特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国　永不出售$BTC

上周的2024比特币大会巩固了加密货币在美国政治中的重要性。共和党毫不保留地支持比特币 ($BTC),而民主党则在同侪压力下妥协。

唐纳德·特朗普加倍支持加密行业,声称政府永远不应出售其比特币储备。

在他的主题演讲中,这位前总统誓言要成立一个“比特币和加密货币总统顾问委员会”,许多人称特朗普为未来的“加密总统”。

让我们看看为什么特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国,以及这对加密货币可能意味着什么。

特朗普提出的最具争议性的观点之一是,他将解雇证券交易委员会(SEC)主席加里·根斯勒,后者最近对加密货币表现得特别强硬。

这一声明得到了与会者的高度赞赏,特朗普甚至表示,他“没想到他[根斯勒]这么不受欢迎”。

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee.

Trump was clearly taken aback at the crowd's reaction when he made the announcement.

"On day one, I will fire Gary Gensler and… pic.twitter.com/0CyOMaY6FY

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024