特朗普未称比特币将成为战略储备资产　对BTC持看涨态度

上个月，特朗普在他自己的社交媒体平台Truth Social上宣布，希望所有剩余的$BTC在美国挖矿。他还承认了$BTC的地缘政治重要性，并强调这将有助于美国成为能源主导国家。

特朗普的大胆声明引发了关于$BTC可能成为战略储备资产的猜测。Galaxy Digital研究主管Alex Thorn指出，$BTC是地球上最稀缺的商品之一，并坚定支持这一观点。

“We want all the remaining Bitcoin to be MADE IN THE USA!” The scarcest asset on planet earth = the 1.2 million BTC that remain to be mined. And the future president of the United States just said he wants all of it. Geopolitical competition for BTC about to kick in. Game on. pic.twitter.com/jEW1VY4i1g — Sam Lyman (@SamLyman33) June 12, 2024

然而，特朗普真正意味着的可能并非如此，以下是原因。

为什么$BTC不是可行的战略储备资产

为了驳斥对特朗普言论的常见误解，我们首先应理解什么是‘战略储备资产’。

战略储备资产是中央银行持有的金融资产，用于除了直接支出之外的战略目的。例如，它可以维持汇率稳定或在经济衰退期间增加流动性。



目前，美国的战略储备资产包括美元、主要外币（如欧元和日元）、黄金和特别提款权（SDR）。

通常，战略储备资产是易于使用的（流动性高）和丰富的。SDR和黄金的供应有限，但它们被纳入联邦储备以实现多样化和稳定性。

$BTC不符合这些要求。它的规模和波动性都非常大。

此外，将其转换为大量现金并非易事。如果美联储（FED）试图一次性出售数十亿美元价值的$BTC，将会导致币价暴跌，可能影响整个加密市场。

根据美联储最新的数据，美国现在持有超过243万亿美元的战略储备：

黄金： 11.041万亿美元

11.041万亿美元 特别提款权（SDRs） ：167.026万亿美元

：167.026万亿美元 国际货币基金组织的准备金 ：29.231万亿美元

：29.231万亿美元 外币：35.316万亿美元

与此同时，已知的美国$BTC储备价值约为136亿美元，占总$BTC供应量的2.7%。

这比英国、德国和萨尔瓦多的储备总和还要多，考虑到$BTC在萨尔瓦多是法定货币。然而，即使美联储购买了整个$BTC的市值，其市值也不到1万亿美元。

目前来看，$BTC似乎更适合购买像特斯拉这样的新潮设备或VPN订阅，而不是支撑国家经济。从长远来看，$BTC可能会成为一种更稳定的资产，可与黄金或房地产相媲美，但目前的采用尚未达到那个程度。

加密货币作为赢得选举的杠杆？

尽管$BTC离成为战略储备资产还有很长的路要走，但特朗普显然对加密货币持看涨态度。最近，他在Craft Ventures的筹款活动上承诺要成为“加密总统”。

特朗普还开始接受加密货币捐款用于他的总统竞选筹款活动，在短短几周内筹集了超过3000万美元的模因币。

尽管特朗普展示了坚定的亲加密货币立场，他声称乔·拜登“希望加密货币缓慢而痛苦地死去”。

拜登并未正式宣布对加密货币开战，但行动胜过言辞。2024年6月，他否决了SAB 121废除法案，“对创新和金融自由是一记耳光”，据科迪·卡尔本（Cody Carbone）称。

今年早些时候，参议员辛西娅·卢米斯批评了拜登的法规，称其威胁要在美国刑事化$BTC软件开发。

此外，在拜登政府任内，SEC已多次追击像币安和瑞波这样的加密公司，币安的代表称之为“政治驱动的过度干预”。

总结

加密货币已成为核心辩论议题之一，特朗普显然正试图获取加密社区的选票。这种杠杆是否足以让特朗普胜出，或者拜登保守的态度将占上风？

让我们拭目以待。

参考资料