领导者，其高性能GPU图形处理单元）是许多AI应用和研究的核心技术。随着Nvidia在市场上的表现强劲，投资者对AI术的整体信心也会增加，这种信心可能会延伸到AI相关的Token场。

2. 场预期

金融市场往往会根据预期进行投资。当Nvidia发布新的技术或产品，并且预测其未来会有强劲的市场需求，这些消息会让投资者预期AI术的广泛应用和增长。这种乐观的市场预期会推动AI相关Token的需求和价格上升。

3. 资金流入

Nvidia的成功吸引了大量投资资金进入AI领域。这些资金不仅投向Nvidia的股票，还会流入其他AI相关的投资产品，包括AI Token资金流入的增加会直接推动Token价格上涨。

4. 态系统的增长

Nvidia的技术进步和市场增长有助于扩大整个AI态系统。这包括AI软件、平台和服务的发展。AI Token通常与这些生态系统中的项目和技术相关，因此当NvidiaAI术的发展时，这些Token也会受益。

5.场情绪

场情绪在投资决策中起着重要作用。当Nvidia发布积极的消息或取得重大技术突破时，这会增强投资者对AI术的信心，进而推动AI Token的需求和价格。市场情绪高涨时，投资者往往会增加对AI相关资产的配置。

6.媒体和分析报告

媒体报导和市场分析报告对投资者的影响也不容忽视。当Nvidia的成功和技术进步被广泛报导时，这些信息会传递给更多投资者，进一步推动AI Token的需求和价格。

WienerAI 预售达到700万美元，AI 代币和迷因币继续激增

在加密货币市场中，AI 币和迷因币的崛起正如火如荼，而其中尤以 WienerAI 的表现最为瞩目。这款结合了人工智能技术和迷因文化的创新项目在预售阶段便筹集了 700万美元，显示出其强大的市场吸引力和巨大潜力。

WienerAI 为一款新兴的 AI 币项目，凭借其独特的定位迅速吸引了大量投资者的关注。该项目不仅利用了人工智能技术的前沿优势，还巧妙地融入了迷因文化，形成了独具特色的品牌形象。WienerAI 的成功预示着 AI 术与加密货币的深度融合，将为市场带来更多创新和可能性。

WienerAI 在技术上具有多方面的优势。

  • 首先它采用了先进的人工智能算法，可以实现智能合约的自动化执行和优化。这不仅提高了交易的效率，还降低了人工干预的风险。
  • 其次，WienerAI 的区块链技术确保了交易的透明度和安全性，用户可以放心地进行投资和交易。
  • 此外WienerAI 还计划推出一系列基于 AI 的应用，包括智能投资顾问、自动交易机器人等。

这些应用将进一步增强 WienerAI 的市场竞争力，为用户提供更加便捷和高效的服务。

场分析师也对 WienerAI 的前景持乐观态度。他们认为，随着 AI 术的不断进步和迷因文化的持续流行，WienerAI 有望在未来取得更大的成功。一些专家甚至预测，WienerAI 可能成下一个爆发的加密货币项目，带来丰厚的投资回报

结论：

总的来说，Nvidia的市场热潮不仅反映了其在AI硬件领域的领先地位，也推动了整个AI术和市场的增长。这种增长和市场信心的增加，直接或间接地推动了AI TokenWienerAI认购热潮。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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10倍质押收益　新代币Pepe Unchained半个月筹集190万美元

