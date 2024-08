特朗普在Polymarket的投注降至 44%　哈里斯支持率上升

随着美国总统选举临近,竞争愈发激烈。根据最新数据,前总统特朗普在 Polymarket 上赢得 2024 年选举的概率已降至 44%。副总统卡马拉·哈里斯的胜算则上升至 54%。

这一下降反映了投注者日益增长的怀疑态度。有些人认为,特朗普在加密资产等关键问题上的近期缺乏参与,可能是造成其支持率下降的原因之一,而这一话题在民主党内获得了越来越多的关注。

根据 Polymarket 数据,特朗普在 Polymarket 上的“是”选项价格已降至 44.2¢,“否”选项价格为 56¢。这一趋势主要表明对他竞选的信心正在减弱。

On #Polymarket, #Harris's chance in the US Presidential Election surged to 54%, while #Trump's chance dropped from 72% to 44%.

Trader"serus" is the biggest Yes holder of #Harris on #Polymarket, holding 2,427,229 shares($1.31M), with an unrealized profit of $374K!… pic.twitter.com/Hq7pi0Si3r

— Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2024