美国现货比特币ETF录得1.92亿美元流入　ETH ETF则出现净亏损

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随着整体加密市场复苏，美国现货比特币ETF录得了更高的流入量，周四净流入达1.92亿美元。

其中，BlackRock的IBIT ETF主导了流入，约为1.576亿美元，而Grayscale的GBTC ETF则出现了中等规模的净流出。尽管比特币ETF获得了增长，但美国现货以太坊ETF在8月8日出现了287万美元的流出。

与此同时，比特币和以太坊自8月5日以来从多月低点略有回升，目前分别交易在60,300美元和3,600美元左右。

现货比特币ETF单日净流入1.92亿美元

根据SoSovalue的数据，美国现货比特币ETF在8月8日（星期四）累计净流入1.9256亿美元。这一大规模流入发生在整体加密市场经历剧烈下滑后显现复苏迹象之际。

当天，共有11只比特币ETF中的五只录得显著净流入，其中BlackRock的IBIT表现最佳，流入约为1.576亿美元。

WisdomTree的BTCW表现也非常出色，紧随IBIT之后，流入1.1852亿美元，创下自推出以来的最大流入量。BTCW的周四净流入相比周三的1050万美元（其之前的最高记录）增长了十倍。

此外，Fidelity的基金FBTC紧随其后，总流入额为6525万美元，而Ark Invest和21Shares的ARKB则累计流入3279万美元。VanEck的HODL也录得正向流入，流入金额为338万美元。

相对而言，Grayscale的GBTC则成为当天流出最多的基金，流出金额为1.8294亿美元。因此，GBTC的净流出将ETF整体资产流入削减至当天的1.9256亿美元。

现货比特币ETF的累计交易量在周四达到20亿美元，而前一天为17.9亿美元。截至8月8日，美国现货比特币ETF累计净流入为174.3亿美元。

现货以太坊ETF继续亏损，以太坊表现逊色于比特币

在8月8日，美国现货以太坊ETF录得几乎相等的流入和流出。ETH ETF的净流出为287万美元，总流出为278万美元。

其中，Grayscale的ETHE流出最多，达到1980万美元，而Fidelity的FETH则录得258万美元的净流出。

反之，BlackRock的ETHA基金获得了最大净流入，为1174万美元，Grayscale的小型以太坊信托紧随其后，流入金额为500万美元。

此外，周四以太坊ETF的交易量为3.3849亿美元，自推出以来总流出额为3.9023亿美元。

与此同时，比特币和以太坊在经历了近期市场低迷后略有回升。投资者情绪有所改善，恐惧与贪婪指数为56/100，表示中性，此前8月5日为极度恐惧。

整体加密市场在过去一天内上涨超过5%，总市值达到2.12万亿美元。比特币当前交易价格为60,693美元，较前一天上涨5.9%。以太坊价格目前徘徊在2,639美元，过去一天上涨7.97%，其市值为3,174.6亿美元。