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加密市场正在重返，全球市值在过去一周增长了2.66%。24小时内迷因币交易量也增加了5.86%，达到了34.75亿美元。 像 $HOPPY 和 $PEIPEI 这样的代币在过去24小时内上涨了11%，而 $ROXY 在过去一周上涨了93.6%。在这个积极的市场中，一个青蛙币在几天内筹集了超过67K美元，达到了190万美元。 Pepe Unchained（$PEPU）是2024年最具前景的加密预售之一。它是一种更便宜、更快、更先进的 Pepe（这种代币在一年多时间里涨幅达到了20,032%）。 $PEPU 是第一个拥有自己区块链的青蛙迷因币，为代币持有者提供了多种好处（如更低的交易费用）。 以下我们讨论为什么 Pepe Unchained 在今天的迷因币市场可能是一个有前景的投资。 迷因币市场正在反弹——周涨幅达到272% 最近的熊市局势导致迷因币市场一片红色，美国和德国均出售部分比特币储备，引发了市场广泛的担忧。 然而，迷因币现在复苏，上周出现了多个2倍至3倍的涨幅： 像 $FROG（+88% 周涨幅）和 $GAGA（+20% 日涨幅）这样的青蛙主题币也表现不错，显示出青蛙币生态的复兴。       原版 Pepe...

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随着人工智能（AI）的创新，虚拟货币市场找到了新的发展方向，那就是AI代币。自ChatGPT面世以来，AI代币掀起了一波牛市，成为继迷因币热潮之后的市场新宠。由于人工智能在各大行业中拥有无限潜力，AI产业在未来几年内将迎来爆发式增长。 业界预测，到本世纪末，AI行业将达到1万亿美元的市场规模。 AI应用和採用的牛市将对AI代币产生积极影响。本文将深入探讨2024年7月值得购买的顶级AI代币，随着行业看好1万亿美元的潜力，这些代币将成为投资者的关注焦点。 Fetch.AI (FET) 代币的潜力 Fetch.AI（FET）代币现在的市值为12.1亿美元，价格为1.3美元，较历史最高2.04美元折价59%。在日线图上，FET形成了下降趋势通道，并持续在1.50美元的心理关口下方徘徊。儘管如此，自2024年初的牛市以来，该AI代币显示出113%的年初至今增长。随着熊市通道中的正向循环，FET代币暗示着趋势反转的可能。 最近的一次跳涨6.40%，形成了看涨吞噬形态，预示着多头将触及上方趋势线。如果出现看涨反转，Fetch.AI的价格可能升至2美元。在突破性涨势的情况下，7月份的下一个潜在目标分别是2.671美元和3.26美元。考虑到从历史最低的0.00827美元的17225.23%的巨大涨幅， Fetch.AI的预测显示出巨大的上行潜力。 Worldcoin能否突破上方趋势线？ 作为AI代币领域最大的山寨币之一，由ChatGPT创始人Sam Altman创立的Worldcoin是投资者的首选之一。虽然Worldcoin是一种隐私/身份代币，但它与AI领域有着紧密的联繫。 儘管在2024年第二季度有所下滑，WLD价格趋势显示出下降楔形模式。目前WLD代币的交易价格为2.3美元，较历史最高11.70美元下降了80%。然而，该代币仍然被低估，如果整体市场回暖，今年有望突破10美元的心理关口。随着比特币今年第三次从60K反弹，这种趋势反转的可能性很高。 在回暖市场中，下降楔形突破的看涨趋势反转可能会引发AI代币的新一轮牛市。 在这种情况下，WLD价格预测显示2024年可能涨至10美元。 AGIX价格趋势反转能否超过10美元？ 作为最大的AI币之一，Singularity.NET的市值为7.89亿美元。AGIX代币价格下降至0.61美元，跌破10亿美元市值大关。 在看跌阶段中，该AI代币较历史最高的1.47美元下跌了近60%。目前，AGIX代币在50W EMA和0.60-0.63美元的关键区域形成晨星形态。随着整体市场回暖和AI行业的崛起，AGIX价格有望回升至1美元以上。 乐观的情况下，该山寨币甚至可能达到10美元。 WienerAI 预售达到 650 万美元，AI 代币和模因币继续激增 在加密货币市场中，AI 代币和模因币的崛起正如火如荼，而其中尤以 WienerAI 的表现最为瞩目。这款结合了人工智能技术和模因文化的创新项目在预售阶段便筹集了 650...

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