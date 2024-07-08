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特朗普未称比特币将成为战略储备资产　对BTC持看涨态度

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  • 特朗普希望所有比特币（$BTC）在美国挖矿，根据他在Truth Social发布的帖子。
  • $BTC的支持者推测，如果特朗普赢得选举，它可能成为战略储备资产。
  • 由于波动性和极端稀缺性，$BTC并不适合作为战略储备资产，然而特朗普的亲加密货币立场显而易见。

上个月，特朗普在他自己的社交媒体平台Truth Social上宣布，希望所有剩余的$BTC在美国挖矿。他还承认了$BTC的地缘政治重要性，并强调这将有助于美国成为能源主导国家。

特朗普的大胆声明引发了关于$BTC可能成为战略储备资产的猜测。Galaxy Digital研究主管Alex Thorn指出，$BTC是地球上最稀缺的商品之一，并坚定支持这一观点。

然而，特朗普真正意味着的可能并非如此，以下是原因。

为什么$BTC不是可行的战略储备资产

为了驳斥对特朗普言论的常见误解，我们首先应理解什么是‘战略储备资产’。

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战略储备资产是中央银行持有的金融资产，用于除了直接支出之外的战略目的。例如，它可以维持汇率稳定或在经济衰退期间增加流动性。

目前，美国的战略储备资产包括美元、主要外币（如欧元和日元）、黄金和特别提款权（SDR）。

通常，战略储备资产是易于使用的（流动性高）和丰富的。SDR和黄金的供应有限，但它们被纳入联邦储备以实现多样化和稳定性。

$BTC不符合这些要求。它的规模和波动性都非常大。
此外，将其转换为大量现金并非易事。如果美联储（FED）试图一次性出售数十亿美元价值的$BTC，将会导致币价暴跌，可能影响整个加密市场。

根据美联储最新的数据，美国现在持有超过243万亿美元的战略储备：

  • 黄金：11.041万亿美元
  • 特别提款权（SDRs）：167.026万亿美元
  • 国际货币基金组织的准备金：29.231万亿美元
  • 外币：35.316万亿美元

与此同时，已知的美国$BTC储备价值约为136亿美元，占总$BTC供应量的2.7%

这比英国、德国和萨尔瓦多的储备总和还要多，考虑到$BTC在萨尔瓦多是法定货币。然而，即使美联储购买了整个$BTC的市值，其市值也不到1万亿美元

目前来看，$BTC似乎更适合购买像特斯拉这样的新潮设备或VPN订阅，而不是支撑国家经济。从长远来看，$BTC可能会成为一种更稳定的资产，可与黄金或房地产相媲美，但目前的采用尚未达到那个程度。

加密货币作为赢得选举的杠杆？

尽管$BTC离成为战略储备资产还有很长的路要走，但特朗普显然对加密货币持看涨态度。最近，他在Craft Ventures的筹款活动上承诺要成为“加密总统”。

特朗普还开始接受加密货币捐款用于他的总统竞选筹款活动，在短短几周内筹集了超过3000万美元的模因币。

尽管特朗普展示了坚定的亲加密货币立场，他声称乔·拜登“希望加密货币缓慢而痛苦地死去”。

拜登并未正式宣布对加密货币开战，但行动胜过言辞。2024年6月，他否决了SAB 121废除法案，“对创新和金融自由是一记耳光”，据科迪·卡尔本（Cody Carbone）称。

今年早些时候，参议员辛西娅·卢米斯批评了拜登的法规，称其威胁要在美国刑事化$BTC软件开发。

此外，在拜登政府任内，SEC已多次追击像币安瑞波这样的加密公司币安的代表称之为“政治驱动的过度干预”。

总结

加密货币已成为核心辩论议题之一，特朗普显然正试图获取加密社区的选票。这种杠杆是否足以让特朗普胜出，或者拜登保守的态度将占上风？

让我们拭目以待。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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