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美国推出首个$BTC杠杆ETF　提供175%的MicroStrategy每日敞口

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  • 美国推出首个 $BTC 杠杆 ETF ($MSTX)，提供 175% 的 MicroStrategy 每日敞口。
  • MicroStrategy 的股票 $MSTR 年初至今上涨了 98%，超越了大多数 S&P 500 公司
  • 比特币 ETF 表现不佳，周三结束了连续两天的资金流入，达到 $8136 万美元的资金流出。

SEC 刚刚批准了首个美国支持的比特币交易所交易基金（ETF），提供 175% 的每日杠杆。

$MSTX 是由 Defiance ETFs 推出的长期杠杆基金，给投资者提供对 MicroStrategy 的敞口，这家公司在大多数 S&P 500 公司中表现突出

Bloomberg 分析师 Eric Balchunas 认为，由于其杠杆性质，$MSTX 可能成为“美国市场上最具波动性的 ETF”。

然而，这一消息并非最佳时机，因为 $BTC ETF 在周三结束了连续两天的资金流入，出现了超过 8136 万美元的资金流出。

让我们讨论一下 $MSTX 和 MicroStrategy 在这一切中的角色。

$BTC ETF 针对 MicroStrategy 可能大幅上涨

$MSTX ETF 旨在通过 MicroStrategy 提高投资者对 $BTC 的敞口，MicroStrategy 因其比特币投资震惊了 S&P 500。

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        MicroStrategy 的股票 $MSTR 年初至今上涨了 98%，目前交易价格为 $134.35。

该公司的目标是成为最大的比特币持有者，并且正在朝这个目标稳步前进。截至 7 月 31 日，它持有 226,500 枚 $BTC（市值 132 亿美元）

Defiance CEO Sylvia Jablonski 表示，$MSTX “为投资者提供了一个独特的机会，以最大化他们对比特币市场的杠杆敞口。”

然而，由于其杠杆性质，$MSTX 并不适合普通投资者。根据 Eric Balchunas 的说法，该 ETF 将极具波动性，可能成为美国市场上最具波动性的 ETF

$MSTX 提供 175% 的 MicroStrategy 长期每日敞口。

现货 $BTC ETF 记录 8136 万美元资金流出

近期 $BTC ETF 的积极表现可能会对 $MSTX 的推出造成冲击。周三，ETF 资金流出达 8136 万美元，结束了连续两天的资金流入。

Grayscale 的 $GBTC 资金流出最大，为 5687 万美元，其次是 $FBTC（1805 万美元）、$ARKB（677 万美元）和 $BITB（578 万美元）。

唯一记录资金流入的 $BTC ETF 为：

  • BlackRock 的 $IBIT，流入 268 万美元
  • Franklin 的 $EZBC，流入 342 万美元

相比之下，九只现货 $ETH ETF 在周三记录了 1077 万美元的资金流入，达成了三天的资金流入持续增长。

比特币在过去一周也下跌了 3.73%，尽管其 24 小时交易量增加了 5.12%。

然而，三分之二的机构 $BTC ETF 持有者在第二季度增加或持平了他们的头寸，这为投资者提供了信心。

$MSTX 上线后的表现仍有待观察，但 MicroStrategy 的参与可能成为该 ETF 的幸运星

参考资料

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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上周，$BTC投资者面临了死亡交叉形态。本周，尽管CPI数据表现积极，但$BTC在消息发布后下跌超过5%。 是时候深入分析这些走势、市场情绪和潜在的未来趋势，看看为什么投资者在$BTC跌破$60K时依然保持“钻石手”。 CPI剧变之后，投资者的下一步是什么？ 在CPI数据好于预期之后，$BTC却暴跌。是什么让投资者如此紧张？ 尽管CPI数据显示通胀放缓（低于3%），但这仍不足以消除更广泛的市场担忧。投资者越来越担心宏观经济问题，如通胀和央行政策。 面对这些担忧，即使是降息的可能性也加剧了看跌情绪。 此外，$BTC当前的价格（目前为$58,490）在两个潜在的价格走势之间摇摆不定，增加了市场的担忧。 比特币在两极之间徘徊 分析师预测了两种可能情景： $BTC可能达到新的历史高点，接近$70K（甚至推升至$100K） $BTC可能下跌至$48K 目前，$BTC的交易价格低于关键阻力位，约在$60K到$61K之间。 技术分析强调了相对强弱指数（RSI）的重要性，目前RSI为中性43，表明市场犹豫不决。突破关键阻力位可能预示着看涨趋势，而未能突破则可能导致看跌结果。 回顾一下，$BTC在7月29日最后一次接近$70K的高点。此后，它曾短暂跌破$50K，然后在市场逆风中反弹至当前水平。 投资者似乎对$BTC本身的关注减少，更多地担心全球市场趋势。日本银行在8月初决定加息引发了全球抛售，使投资者感到紧张和不安。 “钻石手”归来 一个积极的迹象可能来自于投资者自身。市场虽然动荡不安，但大多数投资者既没有买入也没有卖出，而是选择持币待涨。 根据Cointelegraph的报道，近一半的$BTC供应量在几个月内几乎没有变化。 45% of #Bitcoin’s supply hasn’t moved in 6 months, and long-term holders...

