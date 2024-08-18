特朗普在Polymarket的投注降至 44%　哈里斯支持率上升

为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

随着美国总统选举临近，竞争愈发激烈。根据最新数据，前总统特朗普在 Polymarket 上赢得 2024 年选举的概率已降至 44%。副总统卡马拉·哈里斯的胜算则上升至 54%。

这一下降反映了投注者日益增长的怀疑态度。有些人认为，特朗普在加密资产等关键问题上的近期缺乏参与，可能是造成其支持率下降的原因之一，而这一话题在民主党内获得了越来越多的关注。

特朗普投注下滑，哈里斯支持上升

根据 Polymarket 数据，特朗普在 Polymarket 上的“是”选项价格已降至 44.2¢，“否”选项价格为 56¢。这一趋势主要表明对他竞选的信心正在减弱。

On #Polymarket, #Harris's chance in the US Presidential Election surged to 54%, while #Trump's chance dropped from 72% to 44%. Trader"serus" is the biggest Yes holder of #Harris on #Polymarket, holding 2,427,229 shares($1.31M), with an unrealized profit of $374K!… pic.twitter.com/Hq7pi0Si3r — Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2024

尽管出现了下滑，特朗普仍拥有最多的预测交易量，超过 7,560 万美元被投入对他重返白宫的投注。尽管赔率变得不利，他仍有可能获胜。

与此同时，副总统卡马拉·哈里斯正逐渐占据优势。她的赔率随着民主党对虚拟货币支持的增加而有所改善。

这一上升趋势可追溯到 8 月 14 日的 Crypto4Harris 活动。在此次活动中，参议院多数党领袖查克·舒默和其他主要民主党人士公开支持对加密货币进行明确的监管。

舒默呼吁两党共同努力塑造行业未来的提议，与 Polymarket 用户的支持相一致，提升了哈里斯的支持率。

目前，哈里斯的赔率已攀升至 54%，创下了她的最佳位置，而特朗普的赔率则从 72% 降至 44%。这种支持的激增也反映在了主要投注者的行动上。

一位名为“Serus”的重要投资者在哈里斯身上投入了大量资金，购买了超过 240 万股，每股平均价格为 38¢。

随着市场价格现在为 54¢，他们的投资价值显著上升，未实现利润接近 37.4 万美元，涨幅达 40.08%。

Serus 并不是唯一对哈里斯下注的投资者。对她潜在胜利的总投注量已达到 6,690 万美元，表明对她赢得选举的信心正在增长。

这一活动水平表明，哈里斯在预测市场参与者眼中正成为一个强有力的竞争者。

Theriot 对哈里斯的支持

相关发展中，Uphold 的联合创始人 J.P. Theriot 最近成为首位公开支持哈里斯的顶级加密行业高管。

在 X 上的帖子中，Theriot 对特朗普未能兑现关于加密行业的承诺表示失望。他进一步建议，哈里斯作为一位更年轻且对新兴技术更为敏感的候选人，可能为该领域提供一个更有前景的未来。

(1/8) 1st posting in 2+ yrs. Biggest prior post: Uphold would be Only US trading venue not dropping XRP in wake of SEC's lawsuit. That decision, born of conviction (& trust in Paul Hastings) drove Uphold's growth and was subsequently proven to be the right decision by the courts. — JP Thieriot (@JpThieriot) August 1, 2024

Theriot 强调他的支持是个人决定，并不代表 Uphold 的官方立场。

然而，律师 Bill Morgan 批评了 Theriot 的决定，表示他的公开支持可能会导致一些加密爱好者与 Uphold 保持距离。Bill 还指出，Theriot 本可以等到听取哈里斯关于加密的政策后再公开支持她。

Morgan 将这种情况与 Uphold 之前支持 XRP 在与 SEC 法律纠纷中的情形相提并论。他赞扬了 Uphold 在困难时期对 XRP 的坚定支持。

不过，他也澄清了 Uphold 对 XRP 的支持并未涉及与平台上其他代币对立。

相比之下，Theriot 对哈里斯的政治人物支持，可能被视为 Uphold 采取了一种立场，这可能会使一些用户，特别是那些持不同政治观点的用户，与 Uphold 拉开距离。