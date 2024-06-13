美国CPI通胀降温　比特币价格上涨

随着美国消费者价格指数（CPI）通胀数据的降温，比特币价格昨日（12日）大幅上涨。这一数据提振了市场信心，增加了投资者对美联储可能采取温和政策的预期。

今日公布的美国CPI数据显示，5月份美国通胀有所降温，市场情绪因此得到提振。具体数据显示，5月份美国CPI通胀率从4月份的3.4%降至3.3%。这一消息引发了比特币价格的强劲反弹，涨幅接近4%。

市场观察者一直在密切关注这一关键的通胀数据，以了解当前经济状况及美联储未来的政策动向。让我们详细了解当前的美国CPI通胀数据，并探讨其对比特币价格及广泛的加密货币市场的可能影响。

美国CPI通胀降温引发市场乐观情绪

根据美国劳工统计局的最新数据，5月份美国CPI保持在0.3%，与市场预期的0.1%有所差距。然而，尽管月度增幅超出预期，但年度通胀率从4月份的3.4%降至3.3%。

与此同时，排除食品和能源价格的核心CPI数据也显示出通胀降温的迹象。5月份核心CPI从前一个月的0.3%降至0.2%，年度核心CPI则从4月份的3.6%降至3.4%。这些数据表明通胀在逐步降温，激发了市场的乐观情绪。

这一通胀数据的降温恰逢上周强劲的美国就业数据，这些因素共同增强了投资者的风险偏好。鉴于美国CPI数据的缓解，加密货币市场将在今日稍晚关注美联储公开市场委员会（FOMC）的利率决议以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会。

比特币价格反弹

美国CPI通胀数据的降温显着提升了投资者的信心，加密货币市场随之上涨，比特币价格也有所反弹。市场预期美联储将采取更加温和的利率政策，这进一步推动了比特币的价格上涨。

今日早些时候，10X Research的Markus Thielen预测，如果美国CPI降至3.3%，比特币可能会出现超过4%的涨幅。果不其然，比特币价格在通胀数据公布后上涨了3.60%，达到$69,411.30。过去24小时内，比特币价格最低曾触及$66,123.60。同时，比特币期货未平仓合约数量也在过去四小时内上涨2.29%，达到523.38K BTC或$36.37亿。

另一方面，其他加密货币也出现了强劲的反弹。以太坊价格今日上涨近3%，达到$3,637.36；Solana价格上涨约4%，达到$158.43。

结论：市场关注后续经济数据

市场将密切关注今日稍晚的FOMC决议以及美联储主席鲍威尔的评论。定于明日公布的美国生产者价格指数（PPI）通胀数据也将在很大程度上决定市场未来走向。

美国CPI通胀数据的缓解为市场带来了短期的乐观情绪。这不仅推动了比特币及其他主要加密货币的价格上涨，也使投资者对未来几个月的经济前景抱有更高的期望。随着更多经济数据公布及美联储政策进一步明确，市场将继续调整预期和投资策略。