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奥运会一直是全球体育盛事的巅峰，成千上万的运动员为了代表国家和地区争夺荣誉而努力拼搏。然而奥运选手在舞台背后所面临的现实却往往不为人知。儘管少数精英选手能够获得巨额奖金和贊助，但大多数运动员却需要自掏腰包，甚至不得不通过出售裸露内容来筹集参赛费用。这样的现象引发了广泛的社会讨论，并揭示了奥运融资制度的深层问题。 在刚刚结束的巴黎奥运会上香港特区政府向获得前八名的香港运动员颁发了超过1,700万港元的奖金，，其中金牌得主江旻憓与张家朗各自获得600万港元，这一数额已达到全球最高水准。 然而这样的待遇仅限于极少数顶尖运动员。更多的运动员即便能够代表国家参赛，也常常面临严重的资金困难。为了实现奥运梦，他们不得不求助于非传统的筹款方式，如在主打成人内容的社群平台OnlyFans上出售裸露内容。 运动员中有些甚至曾在奥运夺金 《太阳报》和《美联社》报导了数十位为参加巴黎奥运会而筹款的运动员案例，其中一些选手选择在GoFundMe等募资网站上筹集资金。例如，美国桌球选手Kanak Jha筹集了超过23.4万港元，铁饼运动员Veronica Fraley筹集了约18万港元，而羽球运动员Jennie Gai也筹得约17万港元。这些资金为他们参加奥运提供了一定的经济支持，但仍不足以复盖所有的费用。 然而，并非所有运动员都能通过传统募资平台获得足够的资金支持。面对庞大的开销压力，一些运动员选择了更加极端的方式，转向OnlyFans开启第二事业。这些运动员中有些甚至曾在奥运夺金，包括英国的2016年里约奥运跳水金牌得主Jack Laugher和澳洲的2008年北京奥运跳水金牌得主Matthew Mitcham。 Jack Laugher在接受《纽约邮报》採访时表示，儘管自己是世界前三的跳水运动员，但每年收入仅有2.8万英镑（约27.8万港元）。他将OnlyFans的收入形容为「生命线」，透过在该平台发布半裸或全裸影像来谋生，每月向订阅者收取78港元的费用。虽然英国奥运代表队不鼓励选手依赖OnlyFans赚钱，但因为资金问题普遍存在，管理层也无意介入此事。 平台赚得收入是运动员收益三倍 同样Matthew Mitcham因无法获得传统贊助，也转向了OnlyFans。他透露，通过这个平台赚得的收入是作为顶尖运动员收益的三倍。他表示，自己不愿在GoFundMe上筹款，因为不想「白拿钱」。他认为在OnlyFans上，运动员提供的是一种「产品」或「服务」，这使得他们成为了经营者，而非单纯的接受者。 除了男性运动员外，加拿大撑竿跳选手Alysha Newman也通过OnlyFans赚钱。据悉，她的OnlyFans专页已有超过6.5万名用户点赞。她平时的月费约为101港元，而在奥运期间推出的「限时特价」则为60港元。在巴黎奥运会上，Newman获得了铜牌，并因赛后大跳扭臀舞庆祝而爆红，知名度和收入都有望大幅提升。面对外界的质疑，Newman坦言自己无法改变他人的看法，但认为该平台让她与许多粉丝建立了联繫，这让她感到更有自信。 然而并非所有运动员都能成功利用OnlyFans筹集资金。墨西哥跳水运动员Diego Balleza自2023年开设OnlyFans账号以来，最终未能获得前往巴黎奥运的机会，他计划关闭账号。他表示，「我确信没有运动员是因为喜欢卖相才这麽做，唯一开设OnlyFans的原因是你需要它。」 这一现象引发了对奥运融资制度的强烈批评。国际运动员倡议组织「全球运动员」（Global Athlete）秘书长Rob Koehler谴责奥运融资的现状，指责国际奥林匹克委员会（IOC）每年创造超过17亿美元（约132.6亿港元）的收入，却拒绝支付给参与奥运的选手。他表示：「大部分运动员甚至连房租都付不起，而国际奥委会的员工收入却超过六位数。从某种程度上来看，这属于现代奴隶制。」 许多运动员向美联社证实，他们必须自己筹款参加奥运，每月至少花费数千美元，包括聘请教练、接受物理治疗、购买装备以及其他基本生活开销。Rob Koehler指出：「国际奥会试图说服这些运动员，他们的生活将在成为奥运选手后改变，但事实并非如此。大部分人最终都负债累累，陷入忧鬱，赛事结束后迷失方向，找不到未来的就业途径。」 奥运会象徵着无数运动员的梦想，但实现这一梦想的代价却常常被忽视。儘管部分运动员能够通过奖金和贊助获得资金支持，但更多的人不得不面对资金短缺的现实，甚至转向非传统的收入来源，如OnlyFans，以维持他们的训练和生活费用。这种现象揭示了当前奥运融资体系的严重缺陷，也反映了运动员在追逐梦想过程中所面临的巨大挑战。 结论：奥运梦的代价与挑战 未来国际奥林匹克委员会和各国体育机构需要重新审视现行的资助制度，确保每一位为奥运梦想而努力的运动员都能够得到应有的支持，避免他们因资金问题而不得不作出违背自身意愿的选择。只有这样，奥运精神才能真正体现其「更高、更快、更强」的价值，也才能让每一位奥运选手不仅在赛场上闪耀，也能在生活中获得应有的尊重与保障。

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