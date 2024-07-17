川普与JD Vance组成支持加密货币的美国总统候选人阵容　下一波牛市币有哪些？

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近期美国前总统唐纳德·川普宣布，他在2024年总统选举中选择了支持加密货币的俄亥俄州参议员JD Vance作为他的副总统候选人。这一消息在政界和加密货币界引起了广泛关注，因为JD Vance一直以来对数字资产的支持态度明确，并且积极推动相关立法。这一决定为加密货币市场带来了新的机遇和希望。

JD Vance支持加密货币的立场

JD Vance是一位成功的企业家和风险投资家，也是畅销书《乡下人的悲歌》的作者。他在技术和金融领域拥有丰富的经验，并且在参议院一直推动加密货币友好的立法。自2022年当选参议员以来，Vance已经提出并支持了多项有利于加密货币的法案，包括反对证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler对数字资产的严格监管。

川普在他的社交媒体平台Truth Social上宣布了这一消息，他称赞Vance在技术和金融领域的成功经历，并表示Vance将专注于为美国工人和农民服务。这一决定得到了加密货币领袖们的支持，他们认为JD Vance的立场将有助于推动更加明确和友好的加密货币立法。

加密货币市场的反应

在这一消息公布后，加密货币市场迅速反应。比特币和其他主要加密货币的价格有所上涨，截稿时已超越65,000美元，显示出投资者对这一消息的积极态度。根据加密货币预测市场平台Polymarket的数据，JD Vance被提名为副总统的机率在消息发布后迅速上升，这也反映了市场对于这一消息的乐观预期。

目前最值得关注的加密货币

随着JD Vance的副总统提名，加密货币市场的未来前景被普遍看好。以下是一些目前最值得关注和投资的加密货币：

1.Pepe Unchained – 基于以太坊 L2 区块链的最佳 Meme Coin ICO

Pepe Unchained ($PEPU) 是一款受 Pepe 启发的新型 meme 代币，建立在以太坊第二层 (L2) 区块链上。作为 2024 年最好的 ICO 之一，Pepe Unchained 仅在一周多的时间内就筹集了超过 110 万美元。

Pepe Unchained 的主要优势在于它是一种 L2 代币，可提供更高的可扩展性和更快的交易速度。通过从主链卸载交易，Pepe Unchained 可降低 gas 费用，同时提高速度。

Pepe Unchained 还通过降低运营成本和提高效率，实现了质押奖励翻倍。因此，$PEPU 代币持有者可以质押其持有的代币，并获得高达 1,600% 的年收益率。

到目前为止，Pepe Unchained 上已质押了超过 8500 万个代币。在总供应量 80 亿个代币中，Pepe Unchained 将通过其质押池分配 30%。另外 20% 将通过正在进行的 ICO 进行分配。

目前，$PEPU 在 ICO 轮中的价格仅为 0.0084598 美元。高额的质押奖励和快速的交易速度可以让 Pepe Unchained 成为今年表现最好的 ICO 之一。

请阅读Pepe Unchained 白皮书并加入Telegram 频道，以获取更多更新。

ICO 开始 2024 年 6 月 ICO 总阶段数 无 链 以太坊 迄今筹集的资金 120万美元 硬顶 不适用 最低投资额 不适用

2. WienerAI——以狗为主题的 Meme Coin，提供令人印象深刻的质押奖励

WienerAI ($WAI)是最新推出的 meme 币 ICO。WienerAI 旨在通过其 AI 交易解决方案在以狗为主题的代币中占据首位，还为代币持有者提供非常可观的质押奖励。WeinerAI 不仅仅是一个 meme 币，它还制定了雄心勃勃的路线图，其中包括一个帮助交易者找到完美投资的机器人。

WienerAI已经启动了其预售结束的倒计时预售将在14天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线。具体时间将很快在发佈时确认，之后更会在大的CEX（中心化交易所）上线。

这种强大的人工智能和迷因乐趣组合可能会将 $WAI 推向与 Bonk 或 Pepe 类似的高度。该团队还专注于建立其香肠军团，一个忠诚而活跃的社区。您可以使用官方网站上的 ICO 小部件连接您的钱包。BNB、ETH、MATIC 和 USDT 均可接受。

$WAI 代币持有者可以立即质押其购买的代币，开始从其投资中获得年化收益。由于以狗为灵感的 meme 代币被证明是这次牛市的领导者，该项目可以很快实现其 ICO 目标。要了解更多信息，请查看WienerAi 白皮书并阅读我们关于如何购买 $WAI 的指南。

ICO 开始 2024 年 4 月 ICO 总阶段数 无 链 以太坊 迄今筹集的资金 650万美元 预售完结日 7月31日 最低投资额 不适用

3. PlayDoge——新的 Play-to-Earn Meme Coin ICO募集资金超过 570 万美元

PlayDoge ($PLAY)将 Doge meme 变成一款边玩边赚的手机游戏中的 2D 角色。与其他以狗为主题的 meme 币不同，PlayDoge 提供情感和财务激励，使其成为一个独特且有吸引力的投资机会。

这款游戏采用了 Tamagotchi 风格的边玩边赚模式，只要让你的 Doge 宠物开心，你就能获得 $PLAY 代币。如果你忽视了你的 Doge，它就会离开。由于最初的 Tamagotchi 销量超过 8200 万台，视频游戏市场预计将在 9 年内达到 6650 亿美元，因此 PlayDoge 具有巨大的增长潜力。

目前处于 ICO 阶段，$PLAY 代币在交易所上市之前以低价出售。ICO 分为 40 个阶段，每个阶段的代币价格都高于上一个阶段，以奖励早期投资者。此外，早期参与者可从超过 111% 的质押 APY 中受益。有关更多详细信息，请查看PlayDoge 白皮书、在X上关注他们、加入Telegram 频道获取更新，并阅读我们关于如何购买 PlayDoge 的指南。

ICO 开始 2024 年 5 月 ICO 总阶段数 40 链 币安智能链 迄今筹集的资金 570万美元 硬顶 2500 万美元（估计） 最低投资额 不适用

市场未来展望

JD Vance作为川普的副总统候选人的提名，标誌着加密货币在美国政治舞台上的地位日益重要。这一决定不仅有助于推动加密货币友好的立法，还可能吸引更多的投资者进入这一市场。随着市场不断成熟和监管环境的改善，加密货币未来前景被看好。

此外JD Vance的提名也意味着加密货币可能会在未来的政策制定中佔据更加重要的位置。Vance曾经公开反对SEC对数字资产的严格监管，并提出了多项有利于加密货币的法案。这些举措表明，他将在未来的政策制定中继续支持和推动加密货币的发展。

结论

JD Vance的副总统提名对于加密货币市场来说是一个积极的信号。投资者应该密切关注市场动态，选择合适的时机进行投资。以上推荐都是目前值得关注的加密货币，它们在未来都有可能带来丰厚的回报。