Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 8月加密新闻中顶级GameFi代币: Hamster Kombat 、Notcoin 、The Meme Games
加密货币新闻

8月加密新闻中顶级GameFi代币: Hamster Kombat 、Notcoin 、The Meme Games

mark
更新日期:

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

GameFi即游戏金融，是当今Web3世界中最具活力和潜力的领域之一。这个领域结合了去中心化金融（DeFi）和游戏，将区块链技术应用于游戏开发，创造了一种全新的游戏体验。在GameFi中，玩家不仅可以享受游戏的乐趣，还能通过游戏内的各种活动获取现实世界的价值。

这种“边玩边赚”（P2E）的模式，让玩家在享受游戏的同时还能赚取加密货币、虚拟土地、头像和其他非同质化代币（NFT），实现了游戏资产的真正拥有和自由交易。本文将探讨8月加密新闻中备受瞩目的三大GameFi代币：Hamster Kombat、Notcoin 和 The Meme Games

Notcoin：点击即赚的先驱

Notcoin 是一款基于 Telegram 的免费游戏，以其简单易用的“点击即赚”机制吸引了大量用户。玩家只需通过点击手机屏幕即可赚取金币，这种玩法不仅易于上手，还成功地将大量新用户引入了Web3的世界。自2024年上线以来Notcoin迅速走红，成为Telegram上最受欢迎的频道之一，吸引了超过3000万用户，社区活跃度极高。其Telegram群组成员超过600万，每日平均活跃用户超过500万。

Notcoin于2024年5月16日在多家主流交易所正式上市，包括Binance、OKX、Bybit、Kucoin、Bitget、Gate.io、Bitmart、Bitfinex和Crypto.com等18家交易所。这一上市不仅标志着Notcoin获得了主流交易所的认可，也表明其作为一款简单游戏的潜力被资本市场看好。上市后，Notcoin的价格一度攀升至0.0193美元，展现了其市场受欢迎程度和投资价值。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

Hamster Kombat：以仓鼠为主题的Play to Earn游戏

在Notcoin取得成功之后，另一款基于Telegram的点击游戏——Hamster Kombat也正在掀起波澜。Hamster Kombat是一款以仓鼠为主题的Play to Earn游戏，于2024年3月25日在Telegram上推出。用户可以通过点击手机屏幕来赚取代币，并完成各种任务和活动以提高收益。与Notcoin类似，Hamster Kombat不需要绑定虚拟货币钱包，且不收取任何费用，这种策略有效地吸引了新手用户。

尽管Hamster Kombat的官网尚未推出明确的白皮书和发币计划，其官方推特追踪人数已达到755.6万人，而Telegram官方频道人数更是接近3600万，成为目前Web3市场上非常热门的空投项目。最初，游戏通过点击仓鼠画面来获取代币，之后逐步新增了许多不同的任务功能，转变为一款以经营加密交易所为核心的养成类游戏。

The Meme Games：奥运精神与迷因文化的结合

The Meme Games 是一款将奥运会的竞争精神与迷因币文化相结合的GameFi项目，玩家通过竞赛赢取代币的倍增奖励。与2024年巴黎奥运会和残奥会同步进行，The Meme Games旨在成为Degen社区公认的2024年奥运会官方迷因币，并在代币发布和上市后迅速吸引市场关注。

The Meme Games开发了丰富的游戏化元素，玩家可以选择五个标志性的迷因角色之一Dogecoin、Pepe、Dogwifhat、Brett或Turbo，参与169米短跑比赛。这一机制不仅增加了游戏的趣味性，还为玩家提供了激动人心的体验。如果玩家选择的迷因角色赢得金牌，他们将获得预售代币倍增奖励。这种标准的Degen模式，要么胜利要么失败，没有第二或第三名的奖励，充分体现了高风险高回报的特点。

在最近启动的预售期间，The Meme Games的代币受到了广泛关注，参与者纷纷投资$MGMES，以期在DEX上市前以最低价格获取代币。这一现象表明，The Meme Games不仅在游戏体验上有所创新，其市场前景也被广泛看好。

总结

GameFi领域通过结合区块链技术和游戏，创造了一种全新的游戏体验，让玩家在享受游戏乐趣的同时还能获得现实世界的价值。Notcoin、Hamster Kombat和The Meme Games作为8月加密新闻中的三大顶级GameFi代币，各自展现了独特的魅力和市场潜力。Notcoin以其简单易用的“点击即赚”机制迅速走红；Hamster Kombat通过创新的Play to Earn模式吸引了大量用户。

而The Meme Games则将奥运精神与迷因文化相结合，为玩家带来了激动人心的游戏体验。这些项目的成功不仅展示了GameFi的无限潜力，也为未来的游戏金融领域提供了宝贵的经验和启示。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

最热门新闻

1 8月加密新闻中顶级GameFi代币: Hamster Kombat 、Notcoin 、The Meme Games
2 Pepe牛市趋势持续　Pepe Unchained突破400万美元大关
3 随着比特币价格回升上66,000美元　现在买入的4个最佳加密货币
4 48%加密货币持有者计划投川普票　委员会获得数百万捐款
5 Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO

最新消息

加密货币新闻

Pepe牛市趋势持续　Pepe Unchained突破400万美元大关

esther
加密货币新闻

随着比特币价格回升上66,000美元　现在买入的4个最佳加密货币

mark

近期比特币和整体加密货币市场显示出强劲的上升趋势，这背后有多...

加密货币新闻

48%加密货币持有者计划投川普票　委员会获得数百万捐款

mark

近日一些与加密行业有联系的知名人士，包括埃隆·马斯克，纷纷成...

加密货币新闻

Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO

esther
加密货币新闻

川普与JD Vance组成支持加密货币的美国总统候选人阵容　下一波牛市币有哪些？

mark
加密货币新闻

从怀疑比特币到坚定拥护者－BlackRock 执行长自白转变原因

mark
加密货币新闻

$DAWGZ达250万美元里程碑　Base Dawgz会成Base上下个100倍meme币吗？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.