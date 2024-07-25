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美国或将比特币作为储备资产　99Bitcoins预售倒计时13天

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  • 根据投资公司Daim的首席执行官Bryan Courchesne的说法，美国可能开始将比特币作为战略储备资产
  • 特朗普明天在比特币大会上的参与可能会推动$BTC进入牛市阶段，同时BlackRock的$BTC ETF表现超越了纳斯达克ETF QQQ
  • 99Bitcoins的预售已筹集超过250万美元，将于13天后的8月6日结束。你可以以684%的年化收益率（APY）进行代币质押，获取丰厚的年利润。

比特币在过去一周上涨了1.74%，在过去一个月上涨了6.13%，这推动了许多人预测行业将迎来牛市。

特朗普未遂的刺杀事件以及BlackRock的$BTC ETF在年初至今的资金流入超过了QQQ（纳斯达克ETF），对比特币的上涨趋势起到了关键作用。

投资公司Daim的首席执行官Bryan Courchesne提到，美国可能开始将$BTC作为战略储备资产。

司法部目前持有大约20万个比特币，因此美国是最大的比特币持有者，他们可以轻松地将这些比特币转移到财政部，并从那里开始，将130亿美元的比特币计入资产负债表。 — Bryan Courchesne, Daim CEO

这可能会对比特币价格产生积极影响，并推动以$BTC为基础的代币，如99Bitcoins（$99BTC）的表现。

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该项目在预售中已筹集超过250万美元，预售将于13天后结束。此外，即将到来的BRC-20转型将把$99BTC与比特币的未来表现挂钩。

让我们看看比特币为何可能大涨，以及为什么99Bitcoins可能成为最大的赢家。

特朗普担任总统时，美国$BTC储备资产可能指日可待

特朗普对比特币的支持立场使得美国有可能决定将$BTC作为储备资产。前总统甚至表示希望所有比特币都在美国开采

尽管Bryan Courchesne表示这几乎不可能实现，但他对比特币在特朗普领导下的未来仍然充满希望。

“在美国开采所有比特币是不可能的。他说这句话很好……这确实会推动创新。不过，这真的太难做到了。[…] 美国开采的比特币达到100%是不现实的，但在这里由更多公司进行开采总是对这个领域有利。” — Bryan Courchesne, Daim CEO

特朗普将参与明天的比特币大会，Courchesne相信这位前总统将重申他的加密承诺，并承诺对$BTC矿工提供福利。

如果特朗普赢得总统选举，这对许多人来说是近乎确定的，比特币可能进入另一个黄金时代。

99Bitcoins筹集超过250万美元，预售接近尾声

99Bitcoins 是一个ERC-20代币，即将过渡到比特币区块链上的BRC-20协议。这将独特地将$99BTC与比特币绑定在一起，有可能提升资产的价格。

边学边赚 (L2E) 项目是一个值得信赖的加密教育平台，已有11年历史。它拥有超过280万订阅者、70.9万社区粉丝以及21.7万X平台粉丝

在当前市场因德国$BTC销售Mt. Gox的$BTC还款等事件波动加剧的情况下，加密教育比以往任何时候都更为重要。

代币持有者可以通过参与学习活动、完成测验、获得认证和为社区做贡献（如论坛中的同伴支持）来赚取$99BTC奖励。

该项目最近宣布预售将于8月6日结束，鼓励投资者在最终价格上涨前尽早购买。

$99BTC 提供 684% 的质押年化收益率（APY），这在加密预售的最后阶段几乎是闻所未闻的。投资者已经质押了超过15亿个代币。

今天购买并质押748,695个$99BTC（约861美元），一年后将增值到5,869,768美元（约15,067美元）。

我们预测到2025年底，99Bitcoins的价格可能会达到$0.02或更高，相比当前的$0.00115价格，涨幅将达到1650%。

购买$99BTC，请访问预售的官方网站，连接你的钱包到小工具，并选择你想购买的代币数量。

结论——比特币和99Bitcoins会涨吗？

考虑到当前的地缘政治气候（特朗普的支持以及美国可能将$BTC作为储备资产），比特币牛市是一个合理的预期

在过渡到BRC-20后，99Bitcoins 将与$BTC 紧密绑定，这对L2E代币来说是个好兆头。比特币接下来的表现如何，还需拭目以待。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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