特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国　永不出售$BTC

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唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺，如果他当选总统，将解雇现任SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）， 并永不出售比特币 。

唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺，如果他当选总统，将解雇现任SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）， 。 特朗普希望美国成为 “全球加密资本” ，并承诺重大加密创新。

特朗普希望美国成为 ，并承诺重大加密创新。 几位民主党人向民主党和副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris） 发送了一封正式信函 ，要求对加密货币采取更积极的态度。

几位民主党人向民主党和副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris） ，要求对加密货币采取更积极的态度。 Riot Platforms的研究副总裁皮埃尔·罗查德（Pierre Rochard）表示，民主党人的信函是因为民调数据显示共和党普遍支持加密货币。

上周的2024比特币大会巩固了加密货币在美国政治中的重要性。共和党毫不保留地支持比特币 ($BTC)，而民主党则在同侪压力下妥协。

唐纳德·特朗普加倍支持加密行业，声称政府永远不应出售其比特币储备。

在他的主题演讲中，这位前总统誓言要成立一个“比特币和加密货币总统顾问委员会”，许多人称特朗普为未来的“加密总统”。

让我们看看为什么特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国，以及这对加密货币可能意味着什么。

“上任第一天，我将解雇加里·根斯勒，”特朗普强调道。

特朗普提出的最具争议性的观点之一是，他将解雇证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒，后者最近对加密货币表现得特别强硬。

这一声明得到了与会者的高度赞赏，特朗普甚至表示，他“没想到他[根斯勒]这么不受欢迎”。

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee. Trump was clearly taken aback at the crowd's reaction when he made the announcement. "On day one, I will fire Gary Gensler and… pic.twitter.com/0CyOMaY6FY — Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024

尽管特朗普无法合法解雇任命的专员，但他可以任命一位新的SEC主席。这起到了同样的作用，也是许多加密货币爱好者长期以来的期盼。

特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国，成为“全球加密资本”。

参议员辛西娅·卢米斯支持特朗普的言论，她表示计划提出一项法案，创建比特币储备。比特币支持者对这一承诺表示认可，尤其是在独立候选人罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy）表示他将推动财政部购买400万比特币之后。

民主党急忙采取积极的加密货币态度

在比特币大会期间，14位民主党代表向民主党全国委员会和卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）发送了一封信，敦促他们改变对加密货币的态度。

Riot Platforms的研究副总裁皮埃尔·罗查德表示，这可能是因为“民调数据、共和党的亲比特币政策，以及特朗普总统在比特币大会上的演讲”。

BREAKING: Democrat politicians have written a letter to the DNC, asking the party to pivot away from the anti-bitcoin policies of Elizabeth Warren. This is likely in response to polling data, the GOP pro-bitcoin policies, and President Trump speaking at @TheBitcoinConf pic.twitter.com/GSvZQAjOCu — Pierre Rochard (@BitcoinPierre) July 27, 2024

这封信强调，民主党对加密货币的立场在公众中不受欢迎，可能是由于SEC对加密货币和比特币的强硬态度。

这14位代表支持特朗普关于更换加里·根斯勒（Gary Gensler）的说法，建议新的主席应当支持加密货币，以便在监管和创新之间取得平衡。

最后，信中鼓励民主党对加密货币创新保持开放态度，并与行业领袖进行互动。

民主党的这一举动似乎表明，他们认识到加密货币的重要性，并且加密货币反对者的时代已经结束。

美国会将比特币推向新高峰吗？

2024比特币大会明确了一点：加密货币正处于十字路口。美国政治几乎一致支持亲比特币的态度。

特朗普当选总统可能会引发罕见的比特币上涨趋势，加密市场也将随之而动。未来几个月对加密货币来说是一个转折点，尤其是11月5日即将到来的总统选举。

参考资料