美国推出首个$BTC杠杆ETF　提供175%的MicroStrategy每日敞口

$MSTX 是由 Defiance ETFs 推出的长期杠杆基金，给投资者提供对 MicroStrategy 的敞口，这家公司在大多数 S&P 500 公司中表现突出。
然而，这一消息并非最佳时机，因为 $BTC ETF 在周三结束了连续两天的资金流入，出现了超过 8136 万美元的资金流出。
让我们讨论一下 $MSTX 和 MicroStrategy 在这一切中的角色。
$BTC ETF 针对 MicroStrategy 可能大幅上涨
$MSTX ETF 旨在通过 MicroStrategy 提高投资者对 $BTC 的敞口，MicroStrategy 因其比特币投资震惊了 S&P 500。
MicroStrategy 的股票 $MSTR 年初至今上涨了 98%，目前交易价格为 $134.35。
该公司的目标是成为最大的比特币持有者，并且正在朝这个目标稳步前进。截至 7 月 31 日，它持有 226,500 枚 $BTC（市值 132 亿美元）。
Defiance CEO Sylvia Jablonski 表示，$MSTX “为投资者提供了一个独特的机会，以最大化他们对比特币市场的杠杆敞口。”
然而，由于其杠杆性质，$MSTX 并不适合普通投资者。根据 Eric Balchunas 的说法，该 ETF 将极具波动性，可能成为美国市场上最具波动性的 ETF。
现货 $BTC ETF 记录 8136 万美元资金流出
近期 $BTC ETF 的积极表现可能会对 $MSTX 的推出造成冲击。周三，ETF 资金流出达 8136 万美元，结束了连续两天的资金流入。
Grayscale 的 $GBTC 资金流出最大，为 5687 万美元，其次是 $FBTC（1805 万美元）、$ARKB（677 万美元）和 $BITB（578 万美元）。
唯一记录资金流入的 $BTC ETF 为：
- BlackRock 的 $IBIT，流入 268 万美元
- Franklin 的 $EZBC，流入 342 万美元
相比之下，九只现货 $ETH ETF 在周三记录了 1077 万美元的资金流入，达成了三天的资金流入持续增长。
比特币在过去一周也下跌了 3.73%，尽管其 24 小时交易量增加了 5.12%。
然而，三分之二的机构 $BTC ETF 持有者在第二季度增加或持平了他们的头寸，这为投资者提供了信心。
$MSTX 上线后的表现仍有待观察，但 MicroStrategy 的参与可能成为该 ETF 的幸运星。
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