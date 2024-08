美国推出首个$BTC杠杆ETF　提供175%的MicroStrategy每日敞口

上周,$BTC投资者面临了死亡交叉形态。本周,尽管CPI数据表现积极,但$BTC在消息发布后下跌超过5%。 是时候深入分析这些走势、市场情绪和潜在的未来趋势,看看为什么投资者在$BTC跌破$60K时依然保持“钻石手”。 CPI剧变之后,投资者的下一步是什么? 在CPI数据好于预期之后,$BTC却暴跌。是什么让投资者如此紧张? 尽管CPI数据显示通胀放缓(低于3%),但这仍不足以消除更广泛的市场担忧。投资者越来越担心宏观经济问题,如通胀和央行政策。 面对这些担忧,即使是降息的可能性也加剧了看跌情绪。 此外,$BTC当前的价格(目前为$58,490)在两个潜在的价格走势之间摇摆不定,增加了市场的担忧。 比特币在两极之间徘徊 分析师预测了两种可能情景: $BTC可能达到新的历史高点,接近$70K(甚至推升至$100K) $BTC可能下跌至$48K 目前,$BTC的交易价格低于关键阻力位,约在$60K到$61K之间。 技术分析强调了相对强弱指数(RSI)的重要性,目前RSI为中性43,表明市场犹豫不决。突破关键阻力位可能预示着看涨趋势,而未能突破则可能导致看跌结果。 回顾一下,$BTC在7月29日最后一次接近$70K的高点。此后,它曾短暂跌破$50K,然后在市场逆风中反弹至当前水平。 投资者似乎对$BTC本身的关注减少,更多地担心全球市场趋势。日本银行在8月初决定加息引发了全球抛售,使投资者感到紧张和不安。 “钻石手”归来 一个积极的迹象可能来自于投资者自身。市场虽然动荡不安,但大多数投资者既没有买入也没有卖出,而是选择持币待涨。 根据Cointelegraph的报道,近一半的$BTC供应量在几个月内几乎没有变化。 45% of #Bitcoin’s supply hasn’t moved in 6 months, and long-term holders...