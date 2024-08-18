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特朗普在Polymarket的投注降至 44%　哈里斯支持率上升

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随着美国总统选举临近，竞争愈发激烈。根据最新数据，前总统特朗普在 Polymarket 上赢得 2024 年选举的概率已降至 44%副总统卡马拉·哈里斯的胜算则上升至 54%。

这一下降反映了投注者日益增长的怀疑态度。有些人认为，特朗普在加密资产等关键问题上的近期缺乏参与，可能是造成其支持率下降的原因之一，而这一话题在民主党内获得了越来越多的关注。

特朗普投注下滑，哈里斯支持上升

根据 Polymarket 数据，特朗普在 Polymarket 上的“是”选项价格已降至 44.2¢，“否”选项价格为 56¢。这一趋势主要表明对他竞选的信心正在减弱。

尽管出现了下滑，特朗普仍拥有最多的预测交易量，超过 7,560 万美元被投入对他重返白宫的投注。尽管赔率变得不利，他仍有可能获胜。

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与此同时，副总统卡马拉·哈里斯正逐渐占据优势。她的赔率随着民主党对虚拟货币支持的增加而有所改善

这一上升趋势可追溯到 8 月 14 日的 Crypto4Harris 活动。在此次活动中，参议院多数党领袖查克·舒默和其他主要民主党人士公开支持对加密货币进行明确的监管。

舒默呼吁两党共同努力塑造行业未来的提议，与 Polymarket 用户的支持相一致，提升了哈里斯的支持率。

目前，哈里斯的赔率已攀升至 54%，创下了她的最佳位置，而特朗普的赔率则从 72% 降至 44%。这种支持的激增也反映在了主要投注者的行动上。

一位名为“Serus”的重要投资者在哈里斯身上投入了大量资金，购买了超过 240 万股，每股平均价格为 38¢。

随着市场价格现在为 54¢，他们的投资价值显著上升，未实现利润接近 37.4 万美元，涨幅达 40.08%。

Serus 并不是唯一对哈里斯下注的投资者。对她潜在胜利的总投注量已达到 6,690 万美元，表明对她赢得选举的信心正在增长。

这一活动水平表明，哈里斯在预测市场参与者眼中正成为一个强有力的竞争者。

Theriot 对哈里斯的支持

相关发展中，Uphold 的联合创始人 J.P. Theriot 最近成为首位公开支持哈里斯的顶级加密行业高管

在 X 上的帖子中，Theriot 对特朗普未能兑现关于加密行业的承诺表示失望。他进一步建议，哈里斯作为一位更年轻且对新兴技术更为敏感的候选人，可能为该领域提供一个更有前景的未来。

Theriot 强调他的支持是个人决定，并不代表 Uphold 的官方立场

然而，律师 Bill Morgan 批评了 Theriot 的决定，表示他的公开支持可能会导致一些加密爱好者与 Uphold 保持距离。Bill 还指出，Theriot 本可以等到听取哈里斯关于加密的政策后再公开支持她。

Morgan 将这种情况与 Uphold 之前支持 XRP 在与 SEC 法律纠纷中的情形相提并论。他赞扬了 Uphold 在困难时期对 XRP 的坚定支持。

不过，他也澄清了 Uphold 对 XRP 的支持并未涉及与平台上其他代币对立

相比之下，Theriot 对哈里斯的政治人物支持，可能被视为 Uphold 采取了一种立场，这可能会使一些用户，特别是那些持不同政治观点的用户，与 Uphold 拉开距离。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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7月中国经济数据喜忧参半：工业增长放缓　零售表现超预期

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2024年7月份，中国的经济数据呈现出复杂的局面，部分指标不及预期，反映出国内外经济环境的多变性及挑战。国家统计局最新公布的数据表明，尽管工业增加值和固定资产投资有所放缓，但社会消费品零售总额表现出色，超出了市场预期。 工业增加值增速放缓，制造业投资持续增长 在工业方面，7月份规模以上工业增加值同比增长5.1%，虽然仍保持增长势头，但较上月的5.3%略有回落，也稍低于市场预期的5.2%。整体来看，2024年首七个月，规模以上工业增加值同比增长5.9%。尽管工业增速放缓，但制造业投资仍保持强劲增长，首七个月同比增长9.3%，显示出制造业在推动经济增长中的关键作用。 然而工业增长放缓的背后反映了外部环境的不确定性以及国内需求不足的问题。这种趋势表明，随着全球经济形势的变化，中国工业面临着更大的挑战，需要进一步加强创新和提升生产效率，以应对未来可能出现的更多不确定性。 零售业表现超预期，消费动力增强 与工业增长放缓形成对比的是，7月份社会消费品零售总额达到3.77万亿元，同比增长2.7%，略高于市场预期的2.6%。这表明尽管经济面临挑战，消费需求依然旺盛，成为推动经济增长的重要动力。 从年初至今，社会消费品零售总额累计达到27.37万亿元，同比增长3.5%。消费的稳健增长不仅反映了居民消费信心的回升，也表明了政府刺激消费政策的初步成效。随着各项政策措施的进一步落实，消费有望继续发挥其在稳定经济增长中的重要作用。 固定资产投资增长不及预期，房地产投资持续下滑 固定资产投资方面，数据显示，首七个月全国固定资产投资累计达到28.76万亿元，同比增长3.6%，但低于市场预期的3.9%。其中，基础设施投资同比增长4.9%，而制造业投资增长9.3%。值得注意的是，房地产开发投资下降了10.2%，反映出房地产市场调整仍在持续，对整体投资增速形成了拖累。 房地产市场的持续调整不仅影响了相关行业的投资意愿，也对整体经济增长带来了下行压力。在此背景下，如何稳定房地产市场，促进投资增长成为政府下一步宏观调控的重点之一。 失业率略有上升，宏观调控需加大力度 在就业方面，7月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月上升0.2个百分点，31个大城市的城镇调查失业率为5.3%。虽然失业率有所上升，但较去年同期下降了0.1个百分点。这表明就业市场仍面临一定压力，特别是在经济增速放缓的情况下，稳定就业将是政府需要高度关注的问题。 国家统计局在发布数据时指出，7月份中国经济总体平稳，但也面临外部环境不确定性和内部有效需求不足等挑战。未来一段时间，政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，推进高质量发展。通过加大宏观调控力度和落实各项政策措施，政府将努力巩固经济持续回升的基础，推动中国经济向更高水平迈进。 结论：多重挑战下的中国经济需继续深化改革 总体来看，7月份的经济数据反映了中国经济在多重挑战下的复杂性。尽管零售表现强劲，显示出消费作为经济增长的重要动力，但工业增速放缓、固定资产投资下降。

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