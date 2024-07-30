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特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国　永不出售$BTC

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  • 唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺，如果他当选总统，将解雇现任SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler），并永不出售比特币
  • 特朗普希望美国成为“全球加密资本”，并承诺重大加密创新。
  • 几位民主党人向民主党和副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）发送了一封正式信函，要求对加密货币采取更积极的态度。
  • Riot Platforms的研究副总裁皮埃尔·罗查德（Pierre Rochard）表示，民主党人的信函是因为民调数据显示共和党普遍支持加密货币

上周的2024比特币大会巩固了加密货币在美国政治中的重要性。共和党毫不保留地支持比特币 ($BTC)，而民主党则在同侪压力下妥协。

唐纳德·特朗普加倍支持加密行业，声称政府永远不应出售其比特币储备。

“长期以来，我们的政府一直违反每个比特币持有者都铭记于心的基本规则：永远不要卖掉你的比特币。”
—— 唐纳德·特朗普Donald Trump

在他的主题演讲中，这位前总统誓言要成立一个“比特币和加密货币总统顾问委员会”，许多人称特朗普为未来的“加密总统”

让我们看看为什么特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国，以及这对加密货币可能意味着什么。

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“上任第一天，我将解雇加里·根斯勒，”特朗普强调道。

特朗普提出的最具争议性的观点之一是，他将解雇证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒，后者最近对加密货币表现得特别强硬

这一声明得到了与会者的高度赞赏，特朗普甚至表示，他“没想到他[根斯勒]这么不受欢迎”。

尽管特朗普无法合法解雇任命的专员，但他可以任命一位新的SEC主席。这起到了同样的作用，也是许多加密货币爱好者长期以来的期盼。

特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国，成为“全球加密资本”

参议员辛西娅·卢米斯支持特朗普的言论，她表示计划提出一项法案，创建比特币储备。比特币支持者对这一承诺表示认可，尤其是在独立候选人罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy）表示他将推动财政部购买400万比特币之后。

民主党急忙采取积极的加密货币态度

在比特币大会期间，14位民主党代表向民主党全国委员会和卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）发送了一封信，敦促他们改变对加密货币的态度

Riot Platforms的研究副总裁皮埃尔·罗查德表示，这可能是因为“民调数据、共和党的亲比特币政策，以及特朗普总统在比特币大会上的演讲”。

这封信强调，民主党对加密货币的立场在公众中不受欢迎，可能是由于SEC对加密货币和比特币的强硬态度。

这14位代表支持特朗普关于更换加里·根斯勒（Gary Gensler）的说法，建议新的主席应当支持加密货币，以便在监管和创新之间取得平衡。

最后，信中鼓励民主党对加密货币创新保持开放态度，并与行业领袖进行互动。

我们认为这项技术超越了党派之争，民主党也应支持这些创新，帮助重申美国在全球数字经济中的领导地位。​—— 民主党信函

民主党的这一举动似乎表明，他们认识到加密货币的重要性，并且加密货币反对者的时代已经结束。

美国会将比特币推向新高峰吗？

2024比特币大会明确了一点：加密货币正处于十字路口。美国政治几乎一致支持亲比特币的态度

特朗普当选总统可能会引发罕见的比特币上涨趋势，加密市场也将随之而动。未来几个月对加密货币来说是一个转折点，尤其是11月5日即将到来的总统选举。

参考资料

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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