川普推出比特币主题运动鞋3小时售罄　黄牛炒至70,000美元

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在数字货币的热潮中，美国共和党总统候选人唐纳德·川普（Donald Trump）再次抓住机会，推出了一系列比特币主题的运动鞋，迅速引起了市场的热烈反应。7月31日晚间，川普在其社交平台Truth Social上公布了这一消息，宣称这些运动鞋是限量版，每双鞋都有唯一的编号，并且可以使用比特币或其他用户偏好的加密货币进行购买。

消息一出，最受欢迎的高筒比特币橘色运动鞋以每双499美元的价格在短短3小时内售罄。随后，在购物网站eBay上，黄牛们迅速行动，将这些限量版运动鞋的价格炒至2500美元，最高甚至达到70000美元。这种炒作行为在市场上引发了广泛关注。

根据官方网站的信息，这次推出的运动鞋共分为三个款式：橙色高筒、橙色低筒和黑色高筒，橙色高筒售价499美元，橙色低筒和黑色高筒售价299美元。虽然橙色高筒运动鞋已经售罄，但其他两款仍在预售中。值得注意的是，官方还宣佈有五双限量版运动鞋会由川普随机签名，这无疑增加了这些鞋子的收藏价值。

川普在加密货币领域具一定影响力

川普在比特币2024大会上的发言进一步强调了他对加密货币的支持。他表示，比特币的市值将超过黄金，并承诺如果当选，将让美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler下台，并保留政府质押的比特币作为战略储备。这些言论无疑吸引了大量加密货币爱好者的关注，进一步巩固了川普在这一领域的影响力。

川普的这一系列操作并非首次。早在今年2月17日，他就在费城会议中心举行的运动鞋展会上展示了一双金色的「川普」牌运动鞋，并将其命名为「永不投降高筒运动鞋」（NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER）。这双鞋在展会上吸引了极大的关注，甚至有人以9000美元的高价拍得一双。

目前川普的网站上还列出了其他十几种款式的鞋类产品，包括高尔夫球鞋、低筒运动鞋、凉鞋，以及两款香水和一款冷却器，这些产品均支持比特币和信用卡支付。根据网站介绍，这些鞋的销售收入将不会被当作政治捐款。

在比特币2024大会上，川普竞选团队在大会期间筹集了2100万美元的资金，其中知名投资人兼连续创业家Gary Cardone宣佈向川普政府捐赠12.8枚比特币，价值约85.2万美元。这些资金无疑为川普的竞选活动注入了新的动力。

除了运动鞋，川普还计划在未来推出第四系列的NFT。截至8月1日下午1时，川普数位交易卡第一系列的地板价在24小时内下跌了4.46%，但24小时交易量上涨了145.59%。第二系列地板价下降3.74%，成交量上涨136.71%。第三系列（MugShot Edition）地板价下降2.95%。根据川普的说法，之前推出的NFT收藏品非常成功，45,000张卡片一天之内就销售一空，这也促使他决定再度推出新系列。

川普的这些举措显示了他在加密货币市场上的独特战略，不仅吸引了大量加密货币爱好者的关注，也为他的竞选活动提供了有力的支持。未来，他是否能够通过这些创新举措获得更多选民的支持，仍值得我们持续关注。

总结

川普的比特币主题运动鞋不仅是一种时尚产品，更是一种政治工具，展示了他在加密货币市场中的影响力和创新能力。随着比特币和其他加密货币的普及，这种结合政治与加密货币的营销策略或许会成为新的潮流，引领更多政客和企业加入这一行列。