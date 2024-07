比特币在过去一周上涨了1.74%,在过去一个月上涨了6.13%,这推动了许多人预测行业将迎来牛市。

特朗普未遂的刺杀事件以及BlackRock的$BTC ETF在年初至今的资金流入超过了QQQ(纳斯达克ETF),对比特币的上涨趋势起到了关键作用。

投资公司Daim的首席执行官Bryan Courchesne提到,美国可能开始将$BTC作为战略储备资产。

这可能会对比特币价格产生积极影响,并推动以$BTC为基础的代币,如99Bitcoins($99BTC)的表现。

该项目在预售中已筹集超过250万美元,预售将于13天后结束。此外,即将到来的BRC-20转型将把$99BTC与比特币的未来表现挂钩。

让我们看看比特币为何可能大涨,以及为什么99Bitcoins可能成为最大的赢家。

特朗普对比特币的支持立场使得美国有可能决定将$BTC作为储备资产。前总统甚至表示希望所有比特币都在美国开采。

尽管Bryan Courchesne表示这几乎不可能实现,但他对比特币在特朗普领导下的未来仍然充满希望。

特朗普将参与明天的比特币大会,Courchesne相信这位前总统将重申他的加密承诺,并承诺对$BTC矿工提供福利。

如果特朗普赢得总统选举,这对许多人来说是近乎确定的,比特币可能进入另一个黄金时代。

99Bitcoins 是一个ERC-20代币,即将过渡到比特币区块链上的BRC-20协议。这将独特地将$99BTC与比特币绑定在一起,有可能提升资产的价格。

边学边赚 (L2E) 项目是一个值得信赖的加密教育平台,已有11年历史。它拥有超过280万订阅者、70.9万社区粉丝以及21.7万X平台粉丝。

在当前市场因德国$BTC销售和Mt. Gox的$BTC还款等事件波动加剧的情况下,加密教育比以往任何时候都更为重要。

代币持有者可以通过参与学习活动、完成测验、获得认证和为社区做贡献(如论坛中的同伴支持)来赚取$99BTC奖励。

该项目最近宣布预售将于8月6日结束,鼓励投资者在最终价格上涨前尽早购买。

