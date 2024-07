特朗普未称比特币将成为战略储备资产　对BTC持看涨态度

上个月,特朗普在他自己的社交媒体平台Truth Social上宣布,希望所有剩余的$BTC在美国挖矿。他还承认了$BTC的地缘政治重要性,并强调这将有助于美国成为能源主导国家。

特朗普的大胆声明引发了关于$BTC可能成为战略储备资产的猜测。Galaxy Digital研究主管Alex Thorn指出,$BTC是地球上最稀缺的商品之一,并坚定支持这一观点。

“We want all the remaining Bitcoin to be MADE IN THE USA!”

The scarcest asset on planet earth = the 1.2 million BTC that remain to be mined.

And the future president of the United States just said he wants all of it.

Geopolitical competition for BTC about to kick in. Game on. pic.twitter.com/jEW1VY4i1g

— Sam Lyman (@SamLyman33) June 12, 2